TodosTusLibros entrega en Burgos unos premios con «alma librera»

Pocos espacios emanan tanta literatura por sus paredes y techos como el Salón Rojo del Teatro Principal de Burgos. Emplazamiento de muchísimas presentaciones de libros desde la restauración del vetusto edificio a finales de los años 90 del siglo pasado y hasta lugar donde comienza unas de las grandes novelas escritas por una pluma burgalesa, 'Inquietud en el paraíso' de Óscar Esquivias, como bien recordó Javier Gil, conductor de la gala en entrega de los Premios TodosTusLibros 2024, al comienzo del evento.

La entrega de los galardones que antaño se denominaban los Premios 'Las Librerías Recomiendan' -esta es la tercera edición que llevan el apelativo 'TodosTusLibros'- comenzaron su carrusel de condecoraciones con la entrega del premio al mejor libro de ficción al escritor sueco de origen griego Theodor Kallifatides por 'Trilogía de la Guerra' (compuesta por 'Campesinos y señores', 'El arado y la espada' y 'Una paz cruel'), publicada por Galaxia Gutenberg. El galardón fue entregado por Olivia Lahoya, de la librería Estudio de Miranda de Ebro, que mostró una gran emoción por dicha responsabilidad. «Sus libros siempre me han proporcionado muchísimas alegrías, no sólo como lectora, sino también como librera. Estoy muy emocionada, todo el mundo sabe lo que significan para mí los libros de este autor maravilloso», señaló.

Olivia Lahoya, de la librería mirandesa Estudio, entregó el premio a Theodor Kallifatides.SANTI OTERO

«Todos ustedes me han hecho un regalo que era el sueño de mi vida: escribir algo necesario para nuestro mundo. Este reconocimiento ha llegado tarde a mi vida. Y aquí, en España, en el país de Cervantes, Calderón y García Lorca. Por eso voy a vivir sonriendo los días que me quedan», confesó Kallifatides en un tranquilo y delicado español.

El premio al mejor libro de no ficción para 'Un jardín contra el tiempo' fue entregado por Rafa Arias, de Letras Corsarias de Salamanca, a Blanca Cambronero de la editorial Capitán Swing en representación de la ganadora, Olivia Laing, que envió un saludo por vídeo.

El tercer premio de la noche fue para 'El fruto siempre verde', de Manuel Astur, publicado por Acantilado, mejor libro de poesía de 2024 según los libreros. Almudena Amador, de la librería Ramón Llul de Valencia, entregó el premio al poeta asturiano que brindó el galardón de manera especial a dos familiares fallecidos. «Estoy a punto de llorar... Este libro está dedicado a mi padre, que me enseñó que las librerías son templos sagrados, y a mi hermana Loreto, que fue mi mejor amiga y me enseñó que el arte y la belleza te hacen amar el mundo».

Manuel Astur, premio al mejor libro de poesía por 'El fruto siempre verde'.SANTI OTERO

Álvaro Manso, de la librería Luz y Vida de Burgos, entregó el premio al mejor libro de cuentos a Clara Morales por 'Ya casi no me acuerdo', publicado por la editorial Tránsito. «Algunos lectores, cuando saben que mi libro va sobre la memoria, piensan que va sobre la nostalgia y es todo lo contrario. Yo tengo una memoria heredada, que es también una memoria elegida: la memoria de las enemigas de la patria, de las caídas, de las enfermas, de las invertidas... Y frente a esa tradición de violencia hay una tradición de supervivencia, seguimos aquí y esta idea a mí me sirve contra estos tiempos oscuros que estamos viviendo. El mundo en que quiero vivir no ha existido nunca ni existe hoy. Quiero decir que la casa que esperamos está en el futuro y para allá vamos», aseveró Morales.

La autora ganadora del premio revelación 'Javier Morote' recayó en Irene Reyes-Neguerol por el volumen de cuentos 'Alcaravea', editado por Páginas de Espuma. El galardón fue entregado por Alberto Sánchez, de la librería Taiga de Toledo, y Unai Morote, de Clarín Liburudenda de Estella-Lizarra. «El libro siempre es un regalo, no un producto. La literatura no tiene un valor económico concreto, no. La literatura compra tiempo, experiencia, la capacidad de viajar a lugares inimaginables...», indicó Reyes-Neguerol antes de agradecer a su madre haberla introducido en el mundo de la lectura y los libros.

