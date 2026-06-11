El Bocyl publica el nombramiento de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este jueves el Real Decreto por el que se nombra oficialmente a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León tras el Pleno de Investidura celebrado el pasado martes 9 de junio.

Esta designación se ha producido de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, según recoje el Real Decreto.

Fernández Mañueco tomará este jueves posesión de su cargo en un acto que se celebrará en la sede del Parlamento de la Comunidad y después de que resultara elegido por las Cortes de Castilla y León en la sesión plenaria de investidura celebrada el pasado martes, día 9 de junio de 2026.

El presidente afronta así su tercer mandato y su tercer gobierno en coalición, el segundo con los de Santiago Abascal, socios de gobierno en la primera mitad del mandato precedente --dejaron los gobiernos autonómicos el 11 de julio de 2024 desde cuando el PP se quedó en solitario y en minoría--.