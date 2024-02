Monique Alonso: «Creo que todavía vamos a conocer nuevos datos sobre los Machado»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Tras el éxito del pasado viernes, cuando Alfonso Guerra llenó el Salón de Estrados de la Diputación y otra estancia adyacente, este jueves coge el testigo de las conferencias organizadas por la Institución Fernán González la filóloga Monique Alonso, académica correspondiente de la Real Academia Burgense, para seguir ahondando en la vida y la obra literaria de Antonio y Manuel Machado. La cita será a las 8 de la tarde con entrada libre hasta completar el aforo.

Monique Alonso Alonso, nacida en Francia e hija de exiliados, trabajó en el Instituto Francés de Barcelona, en la Universitat Oberta de la capital condal, en la UNED y fue creadora de la Fundación Antonio Machado de Colliure. Es autora de varios estudios sobre el autor de 'Soledades' y en 2013 publicó, con prólogo del citado exvicepresidente del Gobierno y la colaboración de Antonio Tello, 'Antonio Machado, el largo peregrinar hacia la mar' (Ediciones Octaedro), donde repasa el devenir del poeta desde que sale del Madrid asediado por el ejército sublevado hasta que llega a Francia y muere en Colliure.

«En Burgos, hablaré de algunas novedades en torno a unos hallazgos que ha hecho la familia de los poetas en Chile, donde marchó José, el hermano pintor», señala sobre la ponencia de esta tarde. «Me referiré adónde estuvo cada uno, qué hicieron... todo al hilo del exilio de don Antonio. Termino planteando muchas preguntas a raíz de esos nuevos documentos», concreta. «Yo pensaba que todo lo que tenía que salir sobre los Machado ya se conocía. Pero creo que todavía vamos conocer nuevos datos», subraya.

Alonso es una gran especialista en el autor de 'Campos de Castilla' y ha investigado su universo durante décadas, especialmente los últimos años del poeta sevillano. Reside desde hace muchos años en Barcelona, pero se crio en Francia, algo que se percibe en el acento de su cálida conversación.

La fascinación por Antonio Machado comenzó en su juventud. «Pero no en el colegio, donde nos hablaron poco. En la universidad de Pau tuve la suerte de aprender del profesor Manuel Tuñón de Lara que, al poco de comenzar los estudios, me dijo que tenía un tema de tesina pensado para mí... Yo me sorprendí, ¡acababa de empezar los estudios!», recuerda con simpatía. El tema era la labor de los intelectuales españoles exiliados en Francia. «Y me dijo que tenía que empezar ya a trabajar, porque esas personas estaban muriendo. Era un asunto que me tocaba muy de cerca... Mamá murió en 1977, pero papá vivió mucho más, hasta los cien años, y siempre me apoyó y ayudó con este trabajo. Fue entonces cuando profundicé en la figura de don Antonio».

Pisar Colliure

Siendo todavía estudiante, Monique Alonso se desplazó hasta Colliure para hacer entrevistas, pisar aquella tierra y divisar aquel mar que vieron pasar los últimos días de vida del autor de 'Juan de Mairena' y de su madre, doña Ana Ruiz, ambos fallecidos en febrero de 1939. Poco a poco, continuó sus investigaciones hasta que conoció a la familia Machado. A día de hoy mantiene una estrecha relación con los sobrinos nietos de ambos poetas. Porque son Antonio y Manuel los dos protagonistas de la charla de este jueves, los queridos hermanos a los que una guerra separó ya para siempre.

«Mi primera visita a la tumba de don Antonio en Collioure fue extraña, no era consciente de dónde estaba, tenía cierta conmoción... Luego fui a hacer unas entrevistas y, tras esos encuentros con personas que habían conocido a su familia, regresé al cementerio. Cada vez que vuelvo a Colliure me sigue emocionando ponerme delante de la tumba de don Antonio y su mamá, que son los símbolos de todas estas personas que murieron en el exilio, muchas veces en peores condiciones que ellos».

Tras su muerte acaecida el 22 de febrero de 1939, Antonio Machado fue sepultado en un nicho prestado y su madre, que falleció tres días después, en un lugar del cementerio donde se enterraban a personas sin recursos, «no en una fosa común, como a veces se ha dicho», asevera Alonso. A mediados de siglo XX, la propietaria del nicho indicó que lo necesitaba para un familiar. Para hacer una nueva tumba para el poeta y su madre, el secretario del músico Pablo Casals lanzó una iniciativa para costearla. «El Ayuntamiento de Colliure cedió el terreno y en 1958 se hizo la nueva sepultura que conocemos hoy».

«A la figura de don Antonio se le puede admirar allá donde esté enterrado, no pasa nada», continua. «Pero la tumba de Colliure se hizo por suscripción popular y sacarlo de ahí para regresarlo a España, como algunas voces piden, sería una gran ofensa para esta gente, alguna muy humilde, que dieron lo poco que tenían para que se hiciera esta tumba. Luego también creo que hay que dejar a los muertos tranquilos donde están», apunta Monique Alonso, creadora de la Fundación Antonio Machado de Colliure. «Además, pienso que estos revuelos que a veces se oyen sobre este asunto son ‘para salir en la foto’».

Antonio y Manuel

Uno de los objetivos del Bienio Machadiano -organizado por la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y la Institución Fernán González de Burgos- del que forman parte estas conferencias es reivindicar a los dos hermanos Machado, el trabajo que compartieron y el gran amor que se profesaban. «Las circunstancias históricas hicieron que la figura y la obra literaria de Manuel quedara muy ensombrecida por la de Antonio... Hay gente que me achaca, con desprecio, que por qué hablo de Manuel, que traicionó a su hermano y se rindió al franquismo... No fue así, Manuel se vio obligado a escribir ciertas cosas para seguir vivo y sus últimos años de existencia fueron un penoso ‘exilio interior’», concluye Monique Alonso.