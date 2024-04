David Send: «Quiero indagar, probar cosas nuevas que no he hecho nunca»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

¿Por qué ahora? Porque «es un buen año para hacerlo». Y punto. David Send quiere «empezar de cero». Sin renunciar a su identidad, la de un rockero empedernido que tanto ha aportado a la escena burgalesa, actualmente en las filas de Eslabon, que jamás sintió vértigo cuando se planteó volar en solitario. De aquella andadura acortando su apellido (Sendino) para conformar un nuevo proyecto ha transcurrido ya más de una década. Cuatro discos después, llega el recopilatorio. Doce Años, Doce Cañonazos. El título lo dice todo.

Lo único malo de repasar una trayectoria tan productiva es hacer criba. «Ha sido complicado», reconoce, porque «son canciones que me han marcado de alguna manera». Barajó incluso la posibilidad de seleccionar 22 temas, pero le parecía demasiado. Le apena, sobre todo, dejar fuera No tienes rival. Sonó únicamente en directo durante la primera gira y «le he cogido el gusto ahora».

No le costó decantarse por varios «temas importantes», en buena compañía, que tenían que entrar sí o sí. Sus amigos de Kaotiko se amoldaron perfectamente a La Verdad. «Era la canción correcta porque toca una temática con la que luchamos ambos». Algo similar con su colega Paco Juez, también inmerso en un importante cambio sonoro con Lobocordero cuando ambos pusieron voz a Mi Musa. Y qué decir de Volver junto a Porlospelos: todo quedó «en familia».

Como «doce años lo merecen», David Send ha querido apostar por el formato CD. Disponible desde el pasado fin de semana, su punto de venta oficial es La Vache Folle, en la calle Alfonso X el Sabio. Aparte, el disco cuenta con merchandising propio para celebrar el aniversario como es debido. Los Cañonazos, no en vano, se pueden degustar desde hace varias semanas en plataformas digitales.

Antes de afrontar la vuelta de tuerca que desde hace tanto el ronda la cabeza, Sendino repasará esta parte de su historia en directo, «primero en acústico y después con banda». De hecho, empezó con ello el pasado 5 de abril, en El Sótano Cultural, con un doble pase. Las entradas volaron en menos de una semana y acudió «gente de todo tipo». Su siguiente parada, ya confirmada, será El Granero (calle del Rey don Pedro) el viernes 26 de abril.

Mientras despliega las alas con las que ha sobrevolado distintos horizontes con el rock siempre presente, el compositor burgalés se siente «totalmente libre» para hacer lo que le venga en gana musicalmente hablando. Ya ha coqueteado con el blues o el country y seguirá con ello. También augura un tema «hardcore» a lo largo de este año. Lo que vaya surgiendo. «Quiero indagar, probar cosas nuevas que no he hecho nunca», confiesa antes de fijar, entre risas, una línea roja: «el reguetón está descartado».

En cuanto a la banda que le acompañará, lo único que sabe a ciencia cierta es que «no está cerrada». Cuenta con viejos amigos como Pollos, Isra y Javi. De todo ha vivido con ellos en grupos como Doble Malta y Mister Machin. También con su padre, con el que ha compartido un montón de bolos y al que debe, igual que a su madre, ese «espíritu rockero» que corre por sus venas.

«No voy a depender de nada ni de nadie», concluye David Send dispuesto a hacer, a partir de ahora más que nunca, «lo que realmente siento». Mientras tanto, dará buena cuenta de estos Doce Años, con sus respectivos Doce Cañonazos, que marcan un antes y un después en su dilatada carrera.