Mario Andreu: «Me considero cantautor, pero no lo que se entiende por cantautor en España»

La guitarra es una extensión de su cuerpo. Su pasión, su refugio, su todo. Cualquiera lo pasa fatal si sale de casa sin el móvil y a Mario Andreu le sucede lo mismo con su instrumento. Se crio en un hogar melómano, ecléctico, americano y anglosajón en términos sonoros. Resulta en cierto modo extraño que un chaval de 23 años ensalce a Bob Dylan, sueñe con los Beatles y beba los vientos por el blues, el country o el rock sureño. Marcando su propio sello, eso sí, para demostrar que la influencia nada tiene que ver con la imitación.

El viernes 12 de abril, su nombre resonó con fuerza en La Rúa. Tras el concierto de Glotón, la banda invitada, se proclamó ganador de la décima edición del Concurso de Música en Directo. «Fue un momento especial. Que se reconozca tu trabajo es una sensación fantástica porque pones todo el cariño, todo el esfuerzo y todo el empeño en algo y la gente lo valora», confiesa antes de matizar que tampoco le da mayor importancia al hecho de quedar en primer lugar porque lo importante, al fin y al cabo, es «dar un concierto, que te conozca más gente y tener un bagaje como músico para seguir mejorando».

Salió con «sensaciones muy buenas» de la actuación, allá por noviembre, al igual que el resto de la banda. Aún así, tampoco se veía como ganador. Lo que no olvidará jamás, y seguro que el jurado tampoco, es cuando se apeó del escenario para interpretar Anymore -su segundo single-a capella. Con la guitarra desenchufada, logró que el público le rodease. Cuando se quiso dar cuenta, había generado un ambiente «muy íntimo, muy especial, fantástico».

De lo que no cabe duda es de que Mario Andreu se toma los concursos como una excusa para «coger callo» y disfrutar en directo. Le parece sumamente «útil» que en Burgos proliferen este tipo de certámenes, aunque jamás recomendaría a nadie que se presente «simplemente por el hecho de ganar». Más que nada, porque un exceso de expectativas puede desembocar en frustración y, por ende, «mal ambiente». Si algo tiene claro es que «la música no es para llevarte malos ratos». Todo lo contrario: «tienes que buscar lo más parecido a la felicidad». En conclusión: «la rivalidad y la felicidad no son sinónimos».

¿Con o sin banda?

Desde que aterrizó en Burgos, Mario Andreu se ha pateado todos los micros abiertos habidos y por haber. Solo ante el peligro, empezó a codearse con otros músicos que a día de hoy son amigos. Entre ellos, Javier López y Roberto Moral. Con el bajo del primero y la batería del segundo, el formato banda empezó a cobrar forma. Hace justo un año, precisamente, el trío se estrenó en el San Martín Fest teloneando a Macaco.

«La verdad es que acabé bastante cansado de estar solo. No quería que se me encasillara como cantautor». Lo que quiere decir, en realidad, es lo siguiente: «Me considero cantautor, pero no lo que se entiende por cantautor en España». Sin menospreciar a nadie, se identifica más con el concepto británico o estadounidense que otorga dicha consideración a artistas como Paul McCartney o John Lennon. Y con una banda detrás, sin perder esa esencia, la pegada es otra cosa.

Aclarado este aspecto, Mario Andreu avanza su próximo lanzamiento tras la salida de The Dweller of my Heart y Anymore en 2023. La fecha es inminente: este jueves 18 de abril. Se trata de un tema -con su correspondiente vídeo- cocinado el pasado mes de diciembre junto a López, Moral y Samuel Peñas en el Andén 56. De allí salieron con dos canciones «muy rockeras y potentes» bajo el brazo, grabadas en directo para que «se vea que lo que la gente escucha es lo que hay realmente».

De cara a este año, volverá a trabajar con Nacho Mur, guitarrista de La M.O.D.A., para que se asuma la producción de «tres o cuatro canciones nuevas». La idea, en principio, es que la primera esté disponible, a más tardar, a finales de 2024.

Mientras tanto, Mario Andreu afronta un verano completito en lo que a conciertos se refiere. Su victoria en el Concurso de La Rúa le ha abierto las puertas del Sonorama Ribera, Conexión Valladolid e IN Festival. Además, tiene unos cuantos bolos más agendados y ha llamado la atención de otros artistas que quieren contar con él como guitarrista. Lógicamente, la prioridad que se marca es su proyecto personal. Sin embargo, agradece la oportunidad de dar un paso en firme para dedicarse por completo a la música. Una opción, faltaría más, que «seduce mucho más que tener que depender de otro trabajo».