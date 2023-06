Alberto Marroquín Burgos

«El catarro se va aliviando y espero que para mañana [por este viernes] esté bien», señala Antolín Iglesias Páramo (Pedrosa del Río Úrbel, 1934). «Es importante que la voz esté en condiciones para un recital. Hay quien lee sus propios poemas apedreándolos... Un poema bueno mal leído se convierte en un mal poema. Y hasta puede ocurrir lo contrario, un poema mediocre bien leído parece mucho mejor de lo que es», apunta el escritor burgalés, accésit en el Premio Adonáis en 1975 por Afueras del Edén.

El poeta y patriarca -en activo- de las letras burgalesas presenta esta tarde su nuevo poemario, Experiencia de Orilla, y espera tener las cuerdas vocales a punto para recitar algunos versos durante el acto. Será en la Sala Polisón del Teatro Principal a las 19 horas dentro de la programación de la Feria del Libro de Burgos. El acto, organizado en colaboración con la Institución Fernán González -que edita el poemario-, será presentado por el vicedirector de la Real Academia Burgense, Isaac Rilova, y el autor estará acompañado por el artista Pepe Carazo, que ha ilustrado y diseñado el libro.

La mayoría de los libros de poesía son austeros de mirada, severos de tacto y rígidos de piel. La nueva obra de Iglesias Páramo es todo lo contrario. «Es una joya de libro», admite el autor. «Agradezco a la Institución Fernán González [de la que Iglesias es académico correspondiente] que haya tenido conmigo esta atención extraordinaria que agradezco mucho». Antolín Iglesias valora el trabajo artístico de Pepe Carazo que, aunque conocía los poemas, «respondió a los textos de una forma muy libre y sin referirse en concreto a ellos... Al final casi son como dos libros: un libro de poemas y otro de ilustraciones que se tocan tangencialmente», señala.

El interior -colorido, florido y hermoso- difiere del exterior. Unas portadas blancas con los textos en violeta invitan desde su desnudez al lector a asomarse a los versos de la intimidad del poemario. «Claro... Pero también, como me dijo Carazo, dentro del blanco están todos los colores que contiene el interior», señala Iglesias.

El escritor de Pedrosa de Río Úrbel es licenciado en Filología Románica y en Literatura Francesa. Tras una estancia en Ruan en los 70, fue profesor de Lengua y Literatura en distintos institutos de Madrid. «Yo digo que soy de la Generación del 98 porque me jubilé ese año», comenta entre risas este chascarrillo, muy conocido entre su gente allegada. Tiene una gran trayectoria, con muchos poemarios publicados y algún que otro premio en su salón.

El poeta burgalés sigue asomándose a su escritorio diariamente y anuncia que tiene un nuevo poemario listo. «Se titula La creación del mundo. Hay ahí una broma porque digo que solamente Dios y Franz Joseph Haydn se habían atrevido con tamaña empresa», ríe. «Supongo que la gente sabrá entenderlo con humor... Y tengo que decir, por otro lado, que tengo mucha ilusión con este poemario, creo que es un libro importante».

Experiencia de Orilla, que se compone de 36 poemas en cinco partes, recoge todo el espíritu de la obra y vida de Antolín Iglesias Páramo, todo un hombre de tiempo. «El título está claro: no es la orilla del camino ni del río ni de la mar. Es la orilla de la vida. El pórtico del poemario, el soneto La vida del hombre sobre la tierra, actúa como resumen de la existencia del ser humano que nace y crece. Más tarde sigue la madurez, una meseta larga que se prolonga hasta el declive. Y luego lo que siga, que para mí es importante como creyente que soy», señala el escritor.

Títulos hermosísimos de poemas como Cuando veo la tristeza del mundo, Me llamo nadie, El caso del artista imperfecto o Afirmación de la vida florecen entre las ilustraciones de Pepe Carazo a lo largo de este libro que no es uno más en la trayectoria del escritor.

La humildad y sabiduría de Antolín Iglesias Páramo invade todos los pliegues de la conversación. Hasta los silencios hablan. Su sonrisa de miel amarga, muy lúcida, quita importancia a los trastos triviales que tanto nos incordian en el día a día. «Aunque estemos siempre viendo lo mismo -el mismo pueblo, el mismo barrio, la misma casa-, según vamos cambiando nosotros van cambiando las miradas... Así, este libro es una mirada -última o penúltima- desde la orilla de la vida sobre la vida misma, con una actitud de espera o desespera diferente del resto de la vida».

Libre y libérrimo

Antolín Iglesias Páramo es un gran sonetista. Le gusta atarse a esa métrica compleja, a su traicionero barroquismo, a su impúdica musicalidad. En Experiencia de Orilla hay varios sonetos, pero el verso libre campa a sus anchas por las páginas del volumen. «Me gusta mucho el soneto, sí, pero también me gusta mucho el verso libre y libérrimo», ríe. «Cada uno tiene su momento y en este libro creo que les he dado su espacio».

El poeta de Pedrosa también es muy libre con su obra y, a veces, los poemarios deciden por él. «Experiencia de Orilla está escrito hace unos dos años. Pero durante la pandemia se me cruzó otro, titulado Dios, que publiqué en mayo de 2021. Pero luego apareció La creación del mundo y retrasé la salida de Experiencia de Orilla hasta hoy. Así que tengo otro poemario listo para convertirse en libro», explica.

Pero don Antolín no para ahí, su campo creativo es ancho como el valle de Úrbel donde nació y alto como los cipreses de Silos donde residió durante bastantes años. Su nuevo proyecto, que ambiciona desde hace unos años, es reunir sus mejores poemas en una antología. Pero no de cualquier forma. «Tengo la intención de no escribir nuevos poemarios. Lo prometo, pero no lo juro», ríe. «Me quiero centrar en hacer una antología amplia de toda mi poesía. Pero yo no me contento con reunir unos poemas, maquetarlos y mandarlos a imprenta... Como son mis versos, hago con ellos lo que me da la gana y si no me gusta algo que escribí hace un tiempo, lo modifico y eso me permite seguir siendo creativo... Hay quien dice que no hay que cambiar nada, que cada poema es hijo de su época y así debe quedar. Pero hay otros, como Juan Ramón Jiménez, que hubiera querido pasar la última tarde de su vida repasando, revisando y actualizando toda su obra hasta ese día. Yo estoy en el equipo de Juan Ramón y así haré con esta antología», subraya con simpatía.

Esta tarde presenta su último poemario. Editado, claro. Seguro que la promesa de no escribir un libro más se deshace con el pasar de los días de este hombre hecho de tiempo, tan admirado como querido por toda la cultura burgalesa.