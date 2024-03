'Nuestras madres', un relato para reivindicar a las «mujeres que nos han dado alas»

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Lali, Montserrat, Dolors o Mireia, un grupo de Whatsapp de diez madres y una cena sin tupperware, que analiza las situaciones en forma de cónclave para buscar consuelo y sanar sin guardar las heridas, forman parte de 'Nuestras madres'. El relato con el que Gemma Ruiz Palá reivindica y da protagonismo a ellas, a las que siempre estaban en la sombra, sosteniendo la casa y forjando nuestra personalidad. Un protagonismo que hijos e hijas no reconocen.

«Hemos tenido siempre a nuestros padres como referentes, como ejemplo cuando lo que veíamos a diario era a ellas, ellas nos han dado alas pero nunca se lo hemos reconocido», explica la escritora catalana que rompió el techo de cristal de los premios Sant Jordi de literatura en 2022. para buscar un nombre femenino hay que mirar al premio de hace 19 años.

De esta manera, 'Nuestras madres', un libro directo y al pie, relata escenas cotidianas, sensaciones recogidas entre una generación que entonces tomaban las riendas en la sombra y hoy no se callan. «No es un libro para victimizarlas, porque no sería justo, es más bien para reivindicarlas aquellas madres que en los 70 movían montañas y hoy se organizan en grupos de whatsapp, se juntan, tienen actividades para ellas y están en la actualidad y no se callan ni una», explica la autora.

Estas mujeres son las que se encuentra en los clubs de lectura donde el 'me he sentido identificada' le pasa muy a menudo. «Lo que me está pasando en estos encuentros de lectura es increíble ellas te dicen que lo recomiendan, ellas cogen la batuta en la lectura y empiezan a compartir sus propias historias y para mi es muy emocionante todo ese proceso», explica la autora.

Algo que espera que le suceda este próximo martes 12 de marzo cuando está prevista la presentación en Burgos de 'Nuestras madres'. Gemma Ruiz Palá estará acompañada por Fuencisla Criado en la presentación de la obra prevista a las 19.30 horas en la librería Hijos de Santiago Rodríguez.

La publicación apela a esos tiempos no tan lejanos en los que la mujer podría someterse a un proceso judicial por adulterio, no podían abrir una cuenta, sacar el carnet de conducir o el pasaporte sin el permiso de un hombre. Pasaban de la tutela de los padres a la de los maridos y el cambo en estos 25 años ha sido tremendo pero también por ellas. «A las protagonistas de esta novela no les dejaban desplegar su talento pero al mismo tiempo pelean por todo, especialmente, porque sus hijas pudieran escoger, ellas fueron un ejemplo y ellas han sido las que nos han dado alas a la generación posterior», explica la autora.

Imagen del libro 'Nuestras Madres'

En 'Nuestras madres' el mensaje es claro y la forma de contarlo, también. Un estilo directo, sin demasiadas florituras y adjetivaciones, y un lenguaje popular que la propia autora ha adaptado al castellano. «Es un libro muy oral, me gusta el lenguaje popular, las frases hechas y las imágenes que son tan válidas como el idioma burgués para hacer literatura», señala Ruiz Palá. Se trata de un «personaje secundario» que no persigue folclorizar sino que permite trasladar la sabiduría popular.

Este trabajo de sororidad y poner en primera fila a quienes sentaron las bases de la sociedad de hoy desde el hogar le ha valido a Gema Ruiz Palá romper un muro que invisibilizaba a su manera la labor literaria realizada por mujeres. Algo que, además, es su objeto de estudio. En 2022 logró el Premio Sant Jordi de Novela que llevaba 19 años sin premiar a una mujer. «Fue muy fuerte porque llevo muchos años estudiando el sesgo de género en el arte y la literatura y cuando me lo dieron no me lo podía creer», señala. Un sesgo de género «sutil» y que afectan desde la temática, en el que los temas que abordan las autoras «son secundarios» y los relatos de hombres «son temáticas universales y generales» y eso «infecta la mirada a la hora de valorar concursos de este tipo». Romper con todo eso es un acto de justicia para la mujer que son editoras, escritoras, pintoras y sus temáticas son, como las masculinas, grandes temas universales.