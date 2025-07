Zurbarán Rock 2025, horarios del sábado 19: La fiesta heavy no se detiene

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una aplaudida primera jornada de festival da paso este sábado al plato fuerte del Zurbarán Rock 2025 que llega con un anticipo matutino a cargo de un Robin McAuley que se ha ganado una legión de fans en su paso por Burgos por su imponente paso por el escenario y su cercanía entre el público.

Este sábado 19 el Zurbarán Rock 2025 comenzará con una propuesta distinta a la multitudinaria primera jornada del viernes y será Robin McAuley quien prologue la segunda tanta del festival con una actuación acústica a mediodía (13:00 horas) en un formato más íntimo, desde el escenario instalado frente a la Catedral de Burgos, en la plaza del Rey San Fernando.

De regreso al parque San Agustín, la programación del escenario principal retomará fuerza a las 16:30h con Kilmara. A las 17:50h será el turno de Hell in the Club, seguido por Evil Invaders a las 19:20h. Crazy Lixx, uno de los nombres más esperados del día, subirá a escena a las 21:10h. Después de ellos, Stratovarius ocupará el escenario a las 23:25h y Bridear cerrará la jornada a las 01:55h.

El escenario Fundación Caja Rural repetirá esquema el sábado con tres bandas programadas a partir de las 20:25h. Blaze the Trail abrirá ese espacio, seguido por Injector (22:30h) y Overdrivers, que cerrará a la 01:00h.