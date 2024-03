De las aulas de la Universidad de Burgos a producir la última película de Julio Medem

Publicado por Alberto Marroquín / Getxo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La primavera comenzó el pasado jueves vestida con cielos despejados y un ligero viento que movía las aguas de la ría de Bilbao de una margen a otra. En Punta Galea de Getxo había un movimiento inusual de vehículos y personas. Era el equipo de rodaje de ‘8’, la última película de Julio Medem, que afrontaba su penúltimo día de grabación.

Uno de los responsables de esta brigada cinematográfica era el productor Rodrigo Espinel (Valladolid, 1987), licenciado en Comunicación Audiovisual por la UBU. «Tengo mucho cariño a Burgos. Pasé cuatro años de mi vida [de 2005 a 2009] formándome en lo que a mí me apasionaba y conociendo a gente muy interesante», apuntó y recordó, además de a muchos compañeros, a profesores como Fernando Jover, Miguel Ángel Moreno Gallo, Clara Sanz, René Jesús Payo o Federico Sanz, fallecido el pasado noviembre.

Rodrigo Espinel, durante sus años de estudiante de Comunicación Audiovisual en la UBU.ECB

La carrera universitaria de Comunicación Audiovisual tiene varias salidas profesionales y quizá la de acabar trabajando en el sector cinematográfico no es la más clara, pero para Espinel sí lo era. «Yo siempre quise dedicarme a la producción audiovisual. Mis padres siempre me recomendaron hacer una carrera en vez de ir a una escuela de cine y creo que fue un buen consejo. Tras estudiar en Burgos, hice en Valladolid un MBA y un máster en Administración de Industrias Culturales. Esa mezcla entre lo creativo que profundicé en la carrera y lo más relacionado con lo administrativo de los másteres, creo que ha sido un buen combo de conocimientos para mi actual tarea como productor», señaló.

Rodrigo Espinel se integró en Morena Films en el año 2018. Esta productora, fundada en 1999, tiene en su haber algunos de los grandes éxitos del reciente cine español como 'Celda 211', 'Campeones', 'Todos lo saben' o 'Cerdita'. La recién rodada ‘8’ es la tercera película de Morena Films con Julio Medem tras 'Habitación en Roma' (2010) y 'ma ma' (2015). «Yo comencé como ayudante del productor Juan Gordon, uno de los socios fundadores. Con él estuve más de cuatro años, como se dice, aprendiendo el oficio», rio. «En 'Reyes contra Santa' (2022) ya aparezco en créditos como productor asociado. Luego hice dos documentales y ‘8’ es mi primera película ‘grande’ como productor de ficción. Y qué mejor que estrenarme con alguien como Julio Medem».

Un reto de película

«Cuando acabé de leer el guion de ‘8’, que es una maravilla, quise estar en ella desde el minuto uno por varias razones. La primera, porque Julio es para mí toda una inspiración. Si yo me dedico al cine es, entre otras cosas, porque durante mucho tiempo 'Lucía y el sexo' (2001) fue mi película favorita y poder trabajar junto a su director era un sueño y un reto», confesó Espinel. «Además, este largometraje tiene una propuesta creativa muy diferente. Son ocho planos secuencia, con un tratamiento de color diferente para cada una de las épocas que retrata. 90 años de la historia de España, narrados por Julio Medem y con un reparto espectacular, hacen de ‘8’ una película muy especial».

Julio Medem, acompañado de Ana Rujas y Javier Rey, protagonistas de '8'.DIEGO COMENDADOR

La breve sinopsis del filme que ha distribuido la productora reza así: «8 momentos en los 90 años de vida de Octavio (Javier Rey) y Adela (Ana Rujas) cuya historia de amor está conectada en forma de 8 y ocurre con ocho épocas decisivas de la reciente historia de España como telón de fondo».

El amplio reparto del décimo largometraje de ficción del director de películas clave del cine español como 'Tierra' o 'Los amantes del Círculo Polar' está encabezado por los citados Javier Re y ('Fariña', Velvet') y Ana Rujas ('Cardo', 'La mesías'). A lo largo de los 90 años del relato de ‘8’ comparecerán en pantalla intérpretes como Álvaro Morte, Carla Díaz, Tamar Novas, Loreto Mauleón, Mateo Medina, María Isasi o Andoni Agirregomezkorta, entre otros.

Más allá de conseguir financiación para cada nueva aventura cinematográfica, alcanzar acuerdos con instituciones, resolver contratos con canales y plataformas para su distribución posterior y reunir al mejor equipo posible para realizar una película, la labor del productor tiene un flanco creativo muy importante. «En Morena Films nos gusta pensar que somos productores creativos, porque no sólo nos centramos en la parte financiera del proyecto. Gracias al soporte de nuestros compañeros de los departamentos de legal y financiero podemos implicarnos de forma muy activa en el proceso de desarrollo de cada película junto al director y nos gusta estar muy cerca de él, tanto en la preparación como en el rodaje y la postproducción», indicó.

