La escritora Paula Varsavsky presenta 'La libertad de los huérfanos' en el Instituto de la Lengua

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua programa el jueves, 19 de octubre, a las 19.30 horas, en el Palacio de la Isla de Burgos, la presentación del libro La libertad de los huérfanos (Ediciones Lastarria y De Mora), de la escritora, periodista y docente argentina Paula Varsavsky.

Se trata de un libro compuesto por veintiún relatos breves con historias cotidianas, en las que los personajes se ven empujados a una suerte de límite que testimonia a veces una alegría triste y en otras ocasiones provoca cierta desolación.

Por sus páginas aparecen escenas domésticas, confusiones familiares y maltratos, que llegan al lector con diálogos sueltos, en una prosa dinámica. Así, La libertad de los huérfanos narra los quiebres afectivos y el esfuerzo enorme que hacen muchas de las mujeres protagonistas por sobrevivir a sus circunstancias. Esta presentación responde a la iniciativa del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua de contar con autores latinoamericanos cuyo trabajo ha sido publicado por editoriales de Castilla y León.

Paula Varsavsky (Buenos Aires, 1963) es escritora, periodista y docente especializada en literatura anglosajona. Es autora de las novelas Nadie alzaba la voz (Emecé), que a su vez ha sido publicada en Estados Unidos, traducida al inglés con el título No one Said a Word (Ontario Review Press), y El resto de su vida (Mondadori).

Ambas novelas, aclamadas por la crítica, forman parte de la bibliografía de cursos en universidades de Argentina, Inglaterra, Alemania y EE UU. También ha escrito cuentos que han sido publicados en antologías y revistas, traducidos al inglés y francés. Como periodista, colabora en las secciones culturales de distintos medios gráficos y radiofónicos como La Nación, Perfil, La Gaceta, El Mercurio, Dossier, El País, Reforma, Radio Nacional y BBC.

Es también docente en la Biblioteca Nacional y regularmente dicta conferencias sobre literatura y escritura creativa. La autora estará acompañada durante la presentación por Jesús Bustamante, del Servicio de Promoción Cultural del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.