El premio al mejor proyecto editorial de 2024 fue para la editorial Impedimenta. El galardón, entregado por el laureado el año pasado, Joan Tarrida de Galaxia Gutenberg, fue recogido por editor Enrique Redel, que dirige Impedimenta junto a Pilar Adón. «En un mundo cada vez más acelerado, las librerías seguís siendo ese espacio de resistencia y de placer, donde la literatura se convierte en placer y en descubrimiento», subrayo Redel. «Impedimenta nació hace 18 años, en 2007, en plena crisis de las hipotecas. Mucha gente nos decía que no era el mejor momento o que era una locura. Pero hubo unas pocas voces, en especial libreros, que nos animaron y la locura salió bien... Desde el principio nos sentimos acompañados por las librerías, que acogieron nuestro catálogo, y por los lectores».

El premio al mejor libro infantil TodosTusLibros 2024 fue para 'Calle de la Oca', de Ana Garralón y María Pascual de la Torre y fue entregado por Cristina Sanmamed de la librería La Puerta de Tannhäuser de Plasencia, Cáceres. La obra editada por Ekaré, «invita a mirar tu realidad, tu barrio, tu calle desde una perspectiva más rica y profunda, y aprovechable para edades muy amplias», según el jurado. «La idea de este libro me permitía cruzar temas y nuevas perspectivas, hablar de numerosas perspectivas, pero también sobre qué es mirar, observar, conversar, acompañar y alimentar eso con lo que nacemos y vamos pediendo por el camino: la curiosidad», explicó Garralón. «Qué gratificante poder celebrar pasión, curiosidad y obsesión en esta posada libresca que ofrecéis las librerías independientes, el mejor premio que se puede desear», añadió Pascual.

Rafael Díaz Barral, de la librería Serendipia de Ciudad Real, fue requerido en el escenario habilitado en el Salón Rojo para entregar el premio al mejor libro juvenil, que obtuvo 'No', de Paula Carbonell e Isidro Ferrer, editado por A Buen Paso. «Tengo que recalcar lo difícil que fue seleccionar al libro ganador, proceso que se hace desde el grupo Kirico, que está formado por más de un centenar de librerías independientes que comparten su interés por la literatura infantil y juvenil», advirtió Díaz Barral. «'No' es un libro que se te atraganta y te duele, porque eso es lo único que podemos hacer desde la literatura y el arte: conmover hasta la risa o el llanto y hacerlo sin intenciones ocultas, sensiblería, moralina... Eso es lo difícil: crear realidades ficticias que son verdad. Cuando Isidro me envió las ilustraciones, yo me rompí. Le doy las gracias por acompasar mi texto», apostilló Paula Carbonell.

El premio TodosTusLibros 2024 al mejor cómic fue para 'Ava' de Ana Miralles y Emilio Ruiz, publicado por Astiberri. El galardón fue entregado por Jesús González González, subdirector General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas del Ministerio de Cultura. «Los libreros sois los que estáis más cerca del público, sois los que creáis lectores y por eso os agradecemos mucho vuestro trabajo. Con este premio cerramos un círculo, porque la primera vez que hablamos de este proyecto fue a un librero, Fernando Tarancón [de la librería Joker de Bilbao], y ahora nos vemos aquí reconocidos por todas las librerías», indicó Miralles. «Con este premio queremos reivindicar el trabajo de unos autores que funcionan para hacer una obra, algo que a veces resulta difícil... que siempre prevalezca la obra, que es lo más importante, por encima de los intereses y egos», señaló Ruiz.

El Salón Rojo del Teatro Principal se llenó para la entrega de los premios.SANTI OTERO

Para finalizar, retomó la palabra Jesús González que, tras felicitar a los laureados, subrayó que «los premios TodosTusLibros son ante todo un reconocimiento, una forma de dar visibilidad, un modo de centrar nuestra mirada dispersa y apantallada y hacer una llamada de atención en nuestro trepidante día a día... Y son premios con alma librera. Desde el Ministerio de Cultura nos gusta resaltar el papel esencial que desempeñáis en el ejercicio de la libertad de los lectores. Joan Margartit decía que la libertad es una librería. E Irene Vallejo, en su 'Manifiesto por la lectura', reconoce que leer es un acto de insobornable libertad» destacó González antes de ceder la palabra a Andrea Ballesteros, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, que cerró el acto.

Tras el aplauso final se crearon corrillos, se construyeron abrazos, te intercambiaron confesiones, sentimientos y hasta números de teléfono. Los libreros presentes se hicieron 'selfis' con otros compañeros que pronto estarían volando por sus redes sociales y chats familiares. Los lectores fueron pacientemente al hall del Salón Rojo para guardar su turno y conseguir una firma y una foto con los autores galardonados este año por las librerías independientes. Algunos con muchos nervios y verdadera emoción, como Sol y Álvaro, que hicieron cola para llevarse a casa los libros de su idolatrado Theodor Kallifatides con la rúbrica de su autor estampada y una gran sonrisa en el rostro.