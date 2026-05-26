González Gago recibe a una docena de emigrantes llegada a CyL gracias al Programa Añoranza.

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Un total de 12 participantes procedente de Argentina, Cuba y Uruguay regresa estos días a Castilla y León para fortalecer sus vínculos con la tierra de sus orígenes, donde el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha hecho de anfitrión esta mañana para darles la bienvenida.

Este programa de la Junta está diseñado para que los socios de las Casas de Castilla y León en el extranjero, mayores de 60 años y con recursos limitados, puedan acceder a una ayuda que les permita realizar una estancia temporal. Gracias a esta iniciativa, 12 ciudadanos de origen castellano y leonés residentes en Argentina, Cuba y Uruguay están disfrutando de la oportunidad de reencontrarse con su tierra, su cultura, su historia y sus tradiciones, participando en una variada agenda de actividades.

Durante el encuentro, Luis Miguel González Gago ha animado a estos participantes a "disfrutar intensamente de esta experiencia de reencuentro con Castilla y León, con sus gentes y con sus raíces, y a mantener vivo el vínculo con su tierra, que siempre les espera con los brazos abiertos".

El Programa Añoranza está incluido en el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, que contempla el desarrollo de programas que tengan por objetivo el conocimiento in situ de Castilla y León por parte de la ciudadanía residente en el exterior, especialmente a aquellos que no hayan estado nunca en su tierra de origen, con la finalidad de reforzar sus vínculos con la Comunidad y su sentimiento de pertenencia a la misma.

Al margen del Programa Añoranza, la Junta también organiza los programas Encuentro y Orígenes, destinados a ciudadanos jóvenes menores de 35 años o de entre 35 y 60 años, respectivamente, para ofrecer esta oportunidad tan enriquecedora a todos los castellanos y leoneses residentes en el exterior.