María Jesús Jabato cierra su exitosa trilogía ‘Crónica negra de Burgos’

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

El mercado editorial de ese subgénero que podemos llamar ‘temas locales’ es un mundo lleno de sorpresas, curiosidades y rarezas. A veces, salpimentadas con una vibrante exaltación de amor propio, geográficamente hablando. No es nada de ahora ni particular de nuestra provincia, pero basta con pasearse por los anaqueles de las bibliotecas dedicados a esta materia -que engloba y hasta en ocasiones mezcla sin rubor historia, arte, folclore, etnografía, etc.- o por los mercadillos que todavía sobreviven a pie de acera -donde todavía en algunos se ven puestos con libros de segunda o cuarta mano- para observar la cantidad de publicaciones impresas a lo largo de décadas y el llamativo interés que genera en muchas personas.

En Burgos, más allá de la Catedral y del Cid -motivos ‘estrella’ sin lugar a dudas-, se publican periódicamente todo tipo de libros sobre personajes perdidos en el callejero, hechos históricos olvidados en las esquinas del tiempo o monografías de hasta el pueblo más pequeño y recóndito de la provincia. Gracias a estas obras literarias conocemos más y mejor la tierra que pisamos y los personajes que la habitaron, aunque a veces este tipo de publicaciones son denostadas y hasta ridiculizadas, una mala fama obtenida por algunos trabajos -los menos- que sí merecen ser repudiados por su escasa calidad y criterio científico. Pero se sorprenderían muchos de estos críticos si conocieran la cantidad de lectores-compradores que tienen. A cuántos novelistas de renombre les gustaría vender en Burgos tantos libros como algunos de los ‘best-sellers’ locales...

Sin ir más lejos, esta información está protagonizada por una serie, ahora trilogía, que «vende muchísimos ejemplares y se han tenido que reeditar en varias ocasiones. Yo soy la primera sorprendida por su éxito», admite la abogada y escritora María Jesús Jabato Dehesa, autora de ‘Crónica negra de Burgos’.

Acaba de llegar a las librerías su tercer volumen, publicado en la colección Academos de la Institución Fernán González, con el subtítulo de ‘70 crímenes cometidos entre 1961 y 1990 en Burgos y provincia y sus crónicas judiciales’. Este martes hablará de esta obra en el Salón de Estrados del Palacio de la Diputación a partir de las 20 horas en una cita que cuenta con entrada libre hasta completar el aforo.

«La intención de estos libros es recoger las crónicas de sucesos desde que estos se producen hasta que son juzgados y se dicta la sentencia con la que concluye el procedimiento penal, ofreciendo al tiempo la visión periodística de los sucesos y la visión jurídica siempre que sea posible», indica la autora en el prólogo.

En este tercer libro, Jabato se ha servido de crónicas y resoluciones judiciales así como de informaciones periodísticas recogidas en los rotativos Diario de Burgos, Hoja del Lunes, Pueblo y El Caso, «aunque de este semanario sólo extraje la información objetiva de sus artículos, obviando claramente su tono amarillista», señala María Jesús Jabato.

Droga y muerte

Una de las novedades que ofrece el último libro de la trilogía -los dos anteriores se publicaron en 2019 y 2024, respectivamente- es la aparición de los estupefacientes como razón o circunstancia que encienden la mecha de los hechos que acaban en un crimen. Si en los dos primeros volúmenes, las relaciones personales -inquinas familiares, envidias vecinales o asuntos de carácter pasional- y las tramas económicas eran los principales motivos de los sucesos, el tráfico de drogas o la drogodependencia aparecen en varios de los casos que analiza Jabato en ‘Crónica negra de Burgos III’.

«En este libro, los crímenes acaecidos en Burgos capital son muchos más. La razón es simple: el aumento de población gracias a la apertura de los polígonos industriales que atrajeron mucha población rural a la ciudad. También aumentaron, por lo mismo, los casos en Miranda y Aranda», explica y destaca el incremento de crímenes frustrados, no tanto por la impericia del autor o autores, sino por los avances médicos y la rapidez en la asistencia médica a las víctimas.

Entre los casos que más destaca la escritora están los asesinatos de dos policías nacionales en el Hospital Provincial (1983), el del psiquiatra Ignacio López Saiz (1986) o el de una joven francesa en el cerro de San Miguel, cerca del Castillo (1981). «Estos fueron muy comentados y seguro que muchas personas los recordarán», indica Jabato e invita a descubrir en su libro muchos más «que también sonarán, especialmente, a los lectores de mi edad», ríe.

Como los dos volúmenes anteriores, María José Castaño es la autora de la portada de este tercer libro sobre la crónica negra de la provincia. La pintora burgalesa fue elegida recientemente académica numeraria de la institución burgalesa y tomará posesión el año que viene. Próximamente, lo hará la arqueóloga Ana Isabel Ortega, miembro del equipo de investigación de Atapuerca, del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana (Cenieh) y del Grupo Espeleológico Edelweiss.

Próximamente

La Institución Fernán González tiene programadas varias actividades hasta el final de este curso. La primera, el jueves 15 de mayo, donde el coronel Rafael Tejado Borja impartirá la conferencia ‘El Regimiento Provincial de Burgos, otro de los olvidados’ en el Salón de Estrados de la Diputación a partir de las 20 horas.

El curso 2024-25, que ha tenido entre otros eventos la gran exposición ‘Los Machado. Retrato de familia’, se cerrará en pocas semanas en Villafranca Montes de Oca con motivo del 950 aniversario del traslado de la antigua diócesis de Oca a Burgos. Tras el verano, el nuevo año académico -que promete también una importante cantidad de publicaciones, charlas y otras actividades- abrirá con el discurso inaugural ‘Burgos en la obra de Galdós’, escrito y leído por María Jesús Jabato, asunto que, junto a otros muchos, ocupa su escritorio en la actualidad. «Y me gustaría hacer muchas más cosas, pero el tiempo es el que es», concluye con simpatía apostillando que no, no habrá un cuarto volumen de la crónica negra burgalesa.