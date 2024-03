Rival Sons confirma su presencia en Burgos, Madrid y Barcelona

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Llevábamos un par de años detrás del grupo», reconoce Santiago Mancho 'Cholo', gerente del Andén 56, en referencia a la banda de hard rock estadounidense Rival Sons. A base de «pico y pala», con una «negociación dura» entre medias para gestionar su contratación, la sala ha conseguido cerrar fecha. Será el viernes 14 de junio cuando Jay Buchanan y compañía recalen en la ciudad con motivo de su minigira española. Tan mini que se reduce a Burgos, Madrid y Barcelona.

Resulta «difícil» convencer a las promotoras internacionales para que sus artistas hagan parada en Burgos, pero no imposible. En el caso de Rival Sons, «vieron que la sala estaba muy bien y que el equipamiento cuadraba con lo que ellos pedían». Lo importante, tal y como remarca 'Cholo', es que «hemos conseguido abrir una puerta y coger contacto».

El gerente del Andén 56 se guarda, como siempre, unos cuantos ases en la manga. No suelta prenda por si las moscas -y por contrato-, pero asegura que «vendrán más cosas potentes». Con la programación prácticamente cerrada de aquí a marzo de 2025, deja caer que desfilarán más grupos norteamericanos y europeos de primer nivel.

A la espera de que se confirmen esas novedades que aún permanecen bajo llave, 'Cholo' se enorgullece de que Rival Sons, con dos nominaciones a los Grammy en 2020, aterricen por primera vez en suelo castellano. Como ya sucediera con U.D.O., que «también costó mucho», se imagina la clásica camiseta del grupo con las fechas de su gira en la espalda. «Milán, Nueva York, Burgos... Es súper gratificante».

Convencido de que la banda californiana es una «apuesta muy potente que va a funcionar muy bien», el gerente de la sala burgalesa subraya que «es la única fecha que van a tener por el norte». Por eso, confía en que este concierto atraiga a seguidores de diferentes puntos del país y no duda en animarles a que disfruten de «la riqueza que tenemos en esta ciudad».

Aún queda para este concierto, pero el calendario echa chispas en el Andén hasta que llegue la fecha. Habrá un poco de todo, desde la fiesta Molan los 90 con Paco Pil como cabeza de cartel (23 de marzo), Ramoncín (5 de abril) o Lágrimas de Sangre (10 de mayo) hasta contundentes propuestas rockeras como el Z! Live Micro capitaneado por Crisix (6 de abril), el regreso de Koma a los escenarios (11 de mayo) o el undécimo aniversario de la Asociación Burgos Heavy Metal. Y desde el otro lado del charco, nada más y nada menos que un triple combo de rap a cargo de Onyx, Lords of the Underground y Non Phixion (20 de abril) y Andrés Calamaro (31 de mayo).