Pollán y Blanco abren las comparecencias para explicar el programa de las consejerías en la XII Legislatura

VÍDEO.- Los diez consejeros y dos vicepresidentes de la Junta optan por jurar sus cargos en el acto de toma de posesión.CLAUDIA ALBA / EUROPA PRESS

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Los vicepresidentes primero y segundo de la Junta, Carlos Pollán, de Vox, e Isabel Blanco, del PP, serán los encargados de abrir las comparecencias de los miembros del Gobierno autonómico en las Cortes de Castilla y León para explicar los respectivos programas de sus áreas en la XII Legislatura.

Como estaba previsto, las comparecencias de los nuevos miembros del Gobierno PP-Vox tendrán lugar entre el lunes 13 de julio y el lunes siguiente, el día 20, en sesiones de mañana --todas a las 10.30 horas salvo el jueves 16 que comenzará a las 11.00 por el Consejo de Gobierno-- y de tarde --16.30 horas--. El viernes día 17 sólo se ha agendado sesión matutina.

En total, se han programado once comparecencias, diez por cada una de las consejerías más la de la vicepresidenta segunda, la única sin cartera --Blanco está adscrita a la Consejería de la Presidencia-- pero con competencias en vivienda, ordenación del territorio, igualdad de oportunidades, despoblación, Protección Civil, coordinación con policías locales, espectáculos públicos y mujer.

El vicepresidente primero abrirá la ronda de comparecencias de los consejeros en la mañana del 13 de julio para explicar, en su caso, el programa de legislatura de la Consejería de Desregularización, Familia y Ayudas Sociales, una de las tres carteras de Vox en el Gobierno PP-Vox.

Por la tarde será el turno de Isabel Blanco que expondrá las actuaciones de las áreas encomendadas a su gestión. Según consta en el Decreto de reestructuración de consejerías la 'popular' será la encargada de sustituir en primer lugar al presidente de la Junta, el también 'popular' Alfonso Fernández Mañueco.

Las comparecencias continuarán el martes 14 con los consejeros de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, por la mañana, y de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, por la tarde, y seguirán el miércoles 15 con los titulares de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en sesión matutina, y de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, en sesión vespertina.

Ya el jueves expondrán sus programas de gobierno los consejeros de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, por la mañana, y de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, por la tarde.

La semana concluirá con la comparecencia del consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, mientras que el día 20 será el turno de los titulares de Educación, María Pardo, y de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, que pondrá el broche a las comparecencias de los consejeros para explicar sus respectivos programas para la XII Legislatura.