El cortometraje, protagonista en el ciclo de cine de Círculo Creativo

El ciclo de cine incluido este trimestre en Círculo Creativo continúa este miércoles 7 de febrero con la proyección de siete cortometrajes incluidos en el palmarés del último Aguilar Film Festival, uno de los certámenes de cortos más históricos y reconocidos de España. El auditorio elcírculo (Ana Lopidana, 6) acogerá la exhibición, que comenzará a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El Aguilar Film Festival comenzó su andadura en 1988. Desde entonces, ha permitido conocer los trabajos de numerosos cineastas españoles e internacionales y, en los últimos años, ha potenciado su dimensión internacional con la presencia de destacados profesionales de distintas partes del mundo. El festival busca ampliar la perspectiva sobre el mundo del cortometraje, dando cabida a historias poderosas y emocionantes, narrativas imaginativas y sorprendentes y miradas personales y singulares, con una importante atención a lo contemporáneo y lo social.

En la cita del miércoles se proyectará una selección de siete películas premiadas en este y en otros certámenes internacionales: 'Varken', de Jorn Leeuwerink (Países Bajos), ‘Rubio cobrizo’, de Pablo Quijano, ‘Flechas’, de Imanol Ruiz de Lara, ‘Ice merchant’, de João Gonzalez (Portugal, Francia, Reino Unido), ‘I did not wake up dead today’, de Erin Macpherson (Bélgica, Hungría, Portugal), ‘I promise you paradise’, de Morad Mostafa (Egipto, Francia, Qatar) y ‘La valise rouge’, de Cyrus Hesvad (Luxemburgo).

El ciclo de cine de Círculo Creativo contará con dos sesiones más, con la proyección de los documentales ‘Desenterrando Sad Hill’, de Guillermo de Oliveira (viernes 23 de febrero) y ‘Mientras el plato del torno gira’ de Lino Varela (miércoles 28 de febrero). Ambas proyecciones serán a las 19.30 horas en el auditorio elcírculo.