La M.O.D.A. se despedirá a lo grande antes del parón “para coger fuerzas”

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo burgalés La Maravillosa Orquesta del Alcohol (M.O.D.A) se despedirá por un tiempo y lo hará a lo grande, con un concierto de fin de gira en el WiZink Center de Madrid que tendrá lugar el próximo sábado de 25 noviembre. Sus siete integrantes se subirán una vez más a este escenario para despedir una gira de conciertos que les ha llevado a recorrer diversos rincones de España y de Latinoamérica, y no lo harán solos, ya que contarán con la compañía de varios artistas reconocidos a nivel nacional, con los que cantarán algunas de sus canciones más famosas.

“Afrontamos este fin de gira con muchas ganas, mucha ilusión y un poco de nervios”, afirma en declaraciones a Ical el cantante del grupo burgalés, David Ruiz, que afirma que a todo este conglomerado de sentimientos se une la “emoción”, porque tras este concierto en Madrid, la banda se tomará un descanso y dejará los escenarios por un tiempo.

A pesar de que ninguno tiene aún clara la duración de este parón, sí que aseguran que durante el 2024 no darán ningún concierto. “No podemos decir en qué fecha exacta volveremos ni cómo será. Si habrá un concierto o será el disco antes. Todavía no lo hemos pensado y lo iremos pensando con un poco de tiempo, pero en 2024 no habrá ningún concierto, eso seguro”, explica Ruiz

“Prácticamente hemos currado todos los días. Cuando acabó la gira de Primavera del Invierno hicimos un pequeño parón, pero nunca lo habíamos planteado con tanto tiempo”, señala el cantante burgalés, y añade que tanto él como sus compañeros consideran que este parón es “necesario” para “descansar, coger fuerzas y no cansar al público”. “Después de tantos años, es importante tener un momento de pausa para coger con ganas lo próximo que venga”, apunta.

Aunque desconocen en qué invertirán ese tiempo de descanso, ya que actualmente están inmersos en los últimos conciertos de su gira, Ruiz sí que señala que les apetece “un poco de rutina”. “Estar en Burgos, con la gente que queremos y volver a esa vida rutinaria que teníamos antes de estar cogiendo la furgoneta y viajando por ahí”, explica, a la vez que señala que salir de gira es “lo que más los llena del mundo” pero también creen necesario “parar un poco, para ser conscientes de lo que hemos estado haciendo y del camino que hemos ido andando”.

Cuarto WiZink y amigos

Dentro de ese objetivo de echar la vista atrás y ver todo lo logrado hasta ahora, el vocalista de la M.O.D.A hace alusión al concierto del WiZink Center, ya que este será el cuarto concierto que ofrezcan en este estadio en cinco años. “Si alguien nos hubiese dicho, cuando empezábamos, que íbamos a hacer un WiZink o una Riviera, nos hubiéramos reído”, expone Ruiz.

El concierto del 25 de noviembre, que lleva ya más de 13.000 entradas vendidas, contará con “invitados de lujo”, aunque ellos mismos prefieren referirse a ellos como “amigos”. Amaral, Grande Amore, Gorka Urbizu, Rober del Pyro & Victor Rutty, Julia & Juan (Rufus T. Firefly), Tanxungueiras; Pucho y Guille (Vetusta Morla) son los grandes nombres que acompañarán a la banda burgalesa tocando sus canciones. “No hemos sido un grupo que haya tirado mucho de colaboraciones en el pasado, pero nos apetecía precisamente por eso. Vivir este día rodeados de gente a la que admiramos y respetamos profesional y personalmente, es un lujo para nosotros”, afirma Ruiz.

En el último concierto que dieron en este escenario madrileño en 2022, la banda se llevó un trozo de su tierra, y en pleno concierto se pudo ver a cuatro de los gigantones de la ciudad. “El guiño a Burgos es permanente en nosotros, llevamos la ciudad muy dentro e intentamos llevar su nombre con orgullo y humildad, allá donde vamos”, asegura el vocalista, que añade que están trabajando con el equipo técnico en la parte visual de este próximo concierto, aunque no quiso desvelar más.

En un mes, ‘Nuevo Cancionero Burgalés’, último álbum de La M.O.D.A cumplirá dos años. Un disco de ocho canciones que se inspira en el repertorio popular burgalés, con letras sacadas de los libros de Federico Olmeda y Antonio José, editado en 1903 y 1932. ‘La Molinera’ o ‘Mañana Voy a Burgos’ son canciones que ya se han convertido en himnos en los conciertos de la banda, sin embargo, antes del parón de 2024, el grupo dio una pequeña sorpresa a sus fans con el lanzamiento de ‘Hablar sin leísmos’, una canción que ha tenido una gran acogida entre el público. “No es un adelanto porque no sabemos cómo volveremos, pero nos apetecía. Siempre es una buena noticia y causa alegría hacer música nueva, como punto y aparte, antes del parón”, concluye el cantante.