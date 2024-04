Mikel Santiago: «Para que una novela funcione debe tener cerebro y corazón»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Este 2024 está siendo un año de grandes alegrías para el escritor Mikel Santiago (Portugalete, Bizkaia, 1975). Al décimo aniversario de su primera novela, 'La última noche en Tremore Beach', se une el estreno de la adaptación televisiva de dicha obra que verá la luz en otoño en la plataforma Netflix.

El escritor vizcaíno sigue surfeando la ola del éxito, aumentando su parroquia de lectores y despachando miles de ejemplares de sus otros títulos, en especial de la Trilogía de Illumbe -compuesta por 'El mentiroso', 'En plena noche' y 'Entre los muertos'-. Su última novela, 'El hijo olvidado' (Ediciones B), lleva encaramada varias semanas en la lista de libros más vendidos desde que llegó a las librerías a finales de enero. «La gira está funcionando muy bien, con muchísima gente en todas las presentaciones. Hasta el 6 de abril, que fue la final de la Copa, tuve ‘llenazo’ en Castro Urdiales, donde hay mucho seguidor de Athletic... ¡A ver si lo petamos también en Burgos!», señala entre risas.

Ese miércoles, a partir de las 20 horas en el salón de plaza de España de la Fundación Círculo, el escritor portugalujo hablará con los lectores de su última novela, 'El hijo olvidado'. El acto, con entrada libre hasta completar el aforo, cuenta con la colaboración de la librería Luz y Vida.

Aitor Orizaola, ‘Ori’, es un agente de la Ertzaintza en horas bajas. Mientras se recupera de la violenta resolución de su último caso y se enfrenta a un expediente disciplinario, recibe una mala noticia. Su sobrino Denis, que de niño fue como un hijo para él, ha sido acusado de asesinato. Pero algo huele a podrido y Orizaola, aunque oficialmente esté de baja, no piensa quedarse de brazos cruzados. Denis parece haber sido víctima de una extraña conspiración y Ori deberá apoyarse en algunos compañeros y, sobre todo, en su familia para resolver este enredo en que la vida de muchas personas está en juego.

Tener como protagonista a un agente de la policía autonómica del País Vasco tenía muchos retos, como conocer bien la interioridad del cuerpo, sus métodos de trabajo, las jerarquías... Reflejar bien estos aspectos en la novela era muy importante para la verosimilitud de la trama. La experiencia de grabar para la cadena Euskal Telebista la serie documental de ‘true crime’ 'Los siete pecados capitales' ha sido fundamental para Mikel Santiago. «Muchas experiencias vividas durante el rodaje de esta serie me dieron ideas de cómo funciona la policía, sus creatividades, esas zonas grises en que se mueven a veces... han sido decisivas para trazar los movimientos de Ori», apunta y confiesa que «sólo me he atrevido a escribir sobre policías y desde la policía cuando me he sentido autorizado y con el bagaje suficiente» y añade que para escribir su anterior novela, 'Entre los muertos', ya contaba con una camarilla de policías y forenses que le asesoraron sobre distintos márgenes de su trabajo.

La familia

Cuando Denis es detenido y acusado de asesinato, se encienden todos los resortes afectuosos de Ori hacia su sobrino, en los últimos años un tanto abandonado por el agente. Tiene que ayudar a su hermana Mónica, a la que siempre ha estado muy unido aunque desde hace años vivan muy separados geográficamente, para entender qué ha pasado con Denis. «Con determinados tipos de problemas, cuando no hay más quien te ayude, lo único que te queda es tu familia. Aunque las hay muy tóxicas y en las que no puedes pedir nada, la familia es ese refugio a veces discordante que siempre está ahí», asevera.

Imagen de la portada de la novela.Ediciones B

«La culpa, los reproches, la crianza de los hijos, las distancias... También estas cuestiones aparecen en la novela y creo que son asuntos que todos conocemos y me parece interesante reflexionar sobre ellos. En los ‘thrillers’ se hace demasiado hincapié en la resolución de la trama, en hacer justicia, en el conflicto profesional de un policía... Y a veces se olvidan las consecuencias familiares, ya que estas profesiones son muy demandantes y generan muchos enfrentamientos, porque la conciliación familiar es muy complicada».

Aúpa Mikel

En ocasiones, a los escritores que no residen en las dos grandes urbes literarias de España - Madrid y Barcelona- les cuesta despegar y ser conocidos y reconocidos más allá de su entorno vital. Santiago, que empezó publicando relatos en internet, salvó esa frontera desde su primer libro. Siempre ha sido un autor muy querido en Euskadi, donde desarrolla todas sus tramas, pero ha conquistado todo el territorio nacional gracias a una obra sincera, adictiva y muy reconocible. Se ha ganado su puesto entre las grandes plumas del ‘thrillers’ libro a libro, con una propuesta honesta con el lector y dando a conocer su obra en largas giras donde despliega simpatía y complicidad. «Yo confío mucho en mis lectores, siempre he trabajado desde abajo, la base. Sé, y así me lo hacen llegar, que tengo mucho lector fiel. Y más allá de las redes, a mí me gusta llevar mis libros allá donde me acojan y estar con la gente, es muy importante el contacto», admite el autor de 'La isla de las últimas voces'. Por esto y mucho más, aúpa Mikel.

Otra de las constantes de la narrativa de Santiago es que sus novelas están narradas en primera persona, algo que al escritor le achica el campo de acción -todo se ve y se vive a través del narrador- pero le aporta otros condicionantes muy ricos. «Con la primera persona fluyo y me divierto mucho más... Técnicamente, una novela con cuatro o cinco subtramas como 'El hijo olvidado', que toda la información vaya entrando por el pequeño embudo de una primera persona, en este caso Ori, de manera organizada, realista... es bastante difícil. Pero también tiene ese punto de empatía del lector con el protagonista para que le siga de cerca, le apoye, le entienda a pesar de sus cosas...», explica. «Y luego está todo lo que tú pones en la historia. Para que una novela funcione tiene que tener cerebro y corazón. Está la trama, que tiene que ser sorpresiva, interesante. Pero es una lata vacía si no hay unos personajes que te gusten, que los reconozcas, que la historia te haga reflexionar sobre la vida en algunos aspectos... Si sólo es un puzle, esa novela sabe a poco».

El lema de su literatura, ha declarado en varias ocasiones, es «Difícil de escribir, fácil de leer». Puede parecer una frase simplona o incluso una perogrullada. Pero no lo es, los que nos dedicamos a ‘darle a la tecla’ sabemos lo complicado que es hacerlo bien y con naturalidad sin dejar de lado la buena escritura, que no es precisamente infestar el texto con decenas de adjetivos ni construir frases de semántica enrevesada.

Otro libro y una serie

Tras el verano llegará a Netflix la adaptación de la primera novela de Mikel Santiago, 'La última noche de Tremore Beach'. El proyecto ha sido dirigido por Oriol Paulo ('El cuerpo', 'Contratiempo', 'Los renglones torcidos de Dios') y los protagonistas son Javier Rey y Ana Polvorosa.

«Y en octubre, publicaremos un libro de relatos. Es un décimo aniversario de ‘vacas gordas’... 'El hijo olvidado', la serie, este otro libro... estoy súpercontento», concluye Mikel Santiago, que este miércoles regresa a Burgos para charlar de su octava novela con su legión -cada vez mayor- de fieles lectores en la capital del Arlanzón.