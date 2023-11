Grandes noches de rock, punk y heavy metal en el Andén 56 para cerrar 2023

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Se avecinan grandes noches de rock en el Andén 56 de aquí a finales de 2023. En distintas fechas, bandas emblemáticas del país pisarán el escenario de la sala más grande de Burgos para demostrar que las guitarras siguen sonando aunque las nuevas generaciones parezcan ir por otros derroteros. La cita más inminente, enmarcada en la primera edición del festival Rock contra el Fascismo, tendrá lugar el viernes 17 de noviembre y cuenta con los segovianos Lujuria como cabezas de cartel.

Junto a Óscar Sancho y compañía, la veterana banda viguesa Los Motores y dos clásicos de la escena local. Desde Aranda de Duero, el punk-rock de Zirrosis que, como el buen vino, mejora con los años. Y desde la capital, el incombustible David Send desgranará los temas imprescindibles de su larga trayectoria.

Tan solo un día después, El Reno Renardo presentará su último (y quizás predictivo) LP: El mundo se va a la mierda. Las risas están siempre aseguradas con este combo bilbaíno de heavy metal que atesora una amplia legión de seguidores, afines o no al género que practican, gracias a sus letras.

La siguiente cita, más orientada hacia el punk y el Oi!, se reserva para el 25 de noviembre. Toca presentar la séptima edición del Rebel Fest y nada mejor que dos bandas que encajan como un guante en la filosofía sonora de este festival: Kaos Urbano y No Konforme. Caña de la buena para anticipar lo que vendrá después.

Arranca diciembre con visita internacional, Seis fechas por España y una de ellas reservada para Burgos el día 2. The Baboon Show promete un show memorable del que uno se arrepiente si al final no va. La energía de su directo es una de las principales bazas con las que juega este combativo grupo de Estocolmo que está arrasando con su último disco: God bless you all.

La última cita con el rock de 2023 corresponde a Tierra Santa, quienes ya dejaron un buen sabor de boca en la última edición del Zurbarán Rock. En esta ocasión, los riojanos se dejarán la piel para presentar la grabación de su directo, Todos somos uno, con el que celebran su 25 aniversario.