«Nuestro directo es muy sincero, sin pregrabados y con ganas de meter caña»

Llevan tiempo oyendo hablar de la sala Andén 56 y les consta que «es una referencia». También están al tanto todo lo que se cuece por Burgos. Y qué mejor manera de estrenarse en directo por estos lares que en la primera edición del Metal Souls Fest, este sábado, en compañía de Avalanch, Argion y Xeria. Para Embersland, no se trata de un concierto cualquiera. Es, sin duda, una oportunidad de oro para darse a conocer en un territorio clave dentro del panorama metalero estatal.

«El cartel es genial», asegura Xavi Cao (teclado, voz y composición) encantado de compartir escenario con Avalanch, una de esas bandas que «marcaron la juventud de muchos miembros de Embersland». Un «lujazo», además, hacer lo propio con otros dos grupos emergentes. Sin duda, «este tipo de festivales son la mejor manera de poder tocar delante de más público y a la vez con buen sonido de sala».

De Barcelona a Burgos hay una larga distancia kilométrica, pero Xavi y compañía vienen con ganas de ganarse al público desde el principio. «La gente se va a encontrar un directo de power metal sinfónico y gótico muy sincero, sin pregrabados y con muchas ganas de meter caña». Toda una declaración de intenciones, desde luego. Y con su último disco, The Harbour In Me (2021), todavía fresco.

«Hacemos música muy variada dentro del género y nos encanta mezclar partes cañeras con partes tranquilas». Se avecina, por lo que cuenta Xavi, un carrusel de emociones sonoras durante su actuación. Tampoco le cabe la más mínima duda de ello a Gonzalo Navazo y Rosa Contreras, promotores del Metal Souls, porque adentrarse en el universo de Embersland les supuso una auténtica «revelación».

Se agradece, tal y como enfatiza Xavi, que se pongan en marcha iniciativas de este tipo. «El panorama está fatal, los grandes festivales se han cargado la poca escena que resistía y no hay relevo en el público». Mejor no pensar demasiado en ello, eso sí, porque «si no dan ganas de plegar viendo cómo está todo».

Lejos de rendirse, al mal tiempo buena cara. «Pese a estar complicada la cosa, hay bandas de muy buen nivel», advierte mientras deja claro, por la parte que a él y sus compañeros les toca, que su principal pretensión es «hacer algo mínimamente fresco a pesar de que ya está todo inventado».

Quizá tenga razón y poco espacio quede ya para innovar; quién sabe. Lo importante, en todo género musical, es que un proyecto goce de identidad propia. Ahí, Embersland ha sabido jugar sus cartas y ya va siendo hora de empezar una nueva partida. Mucho ha llovido desde su último álbum. Normal, dada la paternidad de Xavi -y de gemelos- a los dos meses de salir. Ahora, la banda vislumbra el próximo horizonte con cuatro temas bastante avanzados y Starlights, «casi rematada del todo», cada vez más cerca del estudio de grabación.