Rodrigo Espinel ha estado al lado de Julio Medem durante la grabación de ‘8’ durante estas «cuatro intensísimas semanas» en diversas localizaciones en el País Vasco, principalmente en la provincia de Bizkaia. En el cine español sobran buenas ideas y mucho talento, pero siempre se echa de menos más tiempo para rodar y gozar de unos presupuestos más holgados. «Producir cualquier película siempre es un milagro. Pero ‘8’, que es tan ambiciosa en la parte formal y creativa, aún más. El rodaje ha sido todo un desafío por la complejidad y magia de esta película, un sello que siempre imprime Julio a sus trabajos», subrayó.

Rodar en el norte en los meses de febrero y marzo conlleva un factor incontrolable como es el tiempo atmosférico. En estas cuatro semanas ha habido desde días muy primaverales a jornadas de puro invierno y, por supuesto, lluvia. «Por diversos factores e imprevistos, los planes de rodaje se cambian siempre. En este caso, hemos tenido que moverlo más por el tiempo. Pero tener las localizaciones de la película tan cerca nos ha permitido que estos cambios no hayan sido tan traumáticos. En Bizkaia hemos encontrado sitios fantásticos y muchas facilidades para rodar... La película está ambientada al cien por cien en Madrid y lo hemos hecho todo en el País Vasco, a cientos de kilómetros», destacó con simpatía.

Rodrigo Espinel, vallisoletano y formado entre Burgos y su ciudad natal, echa de menos que en Castilla y León no se apueste con decisión por la producción cinematográfica. «A día de hoy, es una pena que nuestra comunidad no sea competitiva en cuanto a atraer rodajes. Tenemos unas localizaciones espectaculares y cada vez hay más personas de la región con formación audiovisual pero que, por la falta de oportunidades, nos hemos tenido que marchar a buscar un futuro a Madrid u otros lugares», recordó.

Rodrigo Espinel, atendiendo una de las cientos de llamadas recibidas en estas cuatro semanas durante el rodaje de '8'.NEREA DE EGUILUZ

«Los principales problemas de Castilla y León es que no hay unos incentivos fiscales que sean tan competitivos como los de otros territorios, que no hay una televisión autonómica que pueda invertir como en otras comunidades y que tampoco existen unas ayudas regionales que puedan sumar una pequeña parte a la financiación. Al final, cuando nos llegan a Madrid proyectos de un coproductor vasco, gallego o andaluz, por ejemplo, tienen mucho más que ofrecer en el aspecto económico que uno de Castilla y León, algo clave para armar un proyecto», explicó Rodrigo Espinel y añadió que, a pesar de estas contrariedades, conoce el trabajo de la Valladolid Film Commission «y está haciendo un buen trabajo de captación de rodajes».

Julio Medem, un cineasta único

Gustarán o no sus películas, pero nadie queda indiferente tras pasar dos horas frente a una película Julio Medem. Ahí están su originalísima narrativa, la poética de sus historias -siempre tan unida a la imagen-, un montaje que siempre sorprende y, por supuesto, unos personajes que quedan grabados en el recuerdo del espectador para siempre. Desde sus primeros cortos y su ‘opera prima’, 'Vacas' (1992), con el que obtuvo el Goya a la mejor dirección novel, Medem ha construido un universo cinematográfico apasionado, único y muy inspirador para muchos directores. Aunque se diga poco.

«Conocer y trabajar con Julio ha sido una gran sorpresa. Pese al gran respeto inicial que me causó rodar con alguien de su trayectoria e inmenso talento, he ido encontrándome con una persona muy accesible, sensible y creativa. Y muy perfeccionista. Para un productor es importante contar con un director que no le valga cualquier cosa, que esté atento hasta el último detalle y contagie ese afán de trabajo a todo el equipo para hacer la mejor película posible, siempre desde una actitud positiva y abierto a las propuestas de los demás», resaltó sobre Medem que, además de director y guionista del filme, también es productor de ‘8’ junto a Espinel y Álvaro Longoria.

Julio Medem, junto a Elena Anaya y Natasha Yarovenko (izquierda), durante el rodaje de 'Habitación en Roma' en 2009.DIEGO LÓPEZ CALVÍN

‘8’ es una producción de Barbazul La Película AIE, Eidan Produce y Morena Films, en coproducción con Quexito Films, con la participación de RTVE y Movistar Plus+, y en asociación con Latido Films como agente de ventas internacionales. Tras los meses de preparación y las cuatro semanas de rodaje, ahora queda el montaje y la postproducción. «Vamos a ponernos manos a la obra para tener lista la película cuanto antes. Quizá, para este 2024», concluyó el productor vallisoletano mientras nos pedían silencio. Se iba a hacer una nueva toma. ¡Acción!