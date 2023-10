Carmen Mola: «El siglo XIX es un chollo para encontrar historias que desencadenen una novela»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Justo hace dos años se desveló uno de los grandes secretos de las letras españolas en los últimos tiempos: quién había detrás del seudónimo de Carmen Mola. La concesión del Premio Planeta 2021 a una novela firmada por este nombre, 'La Bestia', hizo que por fin se revelara quién estaba tras la exitosa saga de la inspectora Elena Blanco que había comenzado en 2018 con La novia gitana.

La sorpresa fue mayúscula -y que causó una polémica de mecha corta- cuando fueron tres escritores los que subieron a recoger el galardón de la editorial barcelonesa. Desde ese momento, Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez han publicado dos novelas más: 'Las madres' (cuarta entrega de la serie de la inspectora Blanco) y la que este miércoles presentan en Burgos, 'El Infierno' (Planeta). La cita será a partir de las 8 de la tarde en el auditorio de la Fundación Círculo de la calle Ana Lopidana. El acto, con entrada libre hasta completar el aforo, cuenta con la colaboración de la librería Luz y Vida que celebra durante esta semana sus 75 años.

'El Infierno', resumen desde la editorial, arranca en 1866. Un terrible levantamiento del ejército contra la reina Isabel II, conocido como ‘la sargentada’, tiñe de sangre y muertos las calles de Madrid mientras el horror campa por toda la ciudad. Entre cañonazos y disparos, una bailarina llamada Leonor Morell y Mauro Mosqueira, un joven estudiante de Medicina, se ven envueltos en un homicidio que marcará sus vidas.

Para evitar la prisión o la muerte, Leonor se ve obligada a huir a La Habana. Pero, al llegar allí, este supuesto paraíso no es lo que espera. Las plantaciones de azúcar y los ingenios esconden la tragedia de un esclavismo aún muy vivo. Y, entre los esclavos, reaparece Mauro, aunque puede que ya sea tarde para recuperar su amor. En un intento desesperado por escapar de este infierno, ambos descubrirán que el ingenio donde se hallan oculta una cruel trama de asesinatos siguiendo un rito ancestral brutalmente feroz.

Carmen Mola regresa al siglo XIX en 'El Infierno' y coloca a sus personajes sobre un tablero donde se recrean algunos de los episodios más oscuros y terribles de nuestra historia. «Nosotros disfrutamos mucho escribiendo 'La Bestia'. En el proceso de documentación de esta novela, nos metimos en el siglo XIX y descubrimos muchísimas cosas superinteresantes, llenas de conflictos», señala Agustín Martínez. «Creo que todavía tenemos una imagen un tanto confusa de cómo fue ese siglo de la historia de España, con guerras civiles, golpes de Estado, revueltas, asesinatos... y ahí está la materia prima de la que se nutre Carmen Mola», ríe.

Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez, delante de la Catedral de La Habana.JAVIER OCAÑA

El comienzo de la novela, trepidante y con mucha acción, nos describe un Madrid nervioso, tenso y ruidoso, con las calles llenas de vida pero también de hambre y miseria, esa ciudad que radiografió Benito Pérez Galdós con su talentoso bisturí literario. «Siempre que quieres estudiar el siglo XIX español, Galdós es el mayor referente con sus novelas y los Episodios Nacionales. Hay uno, 'La de los tristes destinos', que trata sobre Isabel II y que hemos leído para meternos de lleno en la historia», explica Jorge Díaz, y añade que hay un homenaje al escritor canario en un personaje al principio de la historia. «La España de 1866 era mucho más luminosa que la de 1834 donde se desarrolla 'La Bestia', pero mantiene una característica que recorre el siglo entero: su aire levantisco y conspiratorio. Hay tantos sucesos que nos valían para la novela... Es un chollo este siglo para encontrar el elemento que desencadena toda la acción de una novela», apunta Antonio Mercero.

El poder, siempre

El amor, la muerte, el destino... son asuntos que vertebran cualquier obra artística desde la noche de los tiempos. En las narraciones de Carmen Mola hay otro que sobrevuela y contamina muchas de sus tramas, tanto en sus ‘thrillers’ históricos como en las novelas negras. «Hay un tema que recorre toda la novela: el poder. Tanto en España, con esa aristocracia que tiene sometido al pueblo, como en La Habana, donde hay una sociedad que nada en la opulencia con sus palacios, sus teatros... Y luego está el mundo de los ingenios [plantaciones azucareras], con sus esclavos sin derecho a nada que se juegan cada día la vida en el trabajo», indica Martínez. «Esa explotación del ser humano no está presente sólo en Cuba, sino en todo el mundo. Todo lo que hay en la novela tiene un paralelismo con el presente, con el mundo capitalista en que vivimos y donde consumimos muchos productos hechos por personas en un régimen de semiesclavitud. Nos gusta que nuestras novelas tenga una doble lectura», asevera.

