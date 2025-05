El largo camino de Khorea desde tiempos prepandemia hasta su primer disco

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Lo primero: el nombre. Khorea suena de lujo, sobre todo para un grupo de metal. ¿De dónde surge? «Es una idea que se me ocurrió hace años. No tiene nada que ver con Corea del Sur ni del Norte. Tampoco con Nicolás Correa ni con el pegamento ese de las dentaduras postizas», aclara Iván (batería de Sexma y antaño en D13). No hay que darle más vueltas. La K y la H intercalada imprimen carácter y potencia a la propuesta de esta banda burgalesa cuyo primer álbum, con siete temas, lleva tiempo cociéndose a fuego lento en el estudio La Puerta Negra de su buen amigo Jorge Matute.

La historia de Khorea viene de lejos. De una larga amistad entre sus componentes, para más señas. Cientos de conciertos a sus espaldas demostrando que en Burgos se hace buen metal. Siempre juntos pero no revueltos, en proyectos tan dispares como los anteriormente citados Sexma y D13 o MortSubite. Nada que ver, al menos en cuanto a estilo, unos con otros. Y de repente, unos meses antes de la pandemia, llegaron a la conclusión de que les apetecía «hacer algo más».

Iván se lo propuso a Isra (guitarra) y a Vicen, el único ‘novato’. «No llevaba ni un año tocando el bajo, pero me lo plantearon y dije: ‘¿Por qué no intentarlo’?». Tan mal no lo haría porque ahí sigue y en el estudio ha demostrado con creces que sus compañeros dieron en el clavo. «Siempre he estado con ellos, he ido a sus conciertos y les he ayudado todo lo que he podido». Era, como dice Iván, «el pipa oficial de una cuantas bandas». Sin embargo, las tornas han cambiado y Vicen ya advierte, entre risas, que «ahora van a ser ellos mis pipas».

A los pocos días se lo propusieron a Rulo. La impronta que dejó su voz en D13 podía dar más de sí y quedó patente. Dicho y hecho, se pusieron manos a la obra hasta que el dichoso covid lo paralizó todo. Aun así, Khorea siguió en pie y su puesta de largo está cada vez más cerca. ¿Cuándo? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Lo único que se puede avanzar por ahora es que el disco, después de pasar por las manos de ‘Matu’, se masterizará en Fascination Street Studios (Suecia).

Khorea, en el estudio La Puerta Negra, con el productor Jorge Matute.TOMÁS ALONSO

«En Burgos hay mucha producción de metal, pero lo que hacemos nosotros es bastante original», adelanta Iván mientras destaca la apuesta del grupo por los «ritmos contundentes, con los instrumentos muy acompasados, y la mezcla de melodía y guturales en las voces». Isra, por su parte, lo define simple y llanamente como «metal moderno» con «un sonido que se sale de lo común». Los cuatro coinciden en defender la identidad propia del proyecto y quien escribe puede dar fe de ello. Aparte, las canciones se enriquecen con bases electrónicas. «Como apoyo, pero sin que pase desapercibido porque queremos que tengan su importancia», explica el batería.

De las letras, en inglés como acostumbra, se encarga Rulo. Mucha visceralidad y poca fiesta a través de diversas temáticas como «la lucha contra el poder, la religión o sentimientos humanos que todo el mundo puede tener como el dolor, la pérdida, la superación o el amor». Sin ser demasiado explícito, su intención es que «la gente pueda identificarse» con sus relatos. Además, tuvo a bien homenajear a Edgar Allan Poe en uno de los cortes.

Con ganas de tener el compacto entre sus manos, Khorea no baraja por ahora fechas de lanzamiento. Ahora bien, de los errores se aprende y esta vez «no sacaremos el disco con prisa y al cabo de medio año o más tarde el videoclip». La idea, en eso están todos de acuerdo, es rodar más de un vídeo e ir lanzando algún que otro single para abrir boca.

Conforme se acerque el momento, habrá que concretar día, hora y lugar para el concierto de presentación. Será el estreno de Vicen sobre el escenario y él mismo intuye que estará «nervioso», pero prefiere no darle demasiadas vueltas. Lo bueno, eso sí, es que estará «arropado» por sus compañeros y un montón de amigos que desean verle debutar en directo.

La cuenta atrás ya está (por fin) en marcha. Khorea aún no suena en plataformas, pero promete dejar huella. Matute, por cierto, se sintió «como en casa» trabajando con estos cuatro viejos amigos. Algo de guerra le darían, pero se lo calla. Sea como fuere, Iván reconoce que se han sentido «muy a gusto» de principio a fin. Y lo más importante: «No hizo falta que le explicásemos nada. Le mandamos la preproducción y ya sabía lo que queríamos antes de que llegásemos».