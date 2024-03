Rock, punk, ska y rap por una buena causa en la España vaciada

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

No es habitual que los grupos capaces de llenar grandes aforos, o aquellas bandas emergentes con hambre de escenario, actúen en pequeñas localidades de la España despoblada. Tampoco que un festival de música se celebre antes o después del verano. Sin embargo, Sedano rompe ambos tópicos gracias al Reineta Fest, que encara su tercera edición con el firme objetivo de trasladar la cultura al medio rural aportando su granito de arena a una buena causa.

El sábado 20 de abril, a partir de las 19:30 horas, resonarán guitarras y letras comprometidas en el polideportivo municipal de Sedano. Las entradas, ya a la venta por 10 euros, se pueden adquirir en La Espadería, bar Comuneros, La Zona Galáctica y SAT Burgos en la capital; La Taberna de Montorio, la mercería Coser y Cantar de Salas de los Infantes y los bares El Molino y El Centro de Sedano. Además, cabe la posibilidad de hacerse con ellas por correo electrónico (entradasreinetafest@gmail.com). Para facilitar los desplazamientos desde Burgos, se puede comprar un pack que incluye viaje en autobús con salidas desde la plaza de España y la Antigua de Gamonal.

El cartel de esta tercera edición está encabezado por Gritando en Silencio. Con más de dos décadas de trayectoria a sus espaldas, la banda de rock sevillana se mantiene en pleno estado de forma y no deja de girar con su último trabajo, Material Inflamable (2018), que alcanzó el puesto número 12 en la lista de discos más vendidos del país en apenas una semana.

También destaca en esta nueva entrega del Reineta Fest la presencia de Me Fritos and the Gimme Cheetos. A base de versiones de canciones míticas de todos los géneros en clave de punk, el combo asturiano ha conseguido hacerse con una amplia y fiel legión de seguidores a lo largo de los últimos años. Entre lo original de su propuesta y su potente directo, no es de extrañar que su nombre aparezca con frecuencia en grandes festivales.

Con un corte más clásico pero efectivo en este tipo de saraos, los guipuzcoanos Køntrabänd prometen un viaje en el tiempo, cuando el rock y el heavy metal estaban en la cúspide, reviviendo a bandas imprescindibles en la historia de la música como Scorpions, Europe, Whitesnake, Van Halen o Metallica. Por su parte, los burgaleses Skaifas -oriundos de La Demanda- harán bailar al público con su chispeante ska y el rapero NoJuic, también de Burgos, escupirá al micrófono sus afiladas rimas.

Promovido por la Asociación Pajariteros de Sedano en colaboración con el Ayuntamiento, Reineta Fest volverá a demostrar su «aspecto solidario y de servicio social» dando visibilidad a la Asociación de Trastornos Alimentarios de Burgos (ATAB). Según destacan desde la organización, esta «ilusionante iniciativa» surge con el afán de reunir a «grandes artistas acostumbrados a tocar en plazas y escenarios de gran aforo». Su deseo, para ésta y el resto de ediciones que vengan, no es otro que «la buena música y el ambiente festivalero llenen Sedano».