«Queremos que las personas sordas hablen de las ganas que tienen de participar en la música»

La palabra que mejor define a Bea Romero es ternura. Cualquiera lo percibe, en primera fila o desde lejos, cada vez que sube al escenario con Rozalén. No se limita a interpretar en lengua de signos (LSE); transmite pasión, entrega y esperanza. Más todavía si cabe en las distancias cortas, fuera de foco. Su timidez confesa se disipa cuando enseña y tiende puentes. La suya es una profesión necesaria, valiosa, para que la industria musical sea cada vez más accesible e inclusiva.

En ello está, sin perder la sonrisa, con el respaldo de múltiples actores involucrados en la causa. Como la Fundación Luctari, promotora de Foro Signo. Desde Burgos al resto del mundo. La tercera edición, más que un éxito, ha sido «impresionante». Por lo vivido de puertas hacia dentro, pero también por la posibilidad de reunir a docentes de primer nivel, voces autorizadas dentro la industria cultural y dos artistas que aceptaron gustosos la invitación: Idoia Asurmendi y Xoel López.

«Hemos llorado muchísimo», confesaba Romero, nada más acabar el concierto de Xoel López en el Cultural Caja de Burgos, todavía emocionada. Benditas lágrimas compartidas, de alegría y morriña sobrevenida ante la inminente despedida. Bajo su batuta, un nutrido grupo de intérpretes españolas y mexicanas que ya son familia culminaban un intenso fin de semana de aprendizaje y convivencia signando el repertorio del músico gallego. Con la sala llena para disfrutar de un «concierto brutal» en todos los sentidos. ¿Qué más se puede pedir?

Pues sí. Se puede y se debe pedir. O reivindicar, mejor dicho. Porque «cuando yo no tengo una necesidad, no soy consciente de que existe». Y hace no mucho, a nadie se le escapa, ver a intérprete de LSE en un concierto parecía una utopía. No digamos ya en un festival, aunque afortunadamente el panorama va cambiando, poco a poco, a mejor.

Bea Romero, intérprete de lengua de signos.ÓSCAR CORCUERA

Gracias a Foro Signo, se han podido recabar «muchas propuestas para seguir avanzando». Desde un punto de vista constructivo, Romero y el resto de sus compañeras se esmeran en «hacer el camino más sencillo para la gente que viene y que disfrute más». De todo se aprende y raro es el ensayo sin error. Por ejemplo, cuando «llegas a un sitio en el que todo el mundo está a tope con la accesibilidad y hay cosas que a lo mejor no están como deberían». De nada sirven las buenas intenciones sin protocolos adecuados, de ahí la apuesta por ofrecer herramientas contra el «desconocimiento» dando el callo. Siempre con «mucho cariño», por supuesto.

También se habló mucho este fin de semana sobre las «necesidades» de la profesión. Tal y como apunta Romero, conviene hacer más hincapié en la «sensibilización para que se conozca mejor nuestro trabajo». E involucrar a las personas sordas, que sean ellas quienes «hablen de sus necesidades y de las ganas que tienen de participar en la música, en todo el ocio relacionado con los conciertos».

«Podemos hacer cosas muy bonitas y ahí vamos a estar». Viendo, escuchando y charlando de tú a tú con la directora de Foro Signo se da por hecho que así será. Bien lo saben las seis compañeras sordas que arroparon a Xoel López sobre la tarima del Cultural Caja de Burgos. Con subtítulos de los temas y apoyos puntuales «por si acaso», demostraron que esta red de apoyo suma y sigue. Hicieron un trabajo «increíble» y el propio artista llegó a confesar, antes de salir a escena, que «venía un poco nervioso». Nunca se había enfrentando a una experiencia similar. Esperemos que no sea la última.