Una maleta llena de la mejor literatura de Castilla y León

Alberto Marroquín Burgos

«Me ha llevado más tiempo organizar la intendencia del viaje a las ciudades que voy a visitar con la conferencia que preparar la propia conferencia», confiesa José Ignacio García entre risas. Este viernes, a partir de las 19.00 horas en el salón de actos de la Biblioteca Pública de San Juan, el crítico literario y escritor hablará en 'La llamada de los libros' de una selección de obras de autores de Castilla y León publicadas en los últimos años.

Esta actividad, organizada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, hará diez paradas a lo largo y ancho de toda la comunidad, recorriendo todas las cabeceras de provincia más Aranda de Duero, que acogerá la charla de García el 25 de octubre en la Casa de Cultura de la capital ribereña.

Tras alzar el telón el pasado martes en León, «ciudad donde nací como escritor», este viernes recala en Burgos con una maleta cargada de libros y un montón de ilusiones que desea compartir el autor de La memoria de los crisantemos. José Ignacio García, «nacido por casualidad en San Sebastián, que he vivido en León y ahora lo hago en la provincia de Valladolid», explica la génesis de este proyecto cultural que le hará recorrer la comunidad durante este otoño. «Se pusieron en contacto conmigo desde el Instituto de la Lengua. Querían hacer un ciclo sobre el cuento y la novela de la comunidad en este siglo XXI bajo una premisa importante: hacer una ‘renovación de caras’ en los autores y en los libros. Comencé a pensar en nombres y, claro, aparecían muchos archiconocidos por todos. Como ese no era el objetivo de la propuesta, fui por otro lado y pensé más en obras que me habían conmovido como lector».

Las críticas literarias que publica José Ignacio García en La Nueva Crónica de León y en ABC Castilla y León tienen, salvo alguna excepción, un denominador común: que al propio García le haya entusiasmado el libro que reseña. «A mí me gusta hablar de obras que me apasionan e intento en mis críticas entusiasmar a mis lectores con lo que a mí me ha entusiasmado». Quien haya leído tan sólo uno de estos textos, escritos con una prosa brillante y no exentos de humor, dará fe de ello.

García, que como escritor ha sido laureado con galardones tan relevantes como el Premio Miguel Delibes de Narrativa o el Mazzantini, también hablará en esta conferencia del buen momento de la literatura de Castilla y León. «Es cierto que no hay una primera figura destacadísima como lo fue antaño Miguel Delibes. Y que siguen en activo grandes escritores como Julio Llamazares, Gustavo Martín Garzo, Luis Mateo Díez... nombres que todos conocemos. Pero el objetivo es hablar de autores y obras que quizá no son tan conocidos por el gran público pero que merecen muchísimo la pena. En la selección que he hecho hay plumas muy consolidadas, con premios importantes, y otras que apenas han publicado. Pero todas gozan de un nivel literario muy alto. Y ese es el criterio importante».

José Ignacio García y su maleta de libros.CARLOS PRIETO

El crítico lamenta la escasa presencia de mujeres en el panorama literario regional, «pero esto está cambiando y sé que pronto podremos leer libros importantes de varias escritoras de Castilla y León». Otro de los objetivos de esta charla es dar a conocer al público castellano y leonés autores más allá de las murallas de su provincia y romper lo que denomina «capillitas locales» para abrir la puerta a otras plumas de igual o mayor interés.

José Ignacio García también advierte que muchos de los libros que figuran en su conferencia «están editados por pequeños sellos, algunos modestísimos, que siempre abogan por la calidad de sus títulos pero que no tienen apenas repercusión más allá de su provincia. Esto confronta con muchas de las novedades que ahora publican las grandes editoriales, donde muchos de sus autores son gente de la televisión, futbolistas, políticos, actores... sin el menor valor literario», señala. «Escritores como el zamorano Tomás Sánchez Santiago o el burgalés José Antonio Abella deberían ser autores muy conocidos a nivel nacional. Pero por no haber podido entrar, por la razón que sea, en el circuito de las grandes editoriales, no lo son», apunta.

Los autores burgaleses

En 'La llamada de los libros' hay escritores de todas las provincias de la comunidad, también de Burgos. En la maleta de García «hay dos burgaleses que considero pesos pesados de la literatura española, diría yo. Se me escapan las razones que hacen que no tengan la fama que merecen, pero tanto Óscar Esquivias (1972) como el citado anteriormente José Antonio Abella (1956) son dos de los grandes escritores de Castilla y León», subraya. «Son dos narradores muy diferentes, pero les une un gran cuidado del lenguaje y que no se acomodan, cada nueva obra que publican es un reto diferente. Y eso hay que valorarlo también», destaca.

Además de salir en ruta con 'La llamada de los libros', García acaba de publicar '26 soldaditos de plomo' (Castilla Ediciones), un volumen que reúne una selección de 84 críticas literarias publicadas en la prensa en los últimos años. Seguro que algunos de los títulos que ahí reseña son protagonistas de la charla de esta tarde. Se recomienda llevar libreta y bolígrafo -también sirve el teléfono móvil- para apuntar las muchas y buenas recomendaciones que recetará José Ignacio García. Sea.

Los libros que llenan la maleta de García

- Las aguas esmaltadas (1989). Manuel Díaz Luis (Salamanca).

- Ángeles oscuros (1998). Elena Santiago (León/Valladolid).

- Teatro de sombras (2016). Fermín López Costero (Ponferrada).

- Volver al mundo (2003). J. Á. González Sainz (Soria).

- Calle Feria (2006). Tomás Sánchez Santiago (Zamora).

- Inquietud en el paraíso (2006). Óscar Esquivias (Burgos).

- Hijos del Carbón (2020). Noemí Sabugal (León).

- Chankoro (2021). Jesús Salviejo (Valladolid).

- Lo justo (2021). Victoria Pelayo Rapado (Zamora).

- Herencias del invierno. Cuentos de Navidad (2022). Pablo Andrés Escapa (León).

- Contra tiempo (2019). Avelino Fierro Gómez (León).

- Volar a casa (2020). Daniel Monedero (Valladolid).

- Como un perro en la tumba de un cruzado (2019). Alberto Rodríguez Torices (León).

- El corazón del cíclope (2023). José Antonio Abella (Burgos / Segovia).

- Akúside (2017). Ángel Vallecillo (Valladolid).

- Temporada de huracanes (2007). Gonzalo Calcedo (Palencia).