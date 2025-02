Soziedad Alkoholika y Hamlet: amistad, admiración y respeto mutuo

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Imposible determinar con exactitud el número de veces que han compartido escenario. En activo desde finales de la década de los 80, Soziedad Alkoholika y Hamlet continúan en la cresta de la ola gracias a su incansable trayectoria discográfica y una potencia en directo que pocas bandas son capaces de alcanzar. Volverán a demostrarlo este sábado en Burgos, presentando sus últimos trabajos, sabiendo de antemano que la sala Andén 56 se llenará tras anunciar hace días que ya no quedan entradas disponibles.

Décadas de amistad, admiración y respeto mutuo. Giras compartidas, cientos de festivales y una amplia legión de seguidores avalan a dos grupos que supieron sobresalir imprimiendo su propio sello de identidad. Resulta curioso que nunca hayan colaborado, aunque tampoco sería de extrañar que lo hagan algún día. Las voces de Juan Aceña (S.A.) y Molly (Hamlet) se solaparían a la perfección. Cualquiera que conozca mínimamente su trayectoria lo sabe.

Con ganas de reencontrarse en los camerinos, revivir viejos tiempos y brindar por el presente, nada mejor que un breve test a ambos vocalistas para conocer lo que opinan sobre sus compañeros de viaje. Mismas preguntas, diferentes respuestas y plena sintonía.

Juan (Soziedad Alkoholika)

Pregunta. ¿Cómo y cuándo conocisteis a Hamlet?

Respuesta. No recuerdo exactamente el día. Creo que la primera vez que interactuamos más fue cuando juntos en un festival y coincidimos en el cine de una localidad (no caigo ahora mismo cuál era) y estaban echando la primera de Torrente ni más ni menos (risas). A partir de ahí, siempre hemos tenido muy buen rollo con ellos. Seguramente sea el grupo con los que más hemos coincidido.

P. ¿Qué te parece su último disco?

R. Me temo que no lo he escuchado aún al completo, lo tengo pendiente. Los temas que han ido soltando me han gustado, les han quedado muy redonditos y suenan como siempre: muy cañeros y contundentes.

P. ¿Qué tienen los Hamlet que no tenga ninguna otra banda?

R. Hamlet es Hamlet, suena a Hamlet. Tienen su propio sonido, ese es sin duda su sello diferenciador.

P. ¿Canción favorita?

R. La de Irracional es la que más me ha molado siempre. Ese estribillo engorila un montón, está muy guapo para darse codazos en el foso.

P. Si tuvieses que cantar en directo un tema con ellos, ¿cuál sería?

R. Seguramente ese. Si no, tal como está el patio ahora mismo, la de Jodido Facha porque con los tiempos que corren viene al pelo.

Molly (Hamlet)

Pregunta. ¿Cómo y cuándo conocisteis a Soziedad Alkoholika?

Respuesta. Decir la fecha exacta es complicado. Somos casi coetáneos. Es posible que fuese cuando sacaron su primer álbum, en la época del Nos vimos en Berlín.

P. ¿Qué te parece su último disco?

R. Su sonido es lo que más me llena. Siguen llamando la atención dentro del panorama nacional.

P. ¿Qué tienen los S.A, que no tenga ninguna otra banda?

R. Muchos años (risas). Tienen un sello propio. Es un bandón que tira para atrás.

P. ¿Canción favorita?

R. Ratas. Aquel álbum lo machacamos un montón.

P. Si tuvieses que cantar en directo un tema con ellos, ¿cuál sería?

R. Tienen un abanico muy amplio, tendría que echarle un vistazo. Seguramente Ratas. O Tiempos oscuros.