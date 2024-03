César Pérez Gellida: «Es un gran orgullo pertenecer a la histórica lista de ganadores del Nadal»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Día de Reyes de este 2024 volvió a ser de ilusión y felicidad para el escritor César Pérez Gellida (Valladolid, 1974) como en sus años mozos. Y no porque encontrase una montaña de regalos bajo el árbol de Navidad o le tocara la Lotería del Niño, pero casi. La noche del 6 de enero, como es tradición, se falló en Barcelona la 80ª edición del Premio Nadal, que convoca la editorial Destino desde 1944, y el galardón recayó en la obra que presentó al concurso el novelista pucelano, 'Bajo tierra seca'.

Este jueves, el autor de 'Astillas en la piel' presentará su última ficción en el salón de actos del Palacio de La Isla dentro del ciclo ‘Nadal, 80 años de literatura en presente’ a partir de las 19.30 horas acompañado por la periodista Fuencisla Criado. El acto, organizado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua con la colaboración de la Asociación Provincial de Libreros, cuenta con entrada libre hasta completar el aforo. Pérez Gellida es el segundo autor protagonista de este ciclo, que abrió Alicia Giménez Bartlett el pasado 15 de febrero y cerrará Ana Merino el próximo 11 de abril.

Pérez Gellida recibió el Premio Nadal, como es tradición, la noche del 6 de enero.DESTINO

«Cuando subí al escenario a recoger el premio, estaba loco de alegría, imagínate. Pero después, con calma, fui consciente de las grandes figuras de la literatura española que lo han recibido, lo más granado, y que tu nombre se añada a esa nómina de escritores a los que tú has leído y admirado... Sí, es un grandísimo orgullo pertenecer a la histórica lista de ganadores del Nadal», confiesa este autodenominado con gracejo «aporreador de teclados».

Además del reconocimiento que supone engrosar la privilegiada lista de ganadores del Nadal, el premio más antiguo que se concede en España, para el escritor vallisoletano la concesión de este galardón está suponiendo el ensanche de la ‘parroquia gellidista’. «Si hay algo que me ha sorprendido en estas semanas que llevo de promoción es que hay bastante más gente en las presentaciones con respecto a mis anteriores trabajos. Y muchos, cuando se acercan a la firma, me confiesan que no me conocían y que este va a ser el primer libro mío que van a leer... También los hay que saben que tengo unas cuantas novelas anteriores, pero todavía no se han decidido a lanzarse a por ellas. Espero que 'Bajo tierra' seca sea una buena manera de introducirse en mi literatura, porque es una novela totalmente independiente a mis trece libros anteriores y tiene todos los ingredientes de mi estilo narrativo», señala.

Por primera vez en su obra, César Pérez gellida viaja a un tiempo lejano para desarrollar una historia. En este caso, en la Extremadura de la segunda década del siglo XX, una época y un lugar de frontera donde la pobreza del pueblo y la riqueza de los caciques conviven con el acecho del peligro y de la muerte. Cualquier día puede ser tu último día. «Esta novela se desarrolla en torno al año 1917, un periodo ya lejano para nosotros... Cuando escribes una novela histórica se puede caer en el error de incluir mucha documentación y rellenar páginas y páginas con todo lo que has estudiado sobre ese tiempo. Lo que hay que hacer es ambientar la trama sin obstaculizar el ritmo de la historia ni otorgarle una densidad innecesaria que lastre la lectura», apunta el escritor.

Novela de adicciones

Los personajes de las novelas de Pérez Gellida siempre tiene su lado oscuro. Hasta los agentes de la ley, habituales protagonistas de sus historias, tienen en su currículo manchas, agujeros y hasta muertos en el armario. «El que dirige la investigación de los sucesos que hay en torno a Antonia Monterroso es Martín Garrido, teniente de la Guardia Civil y militar de carrera que estuvo en la guerra de Cuba y en la de Filipinas. En aquel ambiente, Martín acaba cayendo en el consumo de opio, algo que arrastra en toda la novela... Es una novela con personajes con muchas adicciones», subraya.

La propia Antonia Monterroso, una mujer voluptuosa y que trastorna a todo hombre que se acerca a ella, arrastra un pasado lleno de espinas, pobreza y soledad. «Ella es adicta a lo material, a la posesión de cosas... Todo eso lo consigue, cuando lo hace, a través de los hombres a los que seduce. Esta protagonista está basada en la vida de Belle Gunnes, una mujer de origen noruego cuya vida se rodeó de muerte cuando marchó a vivir a los Estados Unidos».

Otros personajes de 'Bajo tierra seca' son el capataz Jacinto Padilla, los comerciantes Espinosa o el rico hacendado Ramón Acevedo tiene otras adicciones como el poder, el dinero o el sexo. La nómina de personajes de la novela que pululan por Zafra, Jerez de los Caballeros, Almendralejo o Sevilla -principales localizaciones de la historia- conforman una singular geografía humana donde, entre actores principales y secundarios, hay alguna ‘carta escondida’ que provocará un giro a la narración.

Del guion a la novela

'Bajo tierra seca' nació en el escritorio de Pérez Gellida como el desarrollo de un guion para la pantalla. «Cuando llevaba avanzada la escaleta, vi que estaba coartando mi libertad narrativa porque el guion es algo mucho más estructurado y encorsetado. Entonces, di un paso atrás y decidí escribir una novela en formato ‘gellidista’», ríe. La decimocuarta novela del autor pucelano, como es habitual en su narrativa, tiene un poderoso ritmo cinematográfico y unos diálogos llenos de chispa, acción y navajeo. Las referencias cinéfilas a directores como Quentin Tarantino o Sam Peckinpah se han sucedido en las diferentes reseñas que se han publicado sobre Bajo tierra seca. «Claro, ahí están la acción y la violencia de estos cineastas. Y no buscaba hacer una especie de western, sino que ciertos aspectos de la historia como la miseria, la lucha por la vida, el polvo, la pelea entre los servidores del orden y los caciques locales... Son ingredientes propios de este género, por supuesto», explica el autor de 'Memento Mori', cuya adaptación se estrenó en Prime Video el pasado octubre.

La novela ganadora del Premio Nadal 2024, presentada bajo el seudónimo Keyser Söze -personaje de la película 'Sospechosos habituales'- y el título provisional 'Orquídeas negras' -flores favoritas de la protagonista-, tiene algunos guiños del autor a sus fieles lectores que seguro que reconocerán mientras se dibuja una sonrisa canalla en su rostro. Con 'Bajo tierra seca', Pérez Gellida desembarca en la editorial Destino, sello que en la actualidad reúne a algunos de los grandes novelistas españoles del género negro.A plumas como Dolores Redondo, Víctor del Árbol, María Oruña, Lorenzo Silva,Claudio Cerdán o la citada Alicia Giménez Bartlett se une el autor pucelano que este jueves recibirá, con su célebre simpatía y sorna castellana, a los lectores burgaleses en el Palacio de la Isla con su nueva novela bajo el brazo. Y qué brazo.

Un western rural sin tregua con todo el aroma gellidista

Extremadura, principios del siglo XX. Antonia Monterroso, más conocida como la Viuda, es la propietaria de una de las mayores haciendas de la región; intenta mantenerla a flote en un momento en el que la hambruna que afecta las zonas rurales no parece terminar jamás. Pero un incendio destruye todo lo que con tanto empeño ha logrado construir y, tras él, ella desaparece sin dejar rastro.

El teniente Martín Gallardo se desplaza hasta el lugar junto con el sargento Pacheco para investigar lo sucedido. Cinco días atrás, la mujer interpuso una denuncia contra Jacinto Padilla, capataz de su finca y antiguo amante, a quien han detenido en la estación de Zafra con una bolsa llena de dinero y joyas. Él asegura que provocó el incendio por orden de Antonia y que la bolsa se la entregó ella porque iban a empezar una nueva vida lejos de allí. Durante el interrogatorio, Padilla confiesa una serie de hechos macabros que provocan un giro radical en una investigación que acabará tiñéndose de sangre. Gallardo, como todos los que viven por la zona, ha oído hablar de la enigmática Viuda, pero lo que todavía no sabe es que se enfrenta a un caso del que no saldrá indemne.