Cada nueva obra de Carmen Mola es un reto para este trío de escritores y guionistas. Nada más publicarse 'Las madres', sus voraces lectores ya estaban preguntando por la siguiente. «Al principio queríamos hacer una comedia romántica... Lo de comedia no nos salió, pero lo de romántica, sí», bromea Jorge Díaz. «Hemos hecho un folletín decimonónico, con ese amor apasionado entre Mauro y Leonor. Pero, claro, a la manera de Carmen Mola. Las dificultades que le ponemos a esta pareja no son pequeños desencuentros... Son asesinatos, revoluciones, huidas al otro extremo del mundo», destaca con humor Jorge Díaz.

Más se perdió en Cuba

Ese amor nacido en Madrid entre Leonor y Mauro se reencontrará en Cuba entre todas las dificultades imaginadas. Llevar a los protagonistas a aquella colonia del Caribe hizo que los autores conocieran historias realmente impactantes. «Lo que más nos sorprendió fue que Cuba funcionaba como un espejo de lo que pasaba en España. Existía un ‘run run’ independentista y antiesclavista que circulaba por los palacios, las calles y los mercados que finaliza en 1868 con la rebelión de unos esclavos en La Demajagua, que se considera el germen de la independencia cubana. Y, claro, descubrir que la esclavitud seguía funcionando en la España colonial nos parece que es un dato poco conocido y que merecía la pena reflajar en la historia», detalla Mercero.

Gran parte de la novela 'El Infierno' se desarrolla en Cuba.JAVIER OCAÑA

España fue el penúltimo país en abolir la esclavitud y el último europeo. Este triste demérito y su imbricación en las plantaciones agropecuarias cubanas ocupan muchas páginas de 'El Infierno'. «La gran mayoría de los esclavos eran africanos. Pero, engañados como colonos asalariados, también llegaron a Cuba muchos chinos y algunos españoles, de Galicia y Asturias, sobre todo. Hay un libro fundamental, 'Cimarrón' de Miguel Barnet, que cuenta el día a día de un esclavo en el ingenio y cómo era después, cuando escapaban al monte. Y es un espejo de lo que pasa con algunas personas que son explotadas en similares cincunstancias en países occidentales», añade Martínez.

Una de las peculiaridades del ‘sello Carmen Mola’ es la crueldad de algunos personajes, el salvajismo de algunas escenas y la truculencia ciertas atmósferas. En 'El Infierno' no iba a ser menos y el asesino de la novela realiza una ceremonia de muerte -que no desvelaremos- que no puede dejar indiferente a ningún lector. «Este rito está inspirado en una negrera de Nueva Orleans que trataba de manera demencial a sus esclavos y, entre otras torturas, utilizaba la que sale en la novela. Cuando lo leímos, nos emocionó, nos pusimos a cantar, felices... porque dijimos que este sistema de matar era ideal para nuestro asesino. Porque Carmen Mola es así», ríe Agustín Martínez.

Ser Carmen Mola

En mayo de 2018 se publicó la primera novela que firmaba Carmen Mola, un seudónimo tras el que nadie sabía quién podía estar. Se atribuyó a varios autores la identidad de la persona que había escrito 'La novia gitana'. Entre otros nombres, sonaron algunos tan peregrinos como Manuela Carmena o la reina Letizia. Siete años y seis novelas de gran éxito después, los tres autores que ponen las manos de Carmen Mola en el teclado reflexionan sobre el fenómeno que protagonizan. «Cuando nos juntamos por primera vez, nos pareció una idea de locos y nos lanzamos a ella con la irresponsabilidad que siempre procedemos. No nos podíamos ni imaginar el aluvión que se nos iba a venir encima... Nos conformábamos con acabar la novela sin sacarnos los ojos y perder la amistad, publicarla y encontrar algunos lectores, eso era todo. Y mira cómo ha cuajado», celebra Antonio Mercero.

Ejemplares de 'El Infierno' en una librería.CASA DEL LIBRO

«Tenemos la suerte de que la editorial Planeta ha confiado en nosotros y seguimos cumpliendo el sueño de todo escritor: ser muy leído, bien distribuído y tener una presentación a la prensa como la que hicimos en La Habana, que fue una maravilla. Ahora sólo nos queda vender muchos ejemplares para estar a la altura de las expectativas que hay puestas en nosotros», concluye Jorge Díaz que, junto a sus compañeros Antonio Mercero y Agustín Martínez, presenta este miércoles en Burgos 'El Infierno', una obra que apenas lleva dos semanas en las librerías y ya lidera la lista de libros más vendidos de España.