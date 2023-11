El ‘asesinato’ de una elefanta albina sacude el nuevo thriller de Manuel Ríos San Martín

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Manuel Ríos San Martín es otro de los ‘clásicos’ que siempre hacen parada en Burgos en sus giras de presentaciones literarias. Desde que arribó a las orillas del Arlanzón con su segunda novela, 'La huella del mal' (2019), no ha faltado a la cita con los lectores burgaleses. Dos años más tarde regresó con 'Donde haya tinieblas' y esta tarde, de nuevo en el Museo de la Evolución Humana, hablará de su última criatura de ficción, 'El olor del miedo' (Planeta).

El acto tendrá lugar en el salón de actos del MEH a partir de las 20.15 horas con entrada libre hasta completar el aforo. El autor estará acompañado por Susana Sarmiento, responsable de redes sociales de Fundación Atapuerca. Para los que no puedan acudir presencialmente, la charla también será retransmitida en directo a través del canal de YouTube del museo.

La cuarta novela de Ríos San Martín arranca con el fallecimiento de una elefanta albina, Blanca, símbolo del Bioparc de Valencia como lo fue en su tiempo el gorila Copito de Nieve en el zoo de Barcelona. Elena, veterinaria del parque que siente un gran cariño por el animal, comprobará al acercarse al cadáver del paquidermo que no ha sido una muerte natural, sino que ha sido ‘asesinada’ de un tiro en la cabeza. Una particular pareja de investigadores de la UDEV, JP y Violeta, se pondrán manos a la obra con el caso ayudados por Elena. La veterinaria, por su parte, se apoyará en Cristina, su pareja, y Sidy, un senegalés compañero en el Bioparc, para encontrar a criminal que acabó con la vida de la elefanta.

«Reconozco que es un planteamiento arriesgado, porque que ‘el muerto’ sea un animal y no un ser humano puede descolocar al lector... Yo pongo a JP, el policía, en esa postura del lector que a lo mejor no está tan convencido por este caso y verá a lo largo de la novela su postura ante él», señala Manuel Ríos.

El autor madrileño es un hombre inquieto y siempre tiene el radar encendido a la hora de buscar nuevas historias. El olor del miedo nació en una visita a Valencia para presentar una de sus novelas. «Ya tenía en mente escribir algo con animales... Justo antes de hacerme una entrevista, escuché a la directora de comunicación del Bioparc y me llamó mucho la atención todo lo que contaba. Le pedí hacer una visita, pero lo que quería en verdad era convivir con los trabajadores unos días», explica el escritor.

La dirección de Bioparc acogió a Manuel Ríos y el escritor y guionista disfrutó de cuatro días y alguna noche de la vida del zoológico valenciano. «Tiene espacios muy grandes, es un lugar especial... Y escuchar a los animales de madrugada, el rugido de los leones... ¡Una pasada!», ríe.

Armas de guionista

Con más de treinta años de carrera sobre el teclado y tras la cámara -con éxitos como las series 'Colegio Mayor', 'Compañeros', 'Menudo es mi padre', 'Médico de familia', 'Raphael' o 'Sin identidad' y la película 'No te fallaré'-, Manuel Ríos vuelca en sus novelas una concepción narrativa muy visual. «A mí me gusta que el lector tenga facilidad para imaginarse lo que yo le cuento. En este caso, el parque es espectacular, y en las otras novelas lo mismo. Siempre busco que haya imágenes que evoquen al lector, que luego pueda buscarlas en internet, que algún día puedan visitar esos sitios... Creo que viajar con las novelas está muy bien», indica con simpatía.

El epicentro de este ‘thriller, la muerte de la elefanta, tuvo su particular fase de investigación por parte del autor. «Matar a un animal no está considerado como un ‘asesinato’ en el Código Penal, que sólo se atribuye a personas. Creo que está tipificado como maltrato animal con resultado de muerte. Por eso en la novela siempre aparece ‘asesinato’ en cursiva, porque no es una muerte accidental, sino muy premeditada».

Manuel Ríos San Martín presenta en Burgos su cuarta novela.JAVIER OCAÑA

La investigación será encabezada por una pareja de policías que, como los Martínez y Pieldelobo de 'Donde haya tinieblas', protagonizarán ciertos momentos de humor que siempre se agradecen en una obra de este género. «Como los de la anterior novela, he querido construir unos investigadores alejados de esos detectives alcohólicos con la vida rota, noctámbulos... Tanto JP como Violeta tiene sus problemas personales y sus cosas, pero son más normales y cercanos a los nuestros que lo que ha reflejado la novela negra clásica», asevera.

Elena, Cristina y Sidy conforman una relación a tres que llenan muchas páginas de amor, deseo, celos y algo de misterio. «Es un trío interesante, que puede resultarle a alguien polémico, pero quien lea la novela verá que no es gratuito. Y las novelas deben reflejar una realidad y ahora hay nuevos tipos de familias, de relaciones... Que son igual de normales que las demás».

'La huella del mal', al cine

Al poco tiempo de publicarse de su segunda novela, ya se comenzó a hablar de su adaptación. El potente ritmo de la historia y la espectacular ambientación en los yacimientos de Atapuerca y el pueblecito de Niebla donde ocurre parte de la trama -inspirado en Frías- interesó a varias productoras de cine y televisión. Finalmente, será La Charito Films quien llevará 'La huella del mal' a la gran pantalla.

«Es una productora joven que ha entrado muy fuerte en el panorama audiovisual, yo estoy encantado con ellos. Aunque este mundo es complicado, queremos pensar que el año que viene estaremos rodando la película», desea Manuel Ríos que, además de guionista, será el director del largometraje. «También se está moviendo para conseguir inversores extranjeros, Atapuerca tiene mucho tirón también fuera de España», apunta.

Mientras se prepara esta película, Manuel Ríos San Martín tiene en cartera el estreno de 'Operación Barrio Inglés' en TVE, una serie ambientada en la Huelva de 1940, durante la II Guerra Mundial, de la que ha sido el director argumental.