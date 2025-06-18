El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York recibe 302 propuestas de 28 países

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York cerró el pasado 1 de junio el plazo para la presentación de propuestas a concurso con la recepción de 302 trabajos, una cifra récord de participación, según informaron hoy fuentes de la organización. Las coreografías llevan el sello de creadores procedentes de 28 países y cuatro continentes.

En concreto, Estados Unidos, Francia, España, Cuba, Corea de Sur, Argentina, Italia, Guayana Francesa, Austria, Rumania, Serbia, Taiwán, Costa Rica, Portugal, México, Rusia, Alemania, Canadá, Republica Dominica, Reino Unido, Hungría, Chile, Venezuela, Nueva Zelanda, China, Colombia, Finlandia y Luxemburgo.

Un comité formado por profesionales ligados al mundo de la danza y la creación escénica será el encargado de seleccionar en los próximos días las obras que finalmente se exhibirán ante el público. El festival celebrará su vigésimo cuarta edición entre el 21 y 25 de julio para llevar, de nuevo, una muestra de la creación coreográfica más actual y emergente a diversos escenarios de la capital burgalesa, como el Teatro Principal o la Llana de Afuera.

El programa diseñado para este año reunirá espectáculos de danza contemporánea y urbana (que protagonizarán la sección Danza en el Teatro), así como obras concebidas para espacios no convencionales (en el apartado Bailando con Piedras) o coreografías grabadas con teléfono móvil en una competición, Burgos T-Mueve, que mantiene abierto el periodo para la presentación de vídeos hasta el próximo 18 de julio.

La programación dará comienzo el 21 de julio con una nueva convocatoria del Moving Spaces, la jornada dedicada a la danza urbana en la que, cada año, diferentes colectivos y artistas invitan al público a sumergirse en la cultura del hip-hop a través de batallas y exhibiciones. El martes día 22 será el turno para Bailando con Piedras, una sección que acercará a los espectadores seis piezas que apuestan por la interacción entre las artes del movimiento y el espacio urbano.

Un día después, el 23, arrancará la competición más veterana, Danza en el Teatro, en la que 16 trabajos se disputarán hasta el 25 de julio los galardones de un jurado que preside el coreógrafo Mario Bermúdez, director artístico de la compañía Marcat Dance. La programación se completa con la competición de ‘Street-Art Muralismo’, el International Summer Dance y otras actividades diseñadas en colaboración con la Academia de las Artes Escénicas.

Galardones

La competición de Danza en el Teatro otorgará un total de siete premios (el primer premio dotado con 9.000 euros, el segundo con 6.000, el tercero con 4.000 y un cuarto y un quinto con 3.000 y 2.000 euros, respectivamente). Además, los finalistas de esta categoría podrán optar al Premio Sara Sáiz, dotado con 2.000 euros, y al Premio del Público que, dotado con 1.000 euros, concederán los espectadores a través de sus votaciones.

En la sección de Bailando con piedras, el jurado del festival otorgará otros tres premios, de 3.000 euros, 2.000 euros y 1.000 euros. La propuesta seleccionada en la competición de Street Art Muralismo se llevará un único premio de 3.000 euros y el trabajo vencedor en la categoría de Burgos T-Mueve tendrá una recompensa de 400 euros (que se añade a otras distinciones dotadas con 300, 200 y 100 euros).

Asimismo, el certamen fallará otros reconocimientos como el Dferia de San Sebastián, el Premio del Centro Coreográfico de La Gomera, el Premio Red de Teatros de Castilla y León o el Premio Sólodos en Danza de Costa Rica. Completarán el palmarés el Premio Intercambio Coreográfico que otorga el Certamen de Coreografía y Danza Española y Flamenco de Madrid, el Premio Gesto y el Premio Harlequin Floors y el Premio Tanzbiennale Heidelberg.

Organización y colaboradores

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York esta? dirigido por el coreógrafo Alberto Estébanez y organizado por CIDANZ Producciones-Ballet Contemporáneo de Burgos. Cuenta con la colaboración de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos, el Ministerio de Cultura de España y la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, así como con el apoyo de otras entidades e instituciones culturales.