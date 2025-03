Antecessor: juegos de palabras con mensajes contundentes

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Las letras de Antecessor no dejan puntada sin hilo. Lo mismo da que partan de un relato de ficción o de la propia realidad. Cada verso golpea en el subconsciente. Con intención, fuerza y conciencia. Alzando la voz sobre una atmósfera sonora pesada, implacable, con el objetivo de que el oyente abra los ojos mientras se deleita en lo musical. Documentarse previamente forma parte del ritual y David Oter, voz y guitarra de esta veterana banda de metal burgalesa, siempre hace los deberes que él mismo se impone.

Después de adentrarse en la apasionante aventura de Ex Libris (2019), objeto de estudio en Francia a raíz de una impecable adaptación thrash de Patria que llamó la atención del propio Fernando Aramburu, el grupo trazó una nueva senda jugando con las palabras. De ahí Neologismo. Es decir: «conceptos nuevos que dentro de un tiempo estarán aceptados». Tres pildorazos, en formato EP, disponibles desde mediados de febrero en todas las plataformas digitales.

La veda se abrió en 2022 con Heterosexismo. La idea, en principio, era incluir este tema dentro de Neologismo. Al final se publicó por libre, sin aparente vinculación con futuros trabajos, para celebrar el 20 aniversario de la banda. Para entonces, Oter ya tenía otro tema bastante avanzado. Y sabía, con conocimiento de causa y unos cuantos bocetos en mente, que «abandonar lo conceptual es complicado».

A la hora de grabar, los Antecessor volvieron a La Puerta Negra de su amigo Jorge Matute. Mucho más «relajados» que en anteriores ocasiones, porque no es lo mismo un EP que un álbum, y tremendamente satisfechos -«la vez que más»- con el resultado final. Antes de entrar en el estudio, Oter tuvo claro que la melodía prevalecería sobre las voces guturales. Se lo pedía el cuerpo y además, por qué no decirlo, «se entiende mejor la letra». Eso no quita para añadir «más capas» que nunca con el objetivo de aportar un plus de visceralidad a la hora de cantar.

Había que elegir single, una vez lanzado Neologismo, en formato videoclip para llamar la atención de oyentes potenciales y ajenos. José Antonio Delgado (bajo), Rodrigo Arroyo (batería), Óscar Díez (guitarra) y Oter se decantaron por Ecocidio. El título ya deja entrever por dónde van los tiros y la letra, marca de la casa, no deja títere con cabeza. Sin caer en la lírica de panfleto, los dardos se dirigen hacia los culpables del presente que abocan a la humanidad a un futuro desastroso. En clave audiovisual, Héctor Conde (Del Norte Producciones) sumerge al espectador en una distopía con visos de convertirse en realidad (y en menos de lo esperado).

Curiosamente, la canción de Neologismo que más parece haber calado entre el público es Sintientes. Desde una postura vegana, Oter plantea la necesidad de tratar a los animales como lo que son: seres vivos con sentimientos que merecen protección al igual que los humanos. Tarde o temprano, el tema verá la luz con vídeo propio. Será después de Extimidad, la acertada reflexión sobre la intimidad que gran parte de la sociedad vende a través de las redes, cuyo montaje con imágenes de la banda en el estudio ya está prácticamente rematado.

El mejor estreno posible

Lo normal hubiese sido presentar el disco en casa, pero «la cosa en Burgos está peor que nunca». Mucha oferta, sí, pero pocos espacios disponibles para las bandas locales y emergentes. Aun así, los Antecessor se quitaron esa espina el pasado sábado durante su actuación en el Viking Fest, en La Rinconada (Sevilla), compartiendo cartel con Easy Rider, Kilmara, Invicti, Tooh y Rock Royce.

Fue Fernando Fernández, copresentador de El CondensaRock de Fluzo, quien puso el nombre de Antecessor sobre la mesa de la Asociación Cultural La Vega Rock. Un equipo «increíble», tal y como enfatiza Oter, que trata a las bandas como es debido de principio a fin. «Desde el jueves a full con nosotros. Parecíamos los Kiss», rememora, eternamente agradecido, tras «uno de los mejores bolos que hemos dado». Muy al estilo Zurbarán Rock y con un público «impresionante». Lo único malo, eso sí, es que «hacía un frío del copón y aquello parecía Burgos».

Por ahora, el grupo no tiene más fechas a la vista. Sí hay un par de opciones bastante avanzadas, aunque aún es pronto para confirmar. También queda pendiente el estreno de Neologismo en Burgos, pero volvemos al problema anteriormente mencionado. Sea como fuere, Oter y compañía intentarán «tocar lo máximo posible en las mejores condiciones». Porque a estas alturas de la película, más aún si hablamos de un grupo de metal con tantos matices, un concierto con mal sonido y medios escasos resta lustre de forma inmerecida.