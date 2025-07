Zurbarán Rock 2025: La marea negra ya es imparable

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

A uno le da la sensación de encontrarse en un macrofestival simplemente por los acentos. Predomina el castellano, más o menos cerrado, pero también se escuchan dejes gallegos, andaluces o extremeños. Y de otros países, por supuesto. Sin embargo, Zurbarán Rock se aleja de ese modelo aunque nada tenga que envidiar a las grandes citas de heavy metal de este país. La humildad como seña de identidad y el crecimiento sostenido ya son marca de la casa. También la marea negra que este viernes, de nuevo, tomó el parque de San Agustín y gran parte del casco histórico de Burgos.

«Me acaban de decir que el centro está lleno de heavies», confesaba a media tarde Israel Hernando, una de las cabezas pensantes de Metal Castellae, a las dos horas de haber arrancado el festival. Sobre el escenario principal, Robin McAuley ofrecía un recital de hard rock con mayúsculas. La plaza a rebosar y el maestro irlandés, a sus 72 años, en pleno estado de forma. Al acabar, dijo algo que todo el mundo comparte: «We love you, Burgos (Os queremos, Burgos)».

Ardua tarea la de abrir un festival a las 5 y media de la tarde; y encima con el calor apretando. Demasiadas horas por delante y un plantel excepcional, con McAuley y los tunecinos Myrath como principales reclamos. Lo suyo era empezar con fuerza y ceder la responsabilidad a Hadadanza fue todo un acierto. «Había menos gente por ser al principio, pero estaba muy animado. Además, esta banda tiene muchos seguidores y se notaba que jugaban en casa». En casa, por supuesto, porque el año pasado se llevaron de calle a la peña Blusas del Metal. Y tocaron, como no podía ser de otra manera, el tema estrella con el que caldearon el desfile de las fiestas de San Pedro desde la carroza heavy por excelencia.

Tampoco decepcionaron -más bien todo lo contrario- Rave in Fire, Cinnamon, Xeneris y Pulsa Denura. Con la etiqueta de ‘emergentes’ pero con talento de sobra para formar parte de grandes carteles, el sonido les hizo justicia en el escenario Fundación Caja Rural. Gustó, y mucho, el cambio de ubicación. Del mismo parque de San Agustín a la confluencia entre la calle Isabel Torres y la plaza Doctor Emilio Giménez Heras. Otro tanto para el Zurbarán que el público agradeció de pleno.

«Hemos visto el primer concierto nada más llegar y se nota. El escenario de antes era pequeño y no cabían los instrumentos», comentaba Marta, encantada con el cambio. Lo mismo piensa David Oter, integrante de Sexma, Antecessor y Perrosdepaja, sobre todo en lo relativo a la calidad del sonido. También Rosa, amiga de Marta y festivalera de pro.

«Empezamos con un escenario pequeñito, muy underground, pero las bandas que tocan son tremendas». De ahí la necesidad de dar ese salto cualitativo, según Hernando, que tantos elogios recibió a lo largo de la jornada.

«Ojalá dure muchos años, porque con gente tan estupenda me siento como en casa». Con su camiseta de la asociación Burgos Heavy Metal y oriundo de Palencia, Pedro no se lo pensó dos veces cuando su amigo Óscar le invitó a pasar el fin de semana en Burgos. Es su segundo Zurbarán y, si puede, no será el último. Lo bueno es que esta vez puede disfrutar de ambas jornadas. En su anterior incursión, hace un par de años, vio cerrar a los Killus y poco más.

«Este es el festival de casa. No te tienes que ir lejos y es gratis». Poco más que añadir a las palabras de Rosa, orgullosa de que Burgos se haya consolidado como templo del heavy metal en España. En la misma línea, Marta sitúa al Zurbarán como máximo exponente en cuanto a «cantidad y calidad» en la provincia. No pasa por alto el Sonorama, pero nada parecido si hablamos de rock y metal en cientos de kilómetros a la redonda. Orientado al heavy, sí, pero abierto a todo el mundo. Se nota, no hay más que verlo, porque «vienen hasta los abuelos de la residencia de San Agustín».

Todavía no se puede hacer balance, pero salta a la vista que el Zurbarán Rock volverá a engrandecer su propia y meritoria leyenda. Salvo tormenta, otra pandemia o una inesperada invasión zombi, todo apunta a que el festival superará de largo la barrera de los 10.000 asistentes.