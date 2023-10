Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Del Resurrection Fest a la Cubierta de Leganés en menos de 24 horas para telonear al mismísimo Alice Cooper. Dos bolos memorables que no están al alcance de cualquiera. Hay que ganárselos y sudar la gota gorda sobre el escenario para demostrar que la apuesta mereció la pena. La experiencia, con los Bourbon Kings como protagonistas, fue simple y llanamente «espectacular». En Galicia, «el concierto de 10 y el público de 12». En Madrid, «más de una sonrisa y muchos aplausos» ante «unos asistentes fieles a un hard rock que poco tiene que ver con nuestro nu-metal». Y encima, aunque nadie desde fuera se percatase, con la más surrealista de las anécdotas.

«Fue nuestro primer y (espero) último concierto sin la botella de Bourbon que tanto nos gusta compartir con el público. El señor Alice Cooper no permitía alcohol sobre el escenario y nos la tuvimos que beber después de la actuación», recuerda Jon Bourb On, bajista de la banda navarra, días antes de tocar en Burgos capital por tercera vez. Lo suyo ha costado, a la enésima fue la vencida tras varios intentos infructuosos desde los primeros compases de la gira XXX que da nombre a su último disco. Al final, después de varios quebraderos de cabeza, el ansiado reencuentro se producirá este sábado 28 de octubre, a partir de las 21 horas en el Carmen 13, junto a Guillterm e Hijos del Frío.

Con su querida Casa de las Musas cerrada a cal y canto, la banda buscó otras opciones porque «siempre hemos considerado a Burgos uno de nuestros feudos». Y por fin, a poco más de un mes de concluir el tour, surgió la posibilidad de actuar en el Centro Social Recuperado (CSR) de Gamonal. Por desgracia, «a cinco días de su celebración nos comunicaron que la Policía había precintado el local. Fue como si nos cayeran mil litros de agua encima», relata el bajista (y también voz gutural) mientras confiesa que «nos ha dolido particularmente porque creemos que estos modelos de participación ciudadana son muy necesarios hoy en día, pero ya hay quien se encarga de ir destruyéndolos».

«Todo nuestro apoyo a la gente de Gamonal», enfatiza Jon sin pasar por alto el trabajo en equipo entre Bourbon Kings, Hijos del Frío y Guillterm para que el concierto siguiese adelante y la «predisposición de los responsables del Carmen 13» a la hora de acoger el evento con tan poco tiempo de antelación. Había poco margen de maniobra, pero objetivo cumplido. Ahora, solo queda esperar a que «este sábado se forme en Burgos una fiesta memorable».

Uno de los maestros de ceremonias será Aarón da Boozer, vocalista de Bourbon Kings. Repartirá whisky a tutiplén mientras escupe las mejores rimas de XXX y unos cuantos temas de Performance y 40º en compañía de Jon, Julen Dread (guitarra), David Topper (batería) y Mush Up Paik (dj). Lo que se da por hecho, aunque no suelte prenda, es que el último álbum predominará de principio a fin. Tanto gustaron los primeros adelantos entre sus seguidores y la prensa especializada que acabaron lanzando hasta cinco singles. Cierto es que «la situación que vivía la cultura durante la pandemia nos forzó a hacerlo de esa manera», confiesa Aarón. Aún así, «algunas canciones estaban claras, tenían que salir sí o sí antes». Después surgieron «ideas» y «debates», aunque de entrada no se planteaban desplegar tanta artillería pesada.

Lo que vino a continuación era una incógnita pese a las buenas vibraciones iniciales. Para Aarón, lo mejor de esta tercera gira son las «sorpresas» en aquellas plazas donde había pocas expectativas, la «afinidad» con multitud de bandas que «ya son colegas» y «el buen rollo con toda la gente» en general. Obviamente, compartir cartel en el Resurrection con grupos de la talla de Korn, Deftones, Sepultura, Avenged Sevenfold o Judas Priest es un «sueño cumplido». Y lo de Alice Cooper al día siguiente, a pesar de lo del Bourbon, «se convirtió en el mejor bolo para mí».

Con la cuenta atrás en ‘modo on’, la banda espera cerrar «por todo lo alto» esta larga travesía de carretera y manta en Málaga arropando a sus amigos de Loncha Velasco, que presentan nuevo trabajo. La excusa perfecta para rematar a lo grande una etapa inolvidable antes de ponerse manos a la obra. ¿Para cuándo lo próximo? «De momento estamos verdes», apunta Aarón con total honestidad. «No tenemos fijado un rumbo exacto», aunque «hay cosas nuevas que ya queremos enseñar». No en vano, vaticina alguna que otra sorpresa como la de No sé por qué, con el «potente toque» de Iker Piedrafita que tanto llamó la atención en su momento.

Sin prisa pero sin pausa, la destilería sonora de Bourbon Kings seguirá funcionando a pleno rendimiento. Ajenos al qué dirán desde el principio, estos cinco fantásticos de Villava-Atarrabia siempre se tomaron a risa las críticas de «aquellos puretas que nos llamaban chandaleros». Porque lo son, a mucha honra, y han sido capaces de demostrar que «los que no sabían lo que es el nu-metal han disfrutado mucho viendo un concierto de Bourbon Kings».