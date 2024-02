Los Gandules: «Por la morcilla de Burgos dejamos la bici y una prometedora carrera dentro del lacrosse»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Si no existiesen, habría que inventarles. Nadie en su sano juicio es capaz de escuchar un tema de Los Gandules, aunque no dure ni 30 segundos, sin partirse la caja. Hacerles una entrevista en plan serio supondría una pérdida de tiempo. O una oportunidad perdida, más bien. Porque antes de ser ricos y famosos se dejaron la piel como ginecólogos rumanos o ladrones de cobre. Y claro, con ese bagaje es imposible tomarse la vida a pecho.

Pregunta- Después de Mundo Idiota y Fosa de Frikis, llega el Notemofest. ¿Cómo se desenvuelven Los Gandules en este tipo de saraos?

Respuesta- Nos desenvolvemos como un estore de lamas de bambú al amanecer. Si algo nos caracteriza es la desenvoltura y el unboxing.

P.- En anteriores visitas a Burgos, habéis herido la sensibilidad del público con saludos a Valladolid o mofas hacia nuestra morcilla. ¿Venís preparados con nuevas ofensas hacia para la ocasión o irán surgiendo sobre la marcha?

R.- No recordamos haber hecho eso que dices, pero es posible que sea verdad. Además, todos sabemos lo que pasa con Valladolid, pero nuestra memoria ya no es lo que era y nuestras piernas ya no son robustas como cuando ganamos el campeonato mundial de ciclismo indoor.

La morcilla nos encanta ,aunque os empeñéis en hacerla diferente a como la elaboraban nuestros ancestros en Aragón, con arroz y piñones. Por la morcilla de Burgos dejamos la bici y una prometedora carrera dentro del lacrosse.

P.- ¿Cuál ha sido vuestro concierto más surrealista hasta la fecha? ¿Y la anécdota más Gandul dentro o fuera del escenario?

R.- Una vez, en Sepúlveda, nos montaron el escenario sobre un camión de la basura. Después nos dieron de cenar lechazo frío sobre el capó del Renault 18 de El Duende Eléctrico. Ahora que somos inmensamente ricos, recordamos aquello con alegría, nostalgia y, sobre todo, con mucho rencor.

La mejor anécdota fue cuando hicieron un concurso de sofás para nuestro concierto en un pueblo de Aragón y tuvimos que elegir el mejor. Nuestros favoritos eran uno que tenía sendos grifos de cerveza y calimocho para refrescarnos y otro que tenía un mecanismo neumático en plan El Saltamontes que le hacía dar saltos al accionar una palanca. Nos decantamos por éste último.

P.- ¿A qué huele el sofá y los albornoces de Los Gandules?

R.- A canela, hinojo y angostura.

«Participar en Eurovisión o en la OTI nos cerraría muchas puertas. En Japón somos el equivalente a Sonia y Selena en España»

P.- ¿Os habéis planteado alguna vez la posibilidad de intentar representar a España -o cualquier otro país- en Eurovisión? Eso implicaría un plus de esfuerzo ante la imposibilidad de parodiar una canción ya existente.

R.- La verdad es que no. En el mercado japonés piensan que somos naturales de Iwo Jima, y participar en Eurovisión o en la OTI nos cerraría muchas puertas si se descubriera el pastel. En Japón somos el equivalente a Sonia y Selena en España.

P.- ¿Algún consejo para no dar palo al agua en el trabajo y dar el pego?

Hay que ser rápido buscando excusas. Y, cuanto más inverosímiles, mejor. Ejemplo:

- ¿Por qué llega tarde, Rodríguez?

- No se lo va a creer, señor Jovellanos. Había unas protestas del sector filatélico en la calle y se han liado a pegar sellos de correos por todos lados y a mí me han pegado en la frente siete sellos de Burkina Faso y ha llegado un cartero y me ha llevado hasta Uagadugú en una cartera de cuero.

- Ah, a mi también me pasó dos veces Rodríguez, la próxima vez tenga más cuidado y que le envíen certificado.

P.- ¿Es el emprendimiento la gran enfermedad del siglo XXI?

R.- Sí. Sobre todo en las carreteras de montaña. Hay un montón de señales triangulares que lo advierten. Hay que tener cuidado con los emprendimientos de piedras.