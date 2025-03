«Propuestas cinematográficas tan arriesgadas y bellas como ‘8’ de Julio Medem deben seguir llegando a las salas»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Hace justo un año, el cineasta Julio Medem y todo su equipo estaban en pleno rodaje de ‘8’, su undécima película, en diversas localizaciones de Bizkaia. Uno de los capitanes de ese gran barco era el productor vallisoletano Rodrigo Espinel, egresado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Burgos. Espinel debutaba como productor en un largometraje de ficción con este complejo filme escrito y dirigido por el autor de obras inolvidables del cine español como ‘La ardilla roja’, ‘Los amantes del Círculo Polar’ o ‘Lucía y el sexo’.

«Trabajar con Julio ha sido un gran regalo. Es uno de los grandes directores de nuestro cine y que mi primera película de ficción sea esta, después de haber hecho varios largometrajes documentales, me hizo mucha ilusión y me produjo mucho vértigo a partes iguales, y más en un proyecto tan difícil como ‘8’, que es un triple salto mortal sin red», confiesa Espinel.

De i. a d.: Tamar Novas, María Isasi, Ana Rujas, Julio Medem, Javier Rey, Loreto Mauleón y Carla Díaz. Sentados, los productores Álvaro Longoria (izquierda) y Rodrigo Espinel.FESTIVAL DE MÁLAGA

‘8’ narra la historia de dos personajes, Adela (Ana Rujas) y Octavio (Javier Rey), desde que nacen a la vez la noche del 14 de abril de 1931, el día que se proclamó la II República, hasta que cumplen 90 años, en plena pandemia de la covid. Ocho planos secuencia con forma de 8, que empiezan en uno de los protagonistas, se cruzan sus historias y acaban en el otro. Ocho capítulos de entre 10 y 20 minutos donde Octavio y Adela coinciden en sus vidas en un corto espacio de tiempo para luego separarse durante varios años hasta el siguiente capítulo. Todo un reto cinematográfico para todos los departamentos de esta película que hacen de este filme «un gran milagro cinematográfico que está más cerca de un poema que de una película tradicional», señala Espinel.

«Yo he tenido que hacer un gran ejercicio de confianza. Durante muchos momentos de la producción no tenía muy claro cómo íbamos a rodar lo que contaba el guion... Pero la seguridad que me transmitía Julio, la tranquilidad que me daba Álvaro Longoria [el otro productor de Morena Films, que ha hecho otros tres proyectos con Medem] y ver a Julio en acción daba sentido a todo lo que estábamos haciendo. Muy difícil y muy complejo. Pero con todo el sentido», explica.

Una película muy osada

Además del gran equipo técnico, Espinel destaca el reparto que se ha congregado en torno a ‘8’. «Ha sido muy fácil, porque todos los actores quieren trabajar con Julio. Por el reto que conlleva para ellos y porque todo el mundo sabe que Julio adora a los actores y saca lo mejor de cada uno en las situaciones más complicadas», afirma. «Los protagonistas, Javier Rey y Ana Rujas, hacen los papeles de su vida, están sensacionales. Y todos los demás que los acompañan a lo largo de la película están excepcionales. También quiero destacar que es un lujo tener a actores de la talla de Tamar Novas, María Isasi, Carla Díaz o Álvaro Morte haciendo papeles secundarios en ‘8’. Eso sólo pasa con directores como Julio».

Para entrar de frente en la historia de este filme, lo mejor es dejar hablar al propio director. «Los destinos de Octavio y Adela, sin ellos saberlo pues no se ven, se entrelazan y conectan entre sí creando una realidad que está más allá de la que ellos viven, es la meta realidad de ‘8’; el hecho de estar separados pero unidos por una fuerza de atracción que emana del azar. Sólo el espectador puede disfrutar de esta privilegiada visión general», señala Medem en la memoria de la película.

«Desde el inicio, ‘8’ lanza una propuesta cinematográfica de lenguaje que encuentra su estilo en la osadía, el riesgo, en ser propia y muy libre. Pero además, ‘8’ contiene una gran carga emocional que se va sumando, que se acumula y crece en cada uno de los 8 peldaños de su escalera ascendente. Su arco dramático de 90 años, en 8 capítulos en continuidad, con las vidas completas de Octavio y Adela dentro, también puede verse como un poema cinematográfico cuyo lenguaje simbólico, sus rimas y repeticiones conectan rítmicamente los sentimientos de los personajes, sus tiempos con sus recuerdos... ‘8’ es un poema trágico que comienza y progresa con versos de muerte, y termina con dos versos de amor».

Un gran desafío

El cine de Julio Medem tiene una personalidad apabullante, única y muy reconocible. Sus historias están atravesadas por temas tan universales y poderosos como la muerte, el azar, el deseo y, sobre todo, el amor. Todo vestido con un halo poético que fascina a sus seguidores y, por qué no decirlo, irrita a sus detractores. Ellos se lo pierden.

Javier Rey y la actriz donostiarra de origen burgalés Loreto Mauleón, en la película de Medem.MORENA FILMS / EIDAN PRODUCE

En su nueva película, el director de ‘Tierra’ planteó a su equipo un gran desafío. Durante las diversas tomas de los ocho planos secuencia, donde todos los equipos realizaron una ardua coreografía en torno a los actores y la cámara, se trabajó en el diferente estilo visual de cada capítulo -excepcionales trabajos del director fotografía de Rafa Reparaz y del operador de cámara Diego Comendador-, en retratar y ambientar cada época a la perfección -obra del departamento de arte dirigido por Montse Sanz-, el reto de caracterizar a gran parte del reparto, especialmente a Rujas y a Rey, que envejecen hasta los 90 años... Sin olvidarnos de la banda sonora de Lucas Vidal -«Es la mejor música que ha compuesto Lucas para el cine», ha declarado Medem-, el «blanco taconeado» de Saras Baras, que «marca la profunda españolidad de la película» o la canción de los títulos de crédito, ‘Dos miradas’, interpretada por el cantaor flamenco Israel Fernández.

«’8’ tiene una maravilla de guion que Julio ha sabido rodar, con un equipo entregado, de una manera muy diferente y magistral. Antes del rodaje recibimos muchos noes, muchas puertas cerradas, porque decían que nos estábamos metiendo en una aventura muy ambiciosa y de resultado imprevisible. Este viernes llega a los cines y la podemos compartir con el público... Estoy feliz porque, más allá de que le guste más o menos a la gente, es la constatación de que sí se podía», asevera Rodrigo Espinel.

Julio Medem (izquierda), preparando una toma durante el rodaje.Jorge Fuembuena

«Además de la historia que Julio propone sobre el cainismo español y la forma de superar esto gracias al amor y al perdón, los espectadores van a disfrutar de un espectáculo visual impactante que sólo cineastas como él pueden crear en una pantalla. Propuestas cinematográficas tan arriesgadas y bellas como ‘8’ deben seguir llegando a las salas», concluye Espinel, que está trabajando en estos momentos en una comedia sobre la maternidad, en una película de terror y en un proyecto sobre una deportista paralímpica.

‘8’ es una producción de Barbazul La Película AIE, Eidan Produce y Morena Films, en coproducción con Quexito Films, con la participación de RTVE y Movistar Plus+, y en asociación con Latido Films como agente de ventas internacionales.