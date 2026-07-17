El exprocurador socialista Fernando Pablos se convierte en catedrático de Álgebra de la Usal

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El exprocurador socialista Fernando Pablos se ha convertido en catedrático de Álgebra de la Universidad de Salamanca (Usal), adscrito a la Facultad de Ciencias Químicas. Su nombramiento por parte del Rectorado de la institución académica salmantina se publica hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Pablos, que cerró la pasada legislatura su etapa en las Cortes, cámara a la que accedió como parlamentario en 2011, sucede en esta cátedra al doctor Cristobal García-Loygorri, quien fuera su profesor de Álgebra y a José María Muñoz Porras, su “maestro” y director de tesis, según ha trasladado el nuevo catedrático en su perfil de X (antes Twitter).

Pablos (Rotterdam, Países Bajos, 1968) es doctor por la Usal con la tesis ‘Extensiones de jacobianas por grupos unipotentes y el símbolo local multiplicativo’ (1999). Ha sido profesor titular de Álgebra de la Universidad de Salamanca, donde imparte docencia desde el curso 1991-1992. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Oxford (Gran Bretaña), en el Instituto de Matemáticas de la UNAM en Morelia (México) y en el Instituto Superior Técnico de Lisboa (Portugal).

También ha participado en congresos internacionales e impartido conferencias en diferentes universidades y centros de investigación en Matemáticas y es autor de más de 40 artículos científicos publicados en revistas internacionales.

En el ámbito político, fue concejal del Ayuntamiento de Salamanca entre 1995 y 2011 y desde ese año hasta 2026, procurador de las Cortes de Castilla y León. Militante de Juventudes Socialistas entre 1987 y 1999 y militante del PSOE desde 1991, ha sido secretario general de las Juventudes Socialistas de Castilla y León entre 1994 y 1996; secretario de Organización del PSOE de Salamanca entre 1996 y 2000; secretario de la Agrupación ‘Jaime Vera’ de la ciudad entre el año 2000 y 2008 y secretario provincial del PSOE de Salamanca, entre 2008 y 2021.