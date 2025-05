Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Aunque el número sea redondo, no será una cita especial. Porque todas lo son. Especiales, con sorpresas y siempre entrañables. Los miembros de la tertulia literaria Caleidoscopio celebran sus veinte años de trayectoria con una gala poética este viernes a las 19 horas en la sala polivalente de la Biblioteca Pública de San Juan. La entrada es libre hasta completar el aforo y los asistentes serán obsequiados con un ejemplar de su nueva revista, la número 17, de la que se leerán textos durante el acto.

Para hablar de este encuentro de amigos -y desde Caleidoscopio desean que se incorporen otros nuevos- nos reunimos con su presidente, Luis Carlos Blanco, y dos de sus componentes, Pilar Martínez y Cristina Casado. Los tres están jubilados, pero nos relatan el día a día de sus existencias y quién lo diría. El júbilo verdadero no es dejar de trabajar, sino disponer de ese tiempo que antes lo ocupaba la actividad profesional para llenarlo con algunos de los pequeños placeres de la vida: pasear, compartir ratos con la familia y los amigos, ir al cine y, por supuesto, leer, escribir y compartir los poemas y relatos que surgen en la intimidad de cada uno.

Antes de la cita de este viernes, Caleidoscopio se reunirá este jueves en el café Masala Natural (plaza Francisco Sarmiento, 1), como hacen dos veces al mes. Además de compartir sus textos y lecturas, la logística de la gala ocupará un buen rato. «Estas cosas hay que prepararlas bien», indica Luis Carlos, escritor a tiempo parcial y presidente a tiempo completo. «Luego, nos ponemos a hablar de cosas del día a día, de amigos, de nietos... y se nos va el rato», señala Pilar, actriz de teatro y escritora. «Yo es que estoy encantada... He vivido muchos años en el extranjero y he vuelto a Burgos con muchas ganas», confiesa Cristina, poeta y ahora también profesora de escritura creativa.

Cristina, Pilar y Luis Carlos han publicado relatos en varias revistas e incluso libros. En la conversación -que desde el minuto uno dejó de ser una entrevista para ser una tertulia más de Caleidoscopio en formato reducido- aparecen nombres de la literatura local, editores y editoriales, narradores y poetas menos conocidos de lo que merecen o el panorama cultural de la ciudad. «Hay que reconocer que ahora en Burgos hay muchísimos eventos culturales, incluso se solapan muchos días», apunta Luis Carlos. Pilar y Cristina coinciden en que, a pesar del apoyo de algunas instituciones -públicas y privadas- es la gente de a pie la que saca muchas de las cosas adelante. «Hace tiempo teníamos alguna subvención para editar la revista, pero desde hace muchos años la costeamos nosotros para luego repartirlas en nuestros actos, en bibliotecas...», explica el presidente de la tertulia.

Juan Luis Sobrón (izq.) y Luis Carlos Blanco, miembros de la tertulia Caleidoscopio, en una imagen de 2024.ÓSCAR CORCUERA

La dinámica de sus encuentros en el café Masala Natural tiene una escaleta, aunque luego la vida decide y «pasan cosas». Desde la incorporación de nuevas personas a la tertulia hasta intervenciones de gente que pasa por allí y se adhiere al grupo por un rato. «Esos momentos inesperados dan mucho juego. E incluso inspiran textos para la próxima reunión», indica Luis Carlos.

Además de compartir sus propios textos, la tertulia Caleidoscopio también tiene su propio club de lectura. «Hay muchísimos en la ciudad, me quedé sorprendida cuando me enteré de todos los que hay formados», dice Pilar. «Es muy interesante compartir tu visión de un libro con otras personas, a mí me enriquece mucho como lectora y como escritora», admite Cristina. En estos días tienen entre manos 'Ronda nocturna' de Mijaíl Kuráyev, publicado por Acantilado.

La nómina de plumas participantes en el número 17 de la revista Caleidoscopio está formada por Ana Mayoral (primera presidenta), Luis Carlos Blanco Izquierdo (segundo y actual presidente), Juan Luis Sobrón, María Mazo, José María Izarra, Miguel Ángel Barbero Puente, Luis Desel, MU Dulce Ramos Alcalde, Juan Manuel Ruiz Solsona, María Cristina Casado Alcalde, Fernando Ortega Barriuso, Begoña Bartolomé, Diego Alonso Díez, Eva Pérez Fernández, Carlos Bolinaga, Pilar Martínez, Sara Martínez-Garrido Olaiz y Carlos de la Sierra. A partir del viernes podremos leer sus textos.