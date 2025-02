El Fórum Evolución de Burgos bailará este viernes con los éxitos de OBK

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

La formación barcelonesa OBK fue de los grupos que más ‘hits’ colocaron en la lista de los temas más escuchados y populares de la década de los 90 y de los 2000 de la música española. Canciones como ‘¿De qué me sirve llorar?’, ‘Historias de amor’, ‘La princesa de mis sueños’, ‘Dicen’, ‘Oculta realidad’ y un largo etcétera sonarán con más energía que nunca de nuevo en Burgos, será en el escenario del Fórum Evolución este viernes a partir de las 20 horas (Teleentradas, a partir de 30€).

El grupo fundado en 1991 por Jordi Sánchez y Miguel Ángel Arjona sigue recorriendo toda España y gran parte de América con su imparable lista de éxitos. Burgos ha sido una parada obligada en sus giras desde su primer disco ‘... Llámalo sueño’ (1991), cuando el grupo peregrinaba por todo el país con el Súper 1 de los 40 Principales. Su última aparición en la ribera del Arlanzón fue en enero de 2020, pocas semanas antes de que se parara el mundo por la pandemia de la covid-19.

El nombre de la formación que desde 2012 lidera en solitario Jordi Sánchez -compositor de las canciones y voz- proviene un tema instrumental de Depeche Mode, ‘Oberkorn’. «Nunca nos hemos ido», declaró a este periódico Sánchez en 2020 y añadió sobre un nuevo disco que «mi cabeza siempre está maquinando. Pero no me gusta ponerme fechas. Soy una persona muy sincera con mi trabajo y cuando he publicado un disco es porque necesitaba compartirlo con el público. Así que cuando sea consciente de que ese momento ha llegado, habrá nuevo disco, sin pensar en plazos». El último trabajo de OBK fue el disco en directo ‘Live in México’, de 2016.

Por el momento, y no es poco, habrá que seguir disfrutando de los temas antes citados o de himnos de la banda como, ‘La herida’ o ‘Tú sigue así’ o ‘El cielo no entiende’, que fue la canción de la Vuelta a España en 2000.