Mike Tramp, sobre el Zurbarán Rock: «Es un recuerdo que durará para el resto de mi vida»

Diego Santamaría Burgos

Los agradecimientos no cesan. Por parte del público y de las bandas que han formado parte del cartel de la sexta edición del Zurbarán Rock. La más multitudinaria, la más aplaudida, la mejor sin lugar a dudas. Todo el país mira de reojo a Burgos, con envidia sana, tras comprobar cómo un festival gratuito y humilde es capaz de congregar a un amplio espectro de grupos nacionales e internacionales que darían lo que fuese por volver.

«Un recuerdo que durará el resto de mi vida y la confirmación de por qué he dado mi vida por el rock and roll», escribía el lunes en sus redes sociales Mike Tramp, líder de los históricos White Lion, tras reconocer que su paso por el Zurbarán se traduce en «una de las mejores multitudes de rock para las que he actuado».

Girish and the Chronicles frente al arco de Santa María.GATC / FACEBOOK

Sin palabras se quedaron los indios Girish and the Chronicles (GATC). «No olvidaremos esto por mucho tiempo», reconocía la banda revelación de la anterior edición tras una «noche increíble» que, a buen seguro, les abrirá nuevas e importantes puertas en el resto de España. Aparte de expresar su amor por la ciudad y su deseo de volver, Girish Pradhan, Suraz Kark, Yogesh Pradhan y Nagen Mongrati no desaprovecharon la oportunidad de hacer turismo y visitar el arco de Santa María, la estatua del Cid o la Catedral.

«Jodidamente fantástico» resultó el concierto para Mystic Prophecy. Y «brutal» para Killus, el broche de oro -y metal industrial- perfecto para cerrar un festival del que «muchos deberían aprender». Para la banda castellonense, que si fuese americana daría la vuelta al mundo, cabe destacar «el fantástico trato, hospitalidad y ganas de hacernos sentir como en casa». Por todo ello, y porque también se quedaron «sin palabras», amenazan con volver.

Killus, después de reventar el escenario en el Zurbarán Rock 2023.ADRIÁN MOROTE

Tampoco se quedan atrás en elogios los combos burgaleses. «Sólo por noches como esta, merece la pena haber resistido e insistido y creer en nosotros durante estos 20 años», señalan los Sexma «eternamente agradecidos». Entretanto, sus compadres de Perrosdepaja opinan que después de lo vivido el sábado «todo vuelve a cobrar el sentido que tenía cuando estos cuatro elementos empezamos nuestra aventura». Por su parte, Grave Noise confiesa que su actuación «la llevaremos con nosotros para siempre».

Como ya sucediera el año pasado, hasta la Policía Local de Burgos se quita el sombrero con la organización del festival y el «buen comportamiento por parte de sus asistentes». Según sus propias palabras, la sexta edición volvió a ser un «éxito de civismo». Lo más llamativo, teniendo en cuenta que la cita acogió a más de 10.000 asistentes durante ambas jornadas en el parque de San Agustín, es que apenas se recibieron cuatro avisos. Entre ellos, según fuentes policiales, «un incidente sanitario y un menor extraviado y localizado».