«El Zurbarán Rock está salvando el heavy metal en España»

Atrás quedaron los quebraderos de cabeza, la necesidad de resolver situaciones adversas en tiempo récord y las horas de sueño perdidas para tenerlo todo a punto. A media tarde, con el parque de San Agustín más abarrotado que nunca, los organizadores del Zurbarán Rock respiraban aliviados. Y orgullosos -aunque todavía tengan que digerirlo- de batir un nuevo e histórico récord de asistentes. El viernes, de hecho, «ya se había superado la cifra de cualquier otro año».

«Nuestros zurbaraners son la leche. Y también toda la sociedad burgalesa». Más claro, agua. Para Laura Sagredo, de Metal Castellae, lo mejor de esta aventura es que «todo el mundo nos demuestra su cariño». Desde las bandas hasta el público; pero también muchos transeúntes que se quedaron estupefactos tras la multitudinaria actuación de Robin McAuley junto a la Catedral.

Blaze The Trail dándolo todo en el Zurbarán Rock 2025.TOMÁS ALONSO

Quizá desde fuera parezca coser y cantar, pero nada más lejos de la realidad. Lidiar con imprevistos está a la orden del día en cualquier festival. Y gestionar «más de 40 vuelos diferentes», como en el Zurbarán, requiere nervios de acero. «Es muy complicado que todos lleguen a la hora prevista, por lo que hemos tenido muchos conatos de incendio», reconoce Sagredo al relatar la odisea con Stratovarius.

Antes de arrasar con un concierto memorable en San Agustín, la banda finlandesa tuvo problemas con el equipaje. «Parece que están gafados, porque hace unos pocos meses tuvieron que reclamar que se lo habían perdido en otro aeropuerto». Por si fuera poco, después se quedaron tirados en Segovia. Finalmente, llegaron a Burgos y se mostraron «encantadores a pesar de todos los inconvenientes». Con un montaje, por cierto, que dejó a todo el mundo boquiabierto.

Aunque para gustos los colores, todos los grupos demostraron con creces por qué merecían formar parte de tan selecto plantel. Kilmara desplegó sus alas a primera hora de la tarde y ya no hubo vuelta de hoja. Con Hell in Club, ni siquiera eran las 6 y daba la impresión de que el Zurbarán se encontraba en hora punta. A continuación, el thrash metal de los belgas Evil Invaders provocó un torbellino imparable que Blaze the Trail, estrenando el escenario Fundación Caja Rural, consiguió avivar con su aplastante metalcore.

Amor por el heavy metal, descripción gráfica.TOMÁS ALONSO

Entre bolo y bolo, Iván y María (Alien Rockin' Explosion) se llevaron al público de calle, por segundo día consecutivo, como maestros de ceremonias. «Estoy temblando desde la última presentación», confesaba María mientras Evil Invaders se daban un baño de masas en el escenario principal. Asiduos al Wacken Open Air, nunca antes habían asistido al Zurbarán y se quedaron boquiabiertos. Básicamente, porque «el calor que hay aquí, y eso que en Burgos hace fresco, es increíble».

Después de lo vivido, Iván lo tiene claro: «El Zurbarán Rock está salvando el heavy metal en España». Le encantaría que este modelo se replique porque «el espíritu que tienen es único». Hasta el punto de consolidar una «comunión con la ciudad» que no se atisba en otros lugares; ni siquiera «desde el espacio».

Trabajando entre bastidores para Metal Hammer, Jesús Alijo no dudaba en señalar que «está siendo la mejor edición por muchas cosas. Empezando por el cartel, que me parece magnífico». Todo un acierto, a juicio del conductor de The Rock Angels Radio Show, «descargar lo mejor el viernes y dejar a la gente pensando: '¿Cómo se va a superar esto?'». Pues se logró, de pleno, gracias al «factor sorpresa» de bandas a priori menos conocidas con un directo «brutal». Entre ellas Evil Ivaders.

Iván, de Alien Rockin' Explosion, en el escenario principal del Zurbarán Rock.TOMÁS ALONSO

Alijo se llevó gratísimas sorpresas. El «show espectacular» de Ross The Boss fue «el mejor que le he visto en los seis o siete últimos años». Y qué decir de McAuley, quien mantiene una «voz brutal». Al final, el hecho de que los grupos se dejen la piel en el Zurbarán se debe, en gran medida, al «ambiente que se genera en el backstage». Poco a poco, «se está cogiendo familiaridad entre unas bandas y otras» y es lógico que los músicos salgan «cómodos, relajados y flipando con la zona».

Esta vez entre el público tras su paso por el Zurbarán el año pasado con Hijos de Overon, Raúl, su vocalista, no podía faltar a este «festivalazo» que destaca por «su ambiente, el buen rollo y una calidad musical increíble». Formar parte del cartel le hizo, como es lógico, «muchísima ilusión» y la respuesta de los asistentes tras el concierto fue inmejorable. De cara al futuro, en vista de que «sigue creciendo», lo único que desea es que «no pare»

Con el sol cayendo, la traca final del Zurbarán confirmó que los horarios no se confeccionan al azar. Crazy Lixx, Overdrivers y Bridear mantuvieron caldeado el ambiente. Y lo de Stratovarius, como era de esperar, fue harina de otro costal. Para rematar la faena, el anuncio de la nueva ubicación en la zona de El Plantío para el 10 y 11 de julio de 2026 animó el cotarro más si cabe. Mientras tanto, la encuesta de satisfacción ya circulaba por el festival y, sin duda, volverá a obtener un rotundo sobresaliente.