Flores en acuarela entre flores al natural

Dicen de la primavera que la sangre altera, pero no tiene por qué. Con Blanca G. Báscones, por ejemplo, da la sensación de que esta época del año transmite calma. Una calma inspiradora, creativa, vistosamente colorida. Las flores de su jardín, como musas al acecho, forman parte de su impronta. Cada cual a su manera pero siempre bajo un hilo conductor que, precisamente ahora, emerge en forma de exposición en la floristería Coquelicot.

Primavera. No podía tener otro nombre esta muestra. Se inauguró el 20 de marzo y permanecerá un mes abierta. Las obras, salvo un par de ellas en la pared, flotan en el centro del establecimiento. Se ve la cuerda, aquí no hay trampa ni cartón, pero el resultado llama la atención y eso es lo que importa.

La idea, tanto de exponer como de los cuadros en suspensión, fue de Sefa Tur, la dueña de Coquelicot. No es la primera vez, pero hacía ya nueve años de la última. Total, que se lo propuso a Báscones y ella encantada. Tantearon fechas «en vísperas de Navidad» y al final acordaron la primavera para mostrar una serie de acuarelas, muchas de 2019, que no llegaron a ver la luz por culpa de la pandemia.

Lo de colgar las obras resultó algo «complejo», pero la pintora lo celebra porque se asemeja a un «jardín botánico». Aparte, no oculta su «ilusión» por volver a exponer en Coquelicot porque «siempre que he venido he tenido un trato muy bueno». Sus flores, entre más flores, se mimetizan gracias al colorido de unas y otras, las de acuarela y las naturales.

A diferencia de sus dibujos, fruto por lo general de la observación in situ, Báscones aprovechó sus dotes fotográficas para captar aquellas flores que le seducen a primera vista. Haciendo zum para convertir la naturaleza en arte, describe con todo lujo de detalles la idiosincrasia del Cosmos del Japón, las Campanillas de Invierno y multitud de especies que le han permitido trazar esta pictórica hoja de ruta. Sin embargo, la que más le representa es el Lino porque, al mirar hacia abajo, le recuerda su timidez. No como reproche sino como honesta realidad, aunque por otro lado también se siente respaldada por la «espontaneidad» de otras obras plenamente «armoniosas» y «alegres».

Exposición de Blanca G. Báscones en la floristería Coquelicot.SANTI OTERO

No solo de acuarela se nutre esta muestra. Tenía bastante abandonado el collage, pero de un tiempo a esta parte lo ha recuperado. «Me fui despegando, pero este verano me encargaron dos obras y tuve que redescubrir las flores que tengo en mis carpetas», apunta la artista burgalesa mientras esboza una tímida sonrisa al relatar que, gracias a eso, logró «volver a las raíces».

El fondo en acuarela se mantiene, con su espíritu abstracto y los colores a flor de piel. A diferencia de anteriores etapas, sus collages de ahora se enriquecen única y exclusivamente de flores. Nada deja al azar cuando se pone manos a la obra. Todo encaja como un guante, especialmente los esqueletos de las hojas que forman hermosas veladuras. «Se intuye lo que hay detrás», afirma mientras vuelve a sonreír, tiernamente, mirando de reojo a sus 'criaturas'.

De aquí en adelante, lo único que Báscones sabe a ciencia cierta es que seguirá evocando a la madre naturaleza, a sus queridas flores. «Es lo que me inspira. Todos los días intento darme un paseo. Tengo que oler la tierra y respirar lo vegetal, lo orgánico. Si no, es como si estuviese un poco fuera de mí», confiesa. Así las cosas, se muestra partidaria de ir dejando «puertas abiertas». A la acuarela, al dibujo, al collage y a lo que el cuerpo le pida. En principio, le atrae una «línea más abstracta» que hasta ahora. Lo que está claro, aunque no hace falta que lo diga, es que seguirá dando rienda suelta a su gran pasión.