30 poemas para buscar la luz entre las tinieblas

Publicado por Marta Casado Burgos

El paleontólogo Fidel Torcida vuelve a zambullirse entre versos, rimas y figuras literarias. El científico que se mueve entre fósiles de dinosaurios y el desaire de las instituciones muestra su yo más intimista en su nuevo poemario. ‘Permanece la luz’, Huerga y Fierro Editores. Tras el pudor del primero, ‘Manuales de ausencia’, se generó la confianza suficiente para entresacar esta nueva colección de 30 poemas al amor, al tiempo y a la esperanza que permite ver la luz entre las tinieblas.

«Este segundo libro me ha costado un poco menos, a raíz de ‘Manuales de Ausencia’ retomo la escritura y cojo carrerilla y lo escribo en un lapso de tres años que, en comparación con las colecciones de 30 años que tenía guardadas del anterior es corto», señala el paleontólogo. Esto permite que el conjunto de las piezas que presenta en este segundo volumen tenga una unidad que el anterior, al ser una versión de si mismo en diferentes etapas de la vida, no tenía. «Al reunirlo en un periodo de tiempo relativamente corto te permite ofrecer un libro más coherente y que muestra esa madurez que da la experiencia de los años vividos y otra actitud ante la vida», señala el paleontólogo y profesor que, en sus ratos libres y cuando las musas llaman a su puerta, muda su piel a poeta.

Considera que esta treintena de poemas se entrelazan de manera mas consistente en este libro que en poemario anterior. «Aquí están plasmadas unas vivencias algunas dolorosas, otras no , pero por encima de todo lo que permanece es la luz, es que siempre, hasta en los peores momentos, hay algo que nos permite mantenernos en pie, seguir viviendo y que nos hace felices», señala. Un rayo de esperanza que se cuela entre las tinieblas.

Una sucesión de reflexiones escrita en los últimos tres años que, en palabras de Óscar Esquivias, que firma el prólogo de la publicación, conforman «una arboleda inagotable en el que es posible que cada lector vaya escogiendo versos como quien recoge flores». Una obra «delicada y melancólica» en la que el autor se sitúa en un paisaje único «en el que se oyen enjambres de insectos, las hoyas crepitantes de los álamos y, en mitad de la naturaleza, recrea poéticamente una historia de amor cuyos protagonistas son seres humanos, pero también podrían ser dioses, personajes mitológicos o pastores renacentistas».

Para la profesora de Literatura Carmen Martínez Izquierdo, sus versos «te llevan a abstraerte de tu mundo para adentrarte en un cosmos poético que te invita a la calma y la reflexión». Poemas en los que identifica las influencias de Jorge Guillén, Pedro Salinas o Machado. En ‘Permanece la luz’ vuelve a abandonar el aséptico lenguaje científico para, en palabras del poeta Ricardo Ruiz, «revelar los territorios más íntimos que configuran la esencia de la condición humana». Y a ello se une la portada, una creación de la artista burgalesa María José Castaño. Para Torcida contar con estos compañeros en sus aventuras literarias es «una suerte volver a estar tan bien acompañado de nuevo».

Torcida presentará ‘Permanece la luz’ mañana a las 19.30 horas en la Librería Música y Deportes (Paseo del Espolón) acompañado por la periodista Fuencisla Criado y el poeta Eliseo González con quién «sin habernos encontrado muchas veces es ya un amigo, estamos conectados y no solo en la poesía, me hace ilusión que nos acompañe», explica. Será, por el momento, la última presentación tras llevar ‘Permanece la luz’ a Madrid, Salas de los Infantes y Logroño.

No se plantea nuevas publicaciones. «Yo escribo poco, sigo escribiendo pero no es una actividad programada, el hacer poemas para cerrar un libro», apunta. No hay nuevo proyecto editorial a la vista porque no hay una mecánica de trabajo cómo la que puede tener para presentar papers a una revista científica sobre sus investigaciones paleontológicas. En el ámbito científico ha aprendido a cultivar la paciencia por obligación. En la poesía lo hace por devoción.

«Escribir no es algo que programe, me siento a escribir cuando realmente hay un impulso interno que me obliga a sentarme y hacerlo, de hecho, de los poemas que estoy más satisfecho son aquellos que salen del tirón, aunque luego haya que pulirlos», explica. Si las musas no generan inspiración, no hay poema. Lo que sí está planeando es alguna presentación más en una especie de velada poética con más poetas que pueda organizarse en Salas, Burgos o Logroño. Sin prisas, sin fechas pero la intención queda sobre la mesa.