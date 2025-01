De Suecia a Burgos con las guitarras afiladas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Otro punto, set y partido para Burgos Heavy Metal. Acostumbrada a subir el listón año tras año, la asociación afronta la celebración de su duodécimo aniversario con la firme intención de seguir sorprendiendo a propios y extraños. Y qué mejor manera de hacerlo que invitando a una banda internacional que actuará por primera vez en España fuera de festival. Se trata, nada más y nada menos, que de Nestor. O lo que es lo mismo: «la nueva sensación sueca del hard rock melódico».

El concierto, con The Electric Alley, Magik y Mämut Mæntra completando el cartel, tendrá lugar el sábado 29 de marzo en la sala Andén 56. Las entradas, ya a la venta por 35 euros, se pueden adquirir a través de la plataforma Wegow o en los establecimientos que patrocinan el evento: Fact4, Tattoo Rock, Golden Rock & Beer y Club Ciclista Burgalés. Con el fin de vivir «una noche más para el recuerdo», Burgos Heavy Metal mantiene vivo su reto de consolidar una «amplia cultura musical» que distinga a Burgos Metal City «del resto del mundo».

Destaca, sin duda, la elección de Nestor para encabezar el cartel de este aniversario. Pese a su formación en 1989, los de Falköping no se pusieron realmente manos a la obra hasta 2021, cuando debutaron con Kid In A Ghost Town. Ya el año pasado, darían su segundo puñetazo en la mesa con Teenage Rebel, que no tardó en deslumbrar a la prensa especializada de todo el planeta.

Se da por sentado que Nestor «pondrá el broche de oro a una velada empapada del mejor rock más allá de cualquier etiqueta» gracias a esa «impronta ochentera» que «no deja indiferente». Por si fuera poco, es la primera vez que el grupo actúa en España presentando su show completo después de «dejar una inmejorable marca en su paso por festivales de renombre y tras cosechar un continuo sold out en su reciente gira europea».

También cosechan «excelentes críticas» por parte de los medios especializados los gaditanos The Electric Alley. «Tanto por sus inolvidables directos como por sus maravillosos discos», apuntan desde Burgos Heavy Metal a sabiendas de que, en sus más de doce años de carrera, «se han ganado a pulso su reconocimiento nacional y más allá de nuestras fronteras» tras el lanzamiento de su último y «perfecto» disco, bautizado como Apache, en 2022.

Merecían estar, entre otras cosas, por «la intensidad de sus directos y la calidad en aumento de cada una de sus entregas discográficas». No es de extrañar, por lo tanto, que The Electric Alley se haya convertido en «una de las bandas más aplastantes y prometedoras del futuro rock universal». Además, nunca antes habían tocado en Burgos.

Otros que se estrenan en tierras del Cid son Magik. A caballo entre España y Reino Unido, el grupo nació en plena pandemia de la mano del vocalista de Ghost, Giles Keith, junto a Peter Chichon a la batería, Robert Pérez al bajo y el formidable Manolo Arias (Niagara y Atlas) a la guitarra.

Con «más ganas de vibrar que nunca» y dispuestos a presentar en directo su primer disco, todavía pendiente de editar, Magik inició su andadura cuando el mundo estaba confinado con el fin de ofrecer un «remanso de esperanza» a base de versiones de clásicos como Eagles, Creedence Clearwater Revival, Free o Peter Frampton. Aparte, no está de más recordar que los músicos que forman parte de este singular proyecto han acompañando a bandas tan ilustres como AC/DC, Black Sabbath e incluso tocado en el legendario Download Festival.

No podía faltar a esta cita una muestra del talento local. Los invitados para la ocasión son Mämut Mæntra, recientemente seleccionados para el festival de Las Candelas en el que cinco grupos tratarán de hacerse hueco en el cartel del próximo Zurbarán Rock. Pese a llevar poco tiempo en activo, sus integrantes son de sobra conocidos en la escena burgalesa tras su paso por bandas de reconocido prestigio. Y se encargarán, porque este aniversario tan heavy lo merece, de abrir por todo lo alto «una jornada rebosante de monumentales riffs con su pericia compositiva lejos de los cánones más rígidos del rock y con una mixtura de influencias insanamente adictiva».