Glotón, la banda de Javier Ajenjo (Sonorama), amenizará la final del Concurso de La Rúa

Se acabó lo que se daba. Y no ha sido poco. La actuación de Queefing puso este jueves el broche de oro a la décima edición del Concurso de Música en Directo de La Rúa. El balance, como ya apuntaba el gerente de la sala antes incluso de llegar al ecuador, es inmejorable. Nunca antes se había registrado tanta afluencia de público. Por no hablar del nivel de los participantes, con «grupos que no conocíamos de nada y otros que han repetido o tripitido». El jurado, asevera Jacho, no lo ha tenido nada fácil en esta ocasión.

La suerte ya está echada. Los 17 grupos y artistas seleccionados en esta edición se juegan un pase directo al Sonorama Ribera, el Conexión Valladolid, grabaciones en el estudio del Andén 56 y premios de hasta 1.500 euros en metálico. La gran final, el viernes 12 de abril a partir de las 21 horas, contará como siempre con invitados de excepción. En este caso, la banda arandina Glotón liderada por Javier Ajenjo, director del Sonorama.

Después de contar con Kitai, New Day (de las cenizas de Dover con Amparo Llanos al frente) o Levitants en anteriores finales del certamen, ya iba siendo hora de cerrar un concierto pendiente desde hace cosa de un año. «Nos parecía la oportunidad perfecta para traer a un grupo como Glotón», reconoce Jacho antes de puntualizar que este proyecto surge de Yani Como, «un clásico de la escena indie». Si no han venido antes, que conste, es porque Ajenjo «está a mil cosas». Afortunadamente, «se han alineado los astros» y se avecina un bolo «brutal».

«¿Qué más se puede pedir que el director del Sonorama esté cantando aquí ese día?», apunta el gerente de La Rúa mientras agradece a Ajenjo el apoyo que el festival ribereño presta cada año al concurso. Además, se cumple la máxima de invitar a bandas emergentes. Una decisión que, por cierto, se adoptó sobre la marcha. Antaño, el ganador de la anterior edición ejercía el rol de anfitrión con los participantes hasta que uno de los grupos se disolvió en cuestión de meses y no quedó más remedio que improvisar.

Aún falta casi un mes para que se celebre la final. La idea era hacerlo antes, pero resultó imposible cuadrar fechas. En cualquier caso, Jacho se enorgullece de su querido Concurso de Música en Directo se haya consolidado plenamente en la ciudad. «La gente viene los jueves a descubrir nuevos grupos». El paradigma ha cambiado y el público, por lo general, demuestra «interés por otras bandas que no sean las de su colega o la suya propia». Visto lo visto, «el compadreo que se está haciendo en la escena burgalesa mola». Y conseguirlo, bien lo sabe el equipo de La Rúa, «no es tarea fácil».