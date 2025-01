Cinco finalistas y un sueño por cumplir: tocar en el Zurbarán Rock 2025

Actuación del grupo indio Girish and the Chronicles en el Zurbarán Rock 2023.L. G. L.

Lo ha tenido «bastante difícil» el jurado a la hora de votar, al más puro estilo Eurovisión (de 10 a 0 puntos), a las bandas que formarán parte de la cuarta edición del festival de Las Candelas. Cerca de 40 candidaturas, tanto de Burgos como de toda Castilla y León, compitiendo desde la distancia para cumplir el sueño de actuar en el Zurbarán Rock Burgos 2025. Solo cinco podían pasar a la gran final, que se celebra el sábado 25 de enero en la plaza Nueva de Gamonal, aunque la «calidad» del resto de participantes estuviese fuera de toda duda.

La representación local correrá a cargo de Mämut Mantra y Cinnamon, que ya el pasado mes de noviembre se dejaron ver -y querer por el público- en el Concurso de Música en Directo de La Rúa. Los primeros, adictos al rock psicotrópico, se han curtido durante años en proyectos tan dispares como Cronómetrobudú, Cowabunga, The Mañana Culture, Claudia Halley o Plank. Los segundos, tan inclasificables como imprevisibles de un tema a otro, dejan un delicioso regusto stoner gracias a su explosivo cóctel de metal, hardcore y punk garagero.

Andaba también reñida la cosa en la categoría de Castilla y León, con una veintena de bandas dispuestas a todo con tal de formar parte del próximo Zurbarán. Desde Valladolid, Blaze the Trail ha sabido seducir al jurado con su metalcore libre de corsés y un perfecto encaje de diferentes pasajes -recuerdan, por momentos, a los estadounidenses A Day to Remember- que les ha llevado a pisar grandes escenarios como los del Resurrection Fest o el Z! Live. Además, el hecho de trabajar con el luso Vasco Ramos (productor de cabecera de los vigueses Aphonnic) ha enriquecido sobremanera Signs, su última referencia.

También merecían hacerse un hueco Corvus V, oriundos de León. No resulta sencillo etiquetarles más allá del término metal, pues beben de múltiples influencias. Lo importante, en cualquier caso, es que han logrado forjar su propia identidad mientras trazaban una amplia discografía en tiempo récord. Con su tercer disco (Iter, 2024) afianzando más si cabe su proyecto, conviene destacar la versatilidad de su cantante, Rub Serra, a la hora de combinar registros melódicos y guturales con total naturalidad y maestría.

Se cierra el cupo autonómico con los segovianos Mortal Maze. Los más brutos, sonoramente hablando, de los cinco grupos seleccionados. Lo suyo es el thrash, se nota, pero la locura envuelve sus temas para viajar por pasajes más cercanos al black o el speed metal. No cabe duda de que ofrecerán un directo sin concesiones, de los que dejan huella, entregándose en cuerpo y alma con himnos como One more beer o Beyond the end. Como anécdota, su bajista, Fernando López, ya actuó en la anterior edición del Zurbarán con Hijos de Overón.

«Estamos muy contentos de la gran reacción que ha habido, ya que tampoco lanzamos el concurso con demasiado tiempo», reconoce Laura Sagredo, portavoz de la asociación Metal Castellae. Por no hablar del «orgullo» que supone recibir propuestas de «absolutamente todas las provincias de Castilla y León».

Visto lo visto, «es muy satisfactorio ver que toda esta gente tiene interés en formar parte del Zurbarán Rock Burgos». Para eso nació, precisamente, el festival de Las Candelas. Y de ahí la aspiración de que poco a poco «se convierta en un evento de referencia» bajo la premisa que siempre ha defendido Metal Castellae: «Que la cultura esté en la calle constantemente, en cualquier época del año».

Los conciertos, detalla Sagredo, arrancarán a las 7 de la tarde. Cada finalista actuará 30 minutos y se realizarán parones de media hora para que «podamos refugiarnos y entrar en calor». Tampoco hará mucha falta, ya que estos cinco grupos prometen dar candela -nunca mejor dicho- de la buena. A continuación, en torno a las 11 de la noche, el jurado emitirá su veredicto. Y a partir de entonces, los promotores del Zurbarán volverán a anunciar, «semana a semana», los nombres de las bandas que faltan por confirmar.