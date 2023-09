Una versión de bolsillo del Enclave de Calle propone 38 citas los días 9 y 10 de septiembre

Laura Briones Burgos

Pues no, pero sí. No habrá, tal y como se anunció hace semanas, Festival Enclave de Calle. Lo sustituirá los días 9 y 10 de septiembre la propuesta denominada 'Burgos a escena' que por primera y última vez se encargará de animar las calles el segundo fin de semana de septiembre. ¿Diferencias? Haberlas las hay: la denominación, menor presupuesto, ausencia de míticas localizaciones, como el Parral, y una mayor presencia de compañías locales.

El concepto, sin embargo, apenas difiere pues, tal y como ha explicado hoy Carolina Álvarez, edil de Festejos, área de Cultura responsable de la iniciativa, los objetivos son "dinamizar el centro como lugar de encuentro con una cita que combina arte, cultura y distracción, mostrar una lectura actual de panorama de las artes escénicas de calle y diseñar contenidos para todas las edades e intereses".

Ha explicado la concejal que "no se podía llamar a esta iniciativa Enclave de Calle" pues este festival llevaba creciendo año a año desde hace más de dos décadas y "la paralización del expediente de la edición de 2023 allá por el mes de marzo, por orden del anterior equipo de Gobierno, nos ha impedido contar con lo que en un principio se perfiló con un presupuesto estimado de 150.000 euros".

Al no contar siquiera con la partida prevista, se optaba, según ha explicado Álvarez, por un formato más ajustado cuyo coste asciende a 47.138 euros, con los que se sufragan hasta 38 representaciones de catorce compañías.

Nueve de las propuestas son locales, incluidos dos estrenos. "Debemos traer lo mejor de fuera pero también mostrar lo bueno que se hace aquí, esa es la apuesta", ha subrayado Álvarez, para agradecer a los colectivos que integran La Parrala la colaboración prestada.

A los montajes burgaleses se suman cuatro de distintas localidades del país y uno internacional, de origen brasileño-español, para ser exactos. Ocuparán sus propuestas -todas ellas gratuitas, aunque en aforos reducidos serán necesario retirar entrada durante la media hora previa- media docena de rincones de la ciudad.

El Paseo del Espolón será testigo del espectáculo itinerante 'Toma té tu tiempo' de los locales La Carbonería de Lola. Habrá cuatro pases diarios (12, 13, 18.30 y 20 horas) de esta cita intimista con el teatro de los sentidos.

En el vecino Paseo Marceliano Santamaría se instalarán diferentes compañías dispuestas a llenar la zona de color y música. Allí Cal y Canto acercará en este escenario las andanzas de un perro muy especial con 'Lost Dog' y el dúo Simoneta, en colaboración con AJO, ofrecerá de 18.30 a 20.30 horas su particular menú musical para dos que ya estrenaron con éxito en la Noche Blanca.

La zona de los Cuatro Reyes se entregará al circo, el clown y el ritmo gracias a The Shester's, La Mueca y Jazzson's Five. El domingo por la tarde saltarán a escena en ese mismo espacio las monologuistas de 'Me parto el pepe' cuyo talento descubrió el concurso impulsado por 'Mujeres con narices'.

Sin descanso bullirá la Plaza de la Libertad, donde carruseles, intervenciones teatrales, juegos y una pequeña caravana de cine -a cargo de Efimer, Tomb Creatius e Innovarte Producciones- se dispondrán a causar sensación de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Además, la Plaza de San Juan, albergará por las tardes los espectáculos de Col Lectiu Frenetic (el día 9 a las 19.30 horas) y Circo Chosco (el día 10 a las 18.30 horas).

El Monasterio de San Juan cierra el recorrido con doble estreno absoluto: 'Zumbados' de Teatro Atópico (sábado y domingo a las 12 horas) y 'Entre meses anda el juego' de la compañía universitaria Lúpulo Teatro, a las 20 horas también los dos días.

"La programación, marcada por un presupuesto muy reducido, puede presumir de ofrecer un amplio abanico de espectáculos de enorme calidad", destacan desde Festejos. Por su parte, la edil responsable de este área ha asegurado que en 2024 regresará el Enclave de Calle.