Vox acusa al Gobierno de "adorar al dios del cambio climático" y exige desregulación contra el fuego

Archivo - El diputado de VOX José María Figaredo atiende a los medios de comunicación en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura, a 25 de marzo de 2026, en Mérida, Extremadura (España).Javier Cintas - Europa Press - Archivo

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El secretario general del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha defendido la desregulación en torno a la política de protección antiincendios y ha acusado al Ejecutivo de "adorar al dios del cambio climático para evitar que haya más incendios".

Figaredo mantiene que el Ejecutivo de Sánchez "es incapaz de proveer para sus ciudadanos" y ha calificado la situación de propia de un "Estado fallido". En este sentido, opina que la razón por la que se ha tenido que proceder con la evacuación de poblaciones durante los incendios es "porque el Estado ha sido incapaz de controlar el fuego", y remarca, "a pesar de todas las regulaciones".

"Los últimos gobiernos que han estado en España se guían por una especie de concepción casi religiosa con respecto al cambio climático", ha criticado el diputado de Vox en una entrevista en Radio Libertad.

Asimismo, el parlamentario de Vox ha calificado como "muy gráfico" para entender el problema que haya "ocho aviones de extinción de incendios y cinco 'falcons', esto es lo que refleja la situación general", ha sentenciado Figaredo.

El diputado de Vox ha defendido que "determinados representantes públicos", conociendo que la limpieza de los montes puede acarrear "desde sanciones a inhabilitaciones", deciden "quedarse de brazos cruzados y pasarle la responsabilidad al administrado".

A renglón seguido, el secretario de Vox ha asegurado que a día de hoy, uno de los problemas es que "el bienestar de los españoles recae sobre unos pocos héroes que, pueden llamarse bomberos forestales, están jugándose la vida sin medios".

Por ello, Figaredo ha sentenciado que si la tarea de desbrozado y limpieza de ríos y montes no se lleva a cabo por el Estado, cuya labor, dice, es "velar por el bienestar", sostiene que hay que "darle la vuelta a la tortilla" y construir unos "servicios públicos de calidad priorizados para los de aquí".

REGULACIONES FORESTALES

Figaredo ha ironizado sobre las políticas de regulación que, dice, "si el año que viene hay más incendios" será porque desde el Estado no se ha "adorado suficiente" al "dios del cambio climático".

En torno esta cuestión, el diputado de Vox ha destacado que este lunes, desde su partido, va a asistir a una reunión "para coordinar las acciones de los distintos gobiernos en todas las políticas desregulatorias".

Figaredo ha subrayado que uno de los problemas de la administración está en las "duplicidades" y asegura que Vox va a "poner el foco" en las normativas autonómicas, alegando que para llevar a cabo ciertos procesos de norma autonómicos o municipales, se depende de la administración central.

"Hay que cortar esta soga que nos está asfixiando, y hay que dejar a los empresarios, a los trabajadores y a los españoles que vuelvan a respirar", defiende el secretario general de Vox.