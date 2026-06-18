Las Cortes fijan el pleno del Procurador del Común para el 30 de junio

El portavoz del Grupo Socialista, Carlos Martínez, junto al portavoz del Grupo Vox, David Hierro, momentos antes de la reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León.Leticia Pérez

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Las Cortes de Castilla y León fijaron hoy el pleno monográfico para la presentación del informe anual del Procurador del Común para el martes 30 de junio, último día del actual periodo de sesiones antes del parón veraniego, si bien se habilitará el mes de julio para la comparecencia de los consejeros de la Junta ante las comisiones correspondientes.

Sin embargo, no se ha incluido por el momento, en esa habilitación de julio, la posibilidad de celebrar sesiones plenarias de control al Gobierno autonómico ni el relativo a la elección de los senadores autonómicos. Una cuestión, esta última, en la que la portavoz del PP en las Cortes, Leticia García, aseguró que no existe “ninguna urgencia” porque “lo más importante es la comparecencia de los consejeros”.

Además, García defendió la interpretación del último informe de la letrada de las Cortes en la que se aportan dos plazos límite diferentes para el pleno de elección de senadores. Por un lado, se establece el 10 de julio siempre y cuando se habiliten las Cortes para ese mes con el objetivo concreto y definido de celebrar el pleno de senadores, potestad que podría ejercer el presidente del Parlamento autonómico, el ‘popular’ Francisco Vázquez.

Sin embargo, el último informe también sitúa la fecha tope en el 11 de septiembre por considerarse julio inhábil, a efectos del funcionamiento del órgano legislativo, y por no habilitarse para ese periodo concreto para la celebración del pleno de elección de senadores, sino solo para la comparecencia de los consejeros, por lo que, para García, “la fecha lógica y legal sería en septiembre”.

Eso sí, subrayó que “el presidente de las Cortes es el que tiene la competencia para decidir ese pleno” y remarcó que “los dos momentos son viables” para su formación, que en todo caso no tiene “ninguna urgencia” en la celebración del pleno de elección de senadores porque “lo más importante es la comparecencia de los consejeros”.

Senador socialista

Por su parte, el portavoz del PSOE en las Cortes, Carlos Martínez, aseguró que su formación ha pedido que se habilite el mes de julio también para la celebración de sesiones de control al Gobierno autonómico porque “cuando se habilita un periodo extraordinario es para ponerse a trabajar”.

Sin embargo, lamentó que en Castilla y León estén a expensas de “lo que tengan a bien” los dos socios del Gobierno autonómico, PP y Vox, que “van a trompicones y apurando todos los plazos”. “Pero si fuera por decisión propia, estaría todo constituido y trabajando a pleno rendimiento”, significó.

En cuanto a la elección del senador autonómico que le corresponde al Partido Socialista, Martínez afirmó que tomarán la decisión “en breve” pero reiteró que “los ritmos no los marcamos nosotros, estamos sujetos a los tiempos a los que nos mandatan”.

Eso sí, afirmó que “en el momento que sepamos con certeza el día de celebración del pleno”, la decisión sobre el senador autonómico socialista “estará tomada”, sin desvelar si será de nuevo Luis Tudanca quien ocupe ese puesto en la Cámara Alta, ya que “depende de la configuración de todo un equipo”. “Cuando configuras el equipo en su globalidad, sin poner parches, estás también sujeto a los tiempos que marcan otros”, concluyó.