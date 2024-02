Sergi Bernal: «Hemos logrado exhumar la memoria del maestro Benaiges, ya nunca será olvidada»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Desde hace años, muchísimas personas han investigado y colaborado en el proceso de recuperación de la figura del maestro Antoni Benaiges (Mont-roig del Camp, 1903 - La Bureba, 1936), titular de la Escuela de Bañuelos de Bureba los dos cursos previos al estallido de la Guerra Civil española. Pero fue el fotógrafo y documentalista barcelonés Sergi Bernal Ferrando el que comenzó en 2010 a tirar del hilo -a punto de romperse- que nos ha traído hasta este sábado, casi catorce años después, a la gala de los 38º edición de los Premios Goya de la Academia de Cine.

Este sábado, en Valladolid, el filme 'El maestro que prometió el mar' comparecerá con sus cinco nominaciones: mejor actor protagonista, mejor actriz de reparto, mejor música original, mejor guion adaptado y mejor diseño de vestuario. «La película ha supuesto el punto y seguido de un largo proceso cooperativo de recuperación de la memoria del maestro. No es el punto final como pudiera parecer tras tantos trabajos hechos a su alrededor. Todavía queda mucho que hacer», asevera.

Viajemos unos años atrás, concretamente al mes de agosto de 2010. Sergi Bernal anduvo ocho días fotografiando la exhumación de una de las fosas comunes de la Guerra Civil que se abrieron en Villafranca Montes de Oca en julio de 1936. Esta misión, impulsada por la Agrupación de Familiares de las Personas Asesinadas en el Monte de La Pedraja y realizada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ha logrado recuperar más de un centenar cadáveres e identificar a varias decenas en una labor complejísima, dado el mal estado de los restos.

Paco Ferrándiz, de Aranzadi, en la fosa abierta en La Pedraja en 2010.SERGI BERNAL

Bernal regresó a Barcelona y días después Eva Martínez Movilla, miembro de la asociación, le llamó por teléfono para decirle que un lugareño les había comentado que en la fosa podría estar enterrado un paisano suyo, un maestro catalán que había dado clases en Bañuelos de Bureba, una localidad cercana. «A mí me dio rabia en un principio no haber estado allí para hablar con él... Regresé a Burgos y comencé a hablar con personas en Bañuelos, en Briviesca, recuperamos el nombre de aquel maestro, Antonio Benaiges Nogués, que había estado allí antes de la guerra y del que nadie había vuelto a hablar», recuerda. «Y ahí comenzó una gran labor de investigación sobre Benaiges, la represión contra los maestros de la República, la técnica pedagógica Freinet que practicaba con sus alumnos... Lo reconozco, me obsesioné tanto con ello que me despertaba por la noche pensando en archivos que visitar, preguntas que hacer a personas cercanas, lugares que visitar y seguir las huellas de la vida de Benaiges...».

A través de internet, descubrió que la memoria de ese maestro seguía viva al otro lado del Atlántico, en México. Poco después, tomó contacto con la familia del maestro y Jaume Aragonès, sobrino nieto de Antoni Benaiges, le mostró una cajita donde guardaban desde hacía más de siete décadas unas fotografías y los famosos cuadernillos que imprimían en la Escuela de Bañuelos y que el maestro remitía a su familia en Mont-roig. «A Jaume le debemos mucho... Sin los cuadernillos no conoceríamos los testimonios que allí se cuentan, no existe el mar, no tenemos la promesa ni la poesía que emana... Recuerdo perfectamente cuando los vi por primera, ¡me quedé sin palabras, flipado! Ahí me di cuenta de verdad del poder que tiene esta historia que tanta curiosidad e impresión causa a las personas que se acercan a ella», relata con emoción.

La huella del maestro

Sergi Bernal, con sus fotografías, sus textos y su amplio archivo sobre este docente catalán, ha participado en varias obras culturales de divulgación de la vida y la obra de Antoni Benaiges. «Al final, son diferentes frentes y diferentes amplificadores sobre una historia que, hasta hace pocos años, estaba bajo tierra», explica.

El libro 'Desenterrando el silencio. Antoni Benaiges, el maestro que prometió el mar' de Francesc Escribano (2012, reeditado en 2023 en nuevo formato a raíz del estreno de la película), el documental 'El retratista' (dirigido junto a Alberto Bougleux, 2016), la novela 'El mar será...' (escrita junto a Sebastián Gertrúdix, 2018, con una nueva edición en 2023) y el cómic 'La promesa' (realizado junto al dibujante burgalés Javier Martínez Sancho, 2022) son las principales obras donde Sergi Bernal ha estampado su firma. Además, ha colaborado en muchas otras, como la citada película dirigida por Patricia Font o la obra de teatro 'El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca' de Alberto Conejero y Xavier Bobés.

Elisa Benaiges y Jaume Roigé Benaiges, sobrinos del maestro.SERGI BERNAL

Luego está la exposición 'Desenterrando el silencio' que ha recorrido tantas ciudades y un blog, con el mismo título, que Bernal actualiza periódicamente. «No hemos podido exhumar los restos de Benaiges, pero sí su memoria. Y ya nunca será olvidada. Ahí está el testimonio de todos estos trabajos en los que he participado más todo lo que han hecho otras personas», subraya. «Y ahí está la Escuela de Bañuelos rehabilitada, que ahora es un museo fenomenalmente cuidado por la asociación».

La película y más

El estreno del filme dirigido por Patricia Font y protagonizado por Enric Auquer y Laia Costa ha incrementado el interés por la historia de Antoni Beniages. De ello se han visto beneficiados todos los autores e investigadores que han estudiado al maestro, que han visto cómo se reeditan sus libros o se vuelven a ver sus obras audiovisuales. «El documental 'El retratista' está teniendo una segunda vida y hemos vuelto a hacer pases en centros sociales, educativos... Estamos muy contentos y los coloquios posteriores son muy enriquecedores», apunta Bernal. También la propia Escuela de Bañuelos, que recibe visitas casi a diario de asociaciones, colegios, institutos...

Durante el rodaje de 'El maestro que prometió el mar', Bernal tomó fotografías tan simpáticas como esta.SERGI BERNAL

El pasado domingo 4 de febrero, Bernal acudió a la gala de los Premios Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català donde 'El maestro que prometió el mar' se alzó con el premio especial del público. «Al principio me quedé un poco ‘chof’, porque yo lo quería todo (ríe). Pero luego reflexioné y me di cuenta de que este es el más democrático de todos los galardones que se dan, más de 5.000 personas votaron por nuestra película más allá de las relaciones e intereses de las productoras, que a mí me pillan lejos», explica. «Sé que llevarse alguno de los cinco goyas a los que está nominada la película es muy difícil, hay una competencia extraordinaria. Creo que Enric [Auquer, el actor que interpreta a Benaiges en un soberbio trabajo actoral] tiene sus posibilidades, aunque a mí me haría especial ilusión el premio para Albert [Val, nominado al mejor guion adaptado]. Su trabajo ha sido descomunal», señala.

Bernal ha acompañado a 'El maestro que prometió el mar' en varias proyecciones en estas últimas semanas junto a sus protagonistas, productores y otros miembros del filme. «Es un gran ejemplo de los que es el éxito de una película gracias al ‘boca a oreja’. Gente que va a verla y luego se lo recomienda a sus amigos, y luego a sus familiares, también a sus compañeros de trabajo... Y que repite, y que aplaude al final de la proyección, muchos muy emocionados», destaca.

Sergi Bernal tuvo que hacer ingeniería en su agenda laboral para poder trabajar en la película haciendo la foto-fija y el ‘making of’. «Días libres, vacaciones... pero mereció la pena ver cómo, gracias a un gran equipo técnico y a un soberbio reparto, se levantaba ante mis ojos una historia tantas veces imaginada», confiesa.

Recreación de la visita del retratista a la Escuela en el filme.SERGI BERNAL

Para acabar esta larga conversación, le pregunto a Sergi Bernal si quedan lugares donde rascar nuevos datos sobre el maestro o archivos donde indagar sobre su paso por este mundo. «A veces pienso que no, que ya poco debe de quedar y no será relevante... Pero poco a poco se van digitalizando archivos, revistas y documentos en los que cualquier día saltará el nombre de Antoni Benaiges y sabremos algo más sobre él. No perdamos la esperanza», concluye.