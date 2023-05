Pedro Simón: «Sólo me interesa la literatura que tiene que ver con la verdad»

Alberto Marroquín Burgos

Pedro Simón atiende la llamada telefónica del arriba firmante mientras recoge el amanecer de su hogar en Carabanchel. Alguna ventana abierta nos encauza los sonidos del barrio. Los pasos del escritor, mientras pasillea por las habitaciones su casa, nos acompañarán en una conversación cercana y cómplice -y con mucha hojarasca que aquí no se podrá reproducir- sobre el periodismo, la literatura, la familia y la situación de este santo país. Pero también hablaremos de su libro, por supuesto.

Este lunes, dentro de la programación de la Feria del Libro de Burgos y en la carpa grande del Espolón, el escritor y periodista de El Mundo Pedro Simón Esteban (Madrid, 1971) charlará con los lectores sobre Los incomprendidos (Espasa) a partir de las 19.30 horas acompañado por la autora burgalesa Mercedes Rodrigo.

En el año 2015, Simón publicó la novela Peligro de derrumbe, una radiografía descarnada de la crisis escrita con bisturí de reportero sobre unas vidas desconchadas por el paro, la precariedad y una situación vital que quita el sueño a los personajes con el desvelo de un futuro sin futuro. «Escribir este libro fue una necesidad para mí... Yo, en el periódico, publicaba todas las semanas historias muy demenciales, de devastación personal terrible por lo económico. Ahí vi un cataclismo que había que contar en una novela y me salió un aguafuerte un poco cabrón que escocía al leerlo», explica.

En 2021 obtuvo el Premio Primavera de Novela con Los ingratos, una historia con mucho condimento autobiográfico que, a pesar de publicarse en tiempos pandémicos, «ha funcionado muy bien, ya lleva trece ediciones. Incluso hay una productora que se ha interesado por llevarla al cine... Me están pasando muchas cosas buenas con ese libro», indica. «Habla de muchos, de una mirada generacional, de ese medio rural al que muchos le debemos tanto y de toda esa gente que dejamos allí sin darles las gracias», resume.

Este lunes, el autor acerca a Burgos su última novela, Los incomprendidos, la segunda de una probable trilogía sobre la familia y las nunca fluidas relaciones entre generaciones.

Surfear la adolescencia

«Cuando escribes una novela eres como un zahorí, vas buscando agua a tu alrededor... Los incomprendidos nace de muchas horas hablando en sobremesas con amigos y amigas de mi edad. Un día comencé a detectar que por la segunda copa de vino siempre acabamos hablando de los hijos. Y cuando son adolescentes, siempre hay más pasión, frustración e incomprensión», señala el autor madrileño con orígenes zamoranos.

La nueva novela de Pedro Simón relata la historia de un matrimonio «de clase media bien», Javier y Celia, que tiene dos hijos: el pequeño, Roberto, y la adolescente Inés. «En la familia hay un antiguo trauma y una nueva tragedia que cada uno lleva de un modo distinto... La novela habla de los silencios que siempre existen cuando hay un adolescente en casa, de la culpa, de la gestión del trauma... Cumplir años es gestionar mierda. Y creo que la felicidad consiste en eso, no en los éxitos y los premios, sino en cómo gestionamos los fracasos y las cosas jodidas que nos ocurren», asevera.

El lector que se asome a Los incomprendidos se verá interpelado constantemente por los episodios que protagonizan los personajes. Las páginas serán espejos de una realidad que a todos nos toca, deformada o no. Y pensar en cada punto y aparte quiénes son los incomprendidos del título: si los padres, los hijos o todos juntos y revueltos en este caos cotidiano e improvisado que es vivir.

'Los incomprendidos' es la última novela de Pedro Simón.ESPASA

Habla Javier, el padre de familia, precisamente de esto: «Ahora sé que vivir consiste sobre todo en adaptarse, en aferrarse a la vida a pesar de que nunca caiga una sola gota de agua en tu erial o a pesar del iglú de la costumbre».

Habla Inés, la hija adolescente. «Pienso que si Dios no es más que un profesor de geometría, entonces tendría que ser un poco menos despistado el tío cuando coge la varita y se pone a formar familias».

Habla Pedro Simón, el autor. «Las incomprensiones intergeneracionales son ley de vida. Pero las de antes tenían que ver con lo profundamente humano. Las de ahora tiene un componente nuevo y pavoroso que es lo tecnológico, donde hay mucho ruido... Puedes tener a tu adolescente a dos metros de ti sentado en el sofá mientras que él está a 2.000 kilómetros de ti. Y esa grieta tan grande es algo nuevo de nuestro tiempo», subraya.

En el escritorio del autor, que lleva en el diario El Mundo desde 1991 «donde empecé haciendo de todo», siempre andan peleándose el escritor y el reportero que lleva dentro. Pero tiene las cosas claras. «Cuando estás armando una novela, a veces estás tentado de tirar de cosas del periodismo, pero casi siempre las descarto porque digo que nadie se las va a creer, aunque hayan sido reales. La novela te da ese poder de ir más allá... Mira, la verdad y la belleza siempre están muy juntas y, aunque la verdad nos cuente cosas feas, puede ser hermosa en la literatura. Lo que no me gusta es percibir que el escritor no se ha dejado la piel, a mí sólo me interesa la literatura que tiene que ver con la verdad y que habla de sentimientos que me atañen, que sea un desfibrilador y me dé un trallazo», concluye.

Por esto hay que leer a Pedro Simón. Tanto en sus reportajes como en sus novelas se aprecia desde la primera línea su pasión por el boxeo: sabe dónde y cuándo golpear fuerte.