El italiano Brian Scalini gana el Certamen de Coreografía Burgos & Nueva York

Imagen de la creación 'Meet you in the navel'Gerardo Sanz

Redacción Burgos

Meet you in the navel, del creador italiano Brian Scalini, se alzó con la máxima distinción del 22º Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, que concluía la noche del pasado viernes con la gala final y la entrega de los galardones a las mejores obras a competición en el apartado ‘Danza en el Teatro’.

La obra, que interpreta junto a la bailarina Camilla Bizzi con música de Tom Ashbrook, reflexiona sobre la posibilidad de que cada lugar de nuestro cuerpo fuera un punto de encuentro con otras personas. «¿Qué pasaría si este encuentro sucediera en nuestro cuerpo? Y si pudiéramos decir ¿en qué parte del cuerpo deberíamos encontrarnos?”. A partir de esta idea de fragmentos del cuerpo que se conectan, comunican y se tocan emocionalmente, Scalini propone «una breve historia de romanticismo y adicción» que invita al espectador a imaginar que el ombligo puede ser ese espacio donde nacen los encuentros. Meet you in the navel se lleva un premio dotado con 9.000 euros.

El segundo premio, de 6.000 euros, fue para El síndrome de la constancia, que firman los cubanos Javier Peláez Faure y Miguel Álvarez Campos. Cuatro intérpretes -el propio Álvarez Campos, Peláez, Glenda María Sánchez y Enmanuel Sardiñas- interpretan un trabajo que defiende el valor de la resiliencia. «El venir de un lugar (Cuba) en el que la palabra resiliencia es y debe ser un pensamiento constante para lograr avanzar -reconoce- nos hace reflexionar sobre el hecho de cuan fuertes emocionalmente debemos volvernos para no dejar de intentarlo a mitad del camino”. Apoyándose la música de Zoë Keating y con una coreografía que aprovecha las poéticas de la danza urbana, el tándem cubano reivindica esa condición de sus compatriotas, «ser portadores eternos del síndrome de la constancia».

Imagen de la creación 'El síndrome de la constancia'Gerardo Sanz

El jurado otorgó el tercer premio (3.000 euros) a Jeremy Alberge por la obra Noam, una propuesta que lleva a escena junto a Océane Robin y que combina fuerza y fragilidad, abordando las nociones de género y las ideas del amor inocente e infancia. El cuanto y el quinto galardón del jurado, presidido este año por Luis Martín Oya, exbailarín de la Compañía Nacional de Danza y director adjunto de la Nacho Duato Academy, reconocieron, respectivamente, los espectáculos Resistance Mevement, que firma el polaco Maciej Kuźmiński y defiende en escena la bailarina ucraniana Daria Kova documentando su experiencia en la guerra con el soporte de la voz y movimiento, y Delicious Overdose, a cargo de Alice Beatrice Carrino y Cristian Cucco. Ambos galardones tienen una dotación económica de 3.000 y 2.000 euros. La última de estas propuestas cosechó, además, el favor del público y se lleva un premio dotado con 1.000 euros.

Otras distinciones

El palmarés se completó con los reconocimientos que, cada año, otorgan algunas de las instituciones colaboradoras del Certamen. El premio SóLODOS en DANZA, que supone el acceso directo al festival que tiene lugar en Costa Rica o la participación en alguno de sus programas de residencia artística, fue a parar a Julia Laport Rivas, autora de la obra Extender como si pudiera, un trabajo que compitió en la sección Bailando con Piedras, dedicada a las propuestas expresamente creadas para espacios no convencionales.

Por su parte, Pau Arnal Ferrer y Manel Cabeza, componentes de Kampai Dance Company, fueron distinguidos con el Premio Joven Compañía de Danza de Castilla y León, dotado con 2.000 euros. Su obra, titulada Lilah, será interpretada durante la próxima gira de la Joven Compañía.

Finalmente, el premio del Centro Coreográfico de La Gomera reconoció al creador francés Alberge Jeremy, autor del dúo NOAM, mientras que el Premio Nacho Duato Academy Joven Promesa se repartió -ex aqueo- entre la bailarina Yuan Tao, intérprete en la pieza ...de dónde vengo, y Mion Yamane y Mayu Yamazaki, creadoras e intérpretes de Fragment.

