Atracón de festivales para despedir agosto en Burgos. Fechas y carteles

No cabe duda alguna de que Burgos es una potencia en la celebración de festivales musicales de todo género que copan el verano de música y buen ambiente por toda la geografía provincial. Arrancan con el Zurbarán Rock en Burgos en julio y tienen su punto álgido con el Sonorama de Aranda en agosto, con el epílogo cada vez más potente del Pollogómez que se celebró el fin de semana pasado.

Pero aún queda por delante una buena tanda de festivaleo en la provincia para despedir el mes de agosto y dar la bienvenida a septiembre.

"Aún quedan días de verano", cantaba Amaral, de nuevo actualidad desde Burgos al mundo de una manera peculiar en el ya finiquitado Sonorama.

Seis festivales en dos fines de semana

Seis festivales compiten para repartirse el público los dos próximos fines de semana, cuatro de ellos en el norte de la provincia. Se trata del Barolo Rock, en Trespaderne, que arranca el viernes 25 y una semana después, será el turno del FestiValle de Tobalina, en Quintana Martín Galíndez; Autigalia de Soncillo y el Ebrovisión de Miranda.

Se les une el Villarmentero Rock, que también comienza este viernes y el Castrillo Metal Fest, que se celebra el sábado en Castrillo de Murcia.

Mucho rock para dar el pase a agosto y comenzar septiembre con marcha pero también hay espacio para las artes de calle con el festival ‘Mirando las Estrellas’ de la comarca de Juarros.

Burgos es rock

Si se piensa en una población burgalesa que esté especialmente vinculada a los festivales musicales veraniegos a muchos les vendrá a la cabeza el Sonorama, pero la verdad es que unos cardan la lana y otros se llevan la fama.

Trespaderne es un ejemplo de cómo un pueblo de 800 habitantes es capaz de organizar dos festivales musicales cada verano y llenarlos de público llegado de todas partes.

El Tresparock es una referencia en su género y este fin de semana coincidiendo con las fiestas de San Bartolomé, el pueblo se vuelva con su Bartolo Rock en el que actuarán como reclamos Segismundo Toxicómano y Los del Humo. Otro llenazo asegurado en la plaza Ricardo Nogal la madrugada de este viernes a partir de las 23:59h (sic).

Villarmentero Rock compite por el público más rockero empezando desde las ocho de la tarde en la finca la Fuentona con un cartel en el que figuran The Mañana Culture, Green Silly Parrots y Rimau y el DJ Almendro Soul Flower.

Mucha potencia musical para un pueblo de cien vecinos que se verá inundado por cientos de aficionados a la música, muchos de ellos desplazados desde Burgos dada la cercanía del pueblo con la capital burgalesa.

Salto al Metal

Del rock al heavy este fin de semana con el plato fuerte que trae los organizadores del Castrillo Metal Fest en Castrillo de Murcia. Esta población de 165 habitantes es conocida en Burgos y fuera de la provincia por el salto del Colacho en las fiestas del Corpus y se está haciendo un nombre en el panorama metalero con su segundo festival heavy de verano.

Tanto es así que este sábado presentan en concierto nada menos que a Dünedain como cabeza de cartel.

A los de Madrigal de las Altas Torres les acompañan en este festival Blackhearth, que abren pista a las 20:00 h, seguidos de Evil Hunter (21:00 h) y Valkyria (22:15 h). Dünedain saltará al escenario a medianoche y para los que aún tengan fuerzas el cierre lo pondrá Full Metal band a las dos de la madrugada.

Viaje al norte

Las citas de este fin de semana son todas gratuitas y al aire libre, de la misma manera que al siguiente se podrá acudir gratis a la décimo quinta edición del Festivalle de Tobalina, que no le anda detrás a Trespaderne en organización de conciertos, y el Autrigalia de Soncillo. Dos festivales que se prolongarán viernes y sábado y se abren a otros tipos de música.

The Northagirres tocan en esta edición del FestiValle.ECB

El FestiValle de en Quintana Martín Galíndez lleva a su cartel a The Soulers, Los Mambo Jambo, Komodor, Rambalaya y Les Lullies, el viernes y el sábado la programación de día comienza con conciertos desde las 13:30h con Still River, Eh, Mertxe! y los Tiki Phantoms. Ya por la noche les llega el turno a The Northagirres, The Nomads, Tt Syndicate y la Fundación Francisco Frankenstein.

Autrigalia, el festival de Soncillo, en el Valle de Valdebezana de las Merindades , muy vinculado a la al mundo rural y a la naturaleza, gira al rock’n roll y el folk con bandas como Trogloditas, Antonio Hernando, Arrolinton, Seres de la charca, Dj Reyes Torio (Dinamita Pa´Los Pollos), La Frontera, Rufus, o Cristo Mutante.

Perfil internacional

El festival Ebrovisión se celebra en Miranda de Ebro del 31 de agosto al 3 de septiembre. Es el más potente de los momentos musicales que resta celebrar en la provincia, con un elenco más internacional. Arranca el jueves de la semana que viene con un cartel que se inicia con un concierto flotante sobre el Ebro que será sorpresa y se podrá seguir gratis desde la orilla.

Ya sobre el escenario actuarán Ligas Menores, Invaders y los burgaleses Cheddar.

El viernes 1 de septiembre tocan León Benavente, The Reytons, Bad Nerves, Carlangas, Toundra, Karavana, Niña Polaca y los mirandeses Menda Lerenda. Ya el sábado está prevista la actuación de Shame, Sidecars, Natalia Lacunza, Anni B Sweet, Belak, Sexy Zebras, La Costa Brava, Mujeres, Margarita Quebrada y Las Petunias.

El festival finaliza el domingo 3 de septiembre con Reme y Tiburona.

Epílogo en septiembre

El 23 de septiembre salta al escenario de la Sala Andén 56 la potente banda alemana de heavy metal Rage.ECB

El siguiente fin de semana para quienes tengan aún ganas de más marcha se celebra en Burgos la tercera edición del Burgore Death Fest en la Sala Andén 56 el 9 de septiembre.

El cartel viene coronado por Haemorrhage, que estarán acompañados por Gutalax, Balmog, los burgaleses Nasty Surgeons, Barbarian Prophecies, Ósserp, Basement Torture Killings, Slamentable, Lethargic y Oxicorte.

Por si fuera poco, el verano se despide también en la Sala Andén 56 con el conciertazo programado por la Asociación Burgos Heavy Metal, empeñada en convertir a la capital burgalesa en «un referente como Metal City». Será el 23 de septiembre y pondrá sobre el escenario a la potente banda Rage, que está de gira en España, mientras que las bandas españolas Dark Embrace y 1945 harán rugir los altavoces antes de que haga su aparición sobre las tablas de la leyenda